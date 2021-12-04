Локомотив М

«Локомотив» в этом матче наиграл как минимум на ничью, во втором тайме москвичи в меньшинстве создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет, но не повезло. А «Урал» уходит с последнего места!
Кирилл Зинович вместо Ненахова выходит. Любопытно, что Гисдоль требовал его выхода на поле перед предыдущим угловым и теперь выговаривает судье.
В случае победы «Урал» не только уйдет с последнего место, но и переместится из зоны вылета в зону стыков. Правда, у всех конкурентов будет матч в запасе.
Пару минут «Урал» за счет индивидуальных действий игроков провел на чужой половине поля, пауза была нужна команде. «Локомотив» давил на предыдущем отрезке игры.
Смолов сначала неудачным пасом замедлил быструю атаку своей команды, а затем, снова получив мяч на линии штрафной, решил все сделать сам, но его удар защитники заблокировали.
Еще одна перекладина! Отскок после подачи углового, Бабкин получил мяч в штрафной правее от ворот и жахнул в дальний — перекладина! По дороге мяч попал в голову кому-то из игроков «Урала».
Евсеев вошел в штрафную, решил все сделать сам и пробил — Баринов заблокировал. А мог игрок «Урала» отдать партнерам, варианты были.
Бека-Бека, которому по ходу матча оказывали помощь, хромая покидает поле. Сергей Бабкин его меняет.
Выбежали в быструю атаку игроки «Урала», три в два было в какой-то фазе, но в итоге начали пасоваться и все испортили. Хотя время потянули.
Но и «Урал» старается поддавливать «Локо» на его половине поля. И еще старается подержать мяч. Хотя по владению у хозяев большое преимущество — 63 на 37.
Следует быстрая атака, Гаджимуратов убегает по флангу, его сбивает Ненахов, а Левников останавливает игру и не дает «Уралу» продолжить перспективную атаку. Игрок «Локо» получает желтую.
Смолов красиво сыграл, подбросил себя мяч и попробовал прострелить, но заработал только угловой.
Смолов пробил в ближний угол, попал в створ, но Помазун справился, да и удар был не слишком сильным!
Подает «Локо» угловой, Пабло бьет головой прямо в девятку — Помазун в прыжке ладонью вытащил мяч из ворот! Шикарный сейв!
53' Какой момент! Пабло после подачи с углового в высоком прыжке дотянулся до мяча и переправлял мяч под перекладину — Помазун кончиками пальцев дотянулся и спас гостей от пропущенного мяча#ЛокоУрал pic.twitter.com/z9cte0Js3M— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 4, 2021
Полная тишина на стадионе, фанаты ушли, все оставшиеся молчат. Что делать сейчас «Локомотиву» — непонятно.
Ну ладно, по факту, конечно, Левников прав, но опять мы говорим о трактовке правил от ФИФА. Похожий эпизод был сегодня в матче «Спартак» — «Ахмат» с удалением Соблолева, которое вызвало массу споров.
Ээ. Вот сейчас непонятно. Едвай чисто отобрал мяч у Колесниченко, развернулся и уже не видя соперника по инерции наступил ему на ногу. Желтая карточка, которая у него уже вторая в этом матче.
В перерыве показали повторы момента, после которого был назначен пенальти. Там даже, наверное, Едвай получил желтую не за удар локтем в лицо сопернику, а за то, что мяч попал ему еще и в руку при этом.
А Баринов уже после свистка на перерыв получает желтую, ему не понравилось, что судья не дал «Локо» продолжить атаку.
45+1' Дмитрий Баринов получает «горчичник» pic.twitter.com/YmyVvCXJXL— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 4, 2021
Окончен первый тайм. Скучная игра, с большим количеством фолов и почти без моментов. Гол был забит после довольно курьезного пенальти. Отдыхаем.
Бека-Бека забрасывал мяч в штрафную, но партнеров там и близко не было. А добавлена одна минута к первому тайму.
Аугустыняк очень спокойно отправляет мяч не туда, куда уже упал Худяков! 0:1!
42' Гости реализуют пенальти, назначенный за фол Едвая в своей штрафной#ЛокоУрал 0:1 pic.twitter.com/eQKRaScvv0— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 4, 2021
Пенальти! Едвай после подачи углового в борьбе с Кузьмичевым локтем врезал ему по лицу! И желтая.
Гаджимуратов упал в штрафной, но даже сам особо пенальти не выпрашивает. Левников взял паузу, повтор посмотрели, пенальти назначать не стали.
Момент у «Урала»! Гаджимуратов отдал Гогнидзе, то вошел в штрафную и с острого угла бил в дальний — Едвай в подкате заблокировал!
Бека-Бека справа то ли навесил неудачно, то ли зряче пробил, но мяч летел в девятку и Помазун не рискнул его ловить, а отбил в сторону.
Игроки «Урала» фолят в центре, не прочь полежать после стыка... Грамотно гости убивают темп игры.
Аугустыняк пробил с дальней дистанции, попал в створ, но Худяков спокойно поймал. Но хоть что-то.
Камано в вошел в штрафную, покатил на Бека-Бека, но против того грамотно сыграл Гогнидзе, не дал пробить и в итоге оттеснил от мяча.
16' Камано получил мяч на левом фланге, обыграл защитника, забежал в штрафную площадь и выполнил пас на Бека Бека, но игрок гостей в подкате прервал эту передачу #ЛокоУрал pic.twitter.com/wL4JilQXiQ— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 4, 2021
Два подряд угловых подавал «Урал», довольно остро получилось. Но все в итоге закончилось в руках Худякова.
Смолов перед штрафной оставляет Керку, тот чуть продвинулся вперед и пробил в ближний угол — мимо ворот!
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Максим Перезва (Раменское).
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 16 турах набрали 25 очков. В трех последних турах команда не побеждала. «Урал» замыкает турнирную таблицу. Команда набрала в 16 турах 13 очков. Безвыигрышная серия «Урала» составляет шесть матчей.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека-Бека, Керк, Камано, Смолов, Лисакович.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Герасимов, Колесниченко, Аугустыняк, Егорычев, Гаджимуратов, Гагнидзе.