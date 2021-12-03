Очень опасная была атака «Зенита», но Матюнин ее остановил, посчитав, что Вендел подыграл себе рукой при приеме мяча.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо — 1:2! «Зенит» быстро возвращается в игру. Ракицкий закидывает из глубины в штрафную, Кузяев головой скидывает назад, а Клаудиньо шикарно бьет с лета в девятку!
Вендел принял мяч и успел развернуть корпус, а Данил Глебов влетел в него, не сумев остановиться. Желтая карточка.
Смотрят момент на предмет легитимности борьбы Комличенко и Ракицкого. Форвард сыграл плечом в плечо, а потом принял мяч и забил. Матюнина позвали смотреть гол!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Николай Комличенко — 0:2! Шикарно перебрасывает Комличенко мячом Кержакова из-за штрафной. Там ростовчане дважды жестко в отборе сыграли, в том числе сам нападающий. Вполне возможно, взятие ворот и отменят.
Продолжает позиционно давить «Зенит», но сейчас Терентьев грамотно проводил за лицевую линию пас Вендела во фланг на Дугласа Сантоса.
Глебов классно сыграл на фланге, подал на Полоза, тот скинул с линии вратарской головой назад под удар кому-то из партнеров, но неточно.
Угловой заработал «Зенит», и после подачи Ракицкого головой пробил Чистяков — рядом с дальней штангой.
Очень активно давят хозяева, в основном задействуя левый фланг, но ростовчане пока обороняются очень четко.
Доходит-таки мяч до Дзюбы после навеса Сантоса, и Артем, выиграв воздух у Осипенко, бьет головой в створ, но слабо и в руки Песьякову.
Дальний удар сместившегося с мячом с фланга в центр Малкома, но мяч не долетел до ворот, попав в Ерохина.
Дуглас Сантос прокинул мяч Мелехину между ног и упал, врезавшись в игрока «Ростова», но, вопреки ожиданиям зенитовцев, фола нет.
«Зенит» сразу же рванул вперед, уже с правого фланга подача от лицевой, но слишком сильная и высокая даже для Дзюбы.
ГОООООООООООООООЛ! Дмитрий Полоз — 0:1! Угадал Кержаков направление удара, но Полоз аккуратно и четко пробил в самую девятку! Без вариантов.
Дмитрий Полоз будет бить, но все затягивается из-за видеопроверки. Впрочем, особых сомнений нет — фол был.
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЗЕНИТА»! Вот это скорость развил Альмквист! Играючи опередил имевшего солидную фору Чистякова после проникающей передачи от Байрамяна. Матюнин без колебаний указал на точку, еще и показал желтую карточку Дмитрию Чистякову!
И снова Клаудиньо на левый край мяч доставили, а тот опять выполнил подачу в штрафную, с фланга из глубины. С тем же результатом, что и в прошлый раз.
Крайне невысок темп игры. «Зенит» медленно катает мяч поперек поля. «Ростов» пассивно и компактно расположился на своей половине поля.
Мяч в основном под контролем у хозяев, и хотя они события не форсируют, Терентьев грубовато встречает Клаудиньо, отдававшего пас поперек поля в касание, находясь спиной к чужим воротам в центральном круге. Бразилец падает, а Матюнин делает Терентьеву устное внушение.
Первая подача в штрафную «Ростова» с левого фланга зенитовцев. Вырезал Клаудиньо, но вышло так себе — мяч прилетел к Песьякову в руки.
Сегодня впервые в истории РПЛ AVAR работает девушка! Ассистентом видеоарбитра в этом матче является Екатерина Курочкина.
А вот стартовый состав «Ростова» Виталия Кафанова:
Песьяков — Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин — Мелехин, Глебов, Байрамян — Полоз, Альмквист, Комличенко.
Уже известны составы команд, давайте на них посмотрим. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Кержаков — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Вендел, Кузяев — Малком, Ерохин, Клаудиньо — Дзюба.