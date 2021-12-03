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Спорт

Суперматч: «Зенит» отыграл один мяч у «Ростова». LIVE

РПЛ. 17-й тур. «Зенит» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
В 17-м туре Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
1-й тайм
03 декабря 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
31' Клаудиньо
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
11' Полоз
25' Комличенко
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
1-й тайм

9' Чистяков

27' Ракицкий 31' Клаудиньо

11' Полоз

25' Комличенко 29' Глебов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'42

Александр Ерохин ударил по ногам Комличенко и получил желтую карточку.

'40

Из вратарской без помех с паса Малкома бил Ерохин — КАК НЕ ПОПАЛ?

'39

Вместо расстроенного Дмитрия Чистякова на поле появился Деян Ловрен.

'37

Угловой был у «Зенита», но ничем опасным он не закончился.

'35

Чистяков мог вторую карточку полуить за грубый фол на Бйрамяне, но Матюни пожалел.

'33

Очень опасная была атака «Зенита», но Матюнин ее остановил, посчитав, что Вендел подыграл себе рукой при приеме мяча.

'31

ГОООООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо — 1:2! «Зенит» быстро возвращается в игру. Ракицкий закидывает из глубины в штрафную, Кузяев головой скидывает назад, а Клаудиньо шикарно бьет с лета в девятку!

'29

Вендел принял мяч и успел развернуть корпус, а Данил Глебов влетел в него, не сумев остановиться. Желтая карточка.

'28

ГОЛ ЗАСЧИТАН!

'28

Смотрят момент на предмет легитимности борьбы Комличенко и Ракицкого. Форвард сыграл плечом в плечо, а потом принял мяч и забил. Матюнина позвали смотреть гол!

'27

VAR проверяет гол, а пока Ярослав Ракицкий получает желтую карточку за неспортивное поведение.

'25

ГОООООООООООООООООООООЛ! Николай Комличенко — 0:2! Шикарно перебрасывает Комличенко мячом Кержакова из-за штрафной. Там ростовчане дважды жестко в отборе сыграли, в том числе сам нападающий. Вполне возможно, взятие ворот и отменят.

'23

Продолжает позиционно давить «Зенит», но сейчас Терентьев грамотно проводил за лицевую линию пас Вендела во фланг на Дугласа Сантоса.

'22

Глебов классно сыграл на фланге, подал на Полоза, тот скинул с линии вратарской головой назад под удар кому-то из партнеров, но неточно.

'21

Угловой заработал «Зенит», и после подачи Ракицкого головой пробил Чистяков — рядом с дальней штангой.

'19

Очень активно давят хозяева, в основном задействуя левый фланг, но ростовчане пока обороняются очень четко.

'17

Доходит-таки мяч до Дзюбы после навеса Сантоса, и Артем, выиграв воздух у Осипенко, бьет головой в створ, но слабо и в руки Песьякову.

'16

Дальний удар сместившегося с мячом с фланга в центр Малкома, но мяч не долетел до ворот, попав в Ерохина.

'14

Дуглас Сантос прокинул мяч Мелехину между ног и упал, врезавшись в игрока «Ростова», но, вопреки ожиданиям зенитовцев, фола нет.

'13

«Зенит» сразу же рванул вперед, уже с правого фланга подача от лицевой, но слишком сильная и высокая даже для Дзюбы.

'11

ГОООООООООООООООЛ! Дмитрий Полоз — 0:1! Угадал Кержаков направление удара, но Полоз аккуратно и четко пробил в самую девятку! Без вариантов.

'10

Дмитрий Полоз будет бить, но все затягивается из-за видеопроверки. Впрочем, особых сомнений нет — фол был.

'9

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЗЕНИТА»! Вот это скорость развил Альмквист! Играючи опередил имевшего солидную фору Чистякова после проникающей передачи от Байрамяна. Матюнин без колебаний указал на точку, еще и показал желтую карточку Дмитрию Чистякову!

'8

И снова Клаудиньо на левый край мяч доставили, а тот опять выполнил подачу в штрафную, с фланга из глубины. С тем же результатом, что и в прошлый раз.

'7

Крайне невысок темп игры. «Зенит» медленно катает мяч поперек поля. «Ростов» пассивно и компактно расположился на своей половине поля.

'5

Мяч в основном под контролем у хозяев, и хотя они события не форсируют, Терентьев грубовато встречает Клаудиньо, отдававшего пас поперек поля в касание, находясь спиной к чужим воротам в центральном круге. Бразилец падает, а Матюнин делает Терентьеву устное внушение.

'3

Первая подача в штрафную «Ростова» с левого фланга зенитовцев. Вырезал Клаудиньо, но вышло так себе — мяч прилетел к Песьякову в руки.

'1

Сегодня впервые в истории РПЛ AVAR работает девушка! Ассистентом видеоарбитра в этом матче является Екатерина Курочкина.

'1

Поееееееееехали! Матч начался.

18:55

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

18:50

А вот стартовый состав «Ростова» Виталия Кафанова:

Песьяков — Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин — Мелехин, Глебов, Байрамян — Полоз, Альмквист, Комличенко.

18:45

Уже известны составы команд, давайте на них посмотрим. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Кержаков — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Вендел, Кузяев — Малком, Ерохин, Клаудиньо — Дзюба.

18:40

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции поединка 17-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом».

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