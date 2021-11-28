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Спорт

Погоня за «Зенитом»: «Динамо» и «Рубин» обменялись голами. LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Рубин» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Динамо» - «Рубин»

Эпизод матча «Динамо» - «Рубин»

РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги занимающее второе место в четырех очках позади «Зенита» московское «Динамо» гостит в Казани у «Рубина». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
1-й тайм
28 ноября 16:30
Рубин
Казань
30' Бакаев
1 : 1
Динамо М
Москва
18' Макаров
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

30' Бакаев

18' Макаров

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'41

Хорошая комбинация, доставили мяч Хвиче на линию штрафной, он попробовал красиво обводящим ударом положить мяч в дальний угол — мимо!

'39

Макаров отработал в защите и красиво отобрал мяч у Хвичи.

'38

Еще с одним стандартом «Динамо» хозяева справляются. Давят гости в конце первого тайма.

'37

С подачей Шиманьски справляются казанцы.

'36

Захарян легко на левом фланге обыграл двоих соперников, отдал на линию штрафной Грулеву, тот пробил низом — рикошет и угловой.

'35

Варела сыграл в шикарную стенку с партнером, ворвался в штрафную, прострелил, а Грулев пытался замкнуть, но ему не хватило сантиметров!

'34

«Динамо» снова включает высокий прессинг, но в целом казанцы с ним справляются и выходят в атаку.

'32

Хороший матч мы смотрим, обе команды играю в атаку, моменты есть.

'30

ГОООЛ! И опять заброс от Хвича, но на этот раз результативный! Забыли в своей штрафной динамовцы Бакаева, тот принял на грудь и в касание расстрелял Шунина! Где был Скопинцев — большой вопрос. 1:1!

'30

Хвича забрасывал в штрафную на Бакаева, но снова защитник «Динамо» перехватили.

'28

«Рубин» держит мяч на чужой половине, забрасывает в штрафную, но защитник и «Динамо» играют спокойно и надежно.

'25

Костюков с фланга сместился в центр, отдал Дрейеру, но тот не добрался до мяча. Или же пытался пропустить на Онугху, но тот его не понял.

'24

«Рубин» больше владеет мячом, но «Динамо» атакует опаснее. Во многом благодаря стандартам.

'23

Захарян вошел в штрафную, упал после контакта с соперником, но пенальти нет. Шварц возмущен этим решением судьи.

'22

Теперь «Рубин» подает угловой, но Шунин четко играет на выходе и кулаками выносит мяч подальше от ворот.

'21

Подает Шиманьски, мяч заметался по штрафной, в итоге подставил голову Моро — перекладина!

'20

Еще одна атака «Динамо», в которой Макаров зарабатывает угловой. А это опасно.

'19

ГОООЛ! Грубейшая ошибка Зотова в центре поля, решил он убрать на замахе соперника, в итоге динамовцы убежали три в два, Макаров получил мяч перед штрафной, убрал защитника и спокойно пробил мимо вратаря! И не празднует футболист гол из уважения к болельщикам своего бывшего клуба.

'17

Ин Бом ловит отскок недалеко от линии штрафной и плотно бьет, но попадает в спину Моро и будет угловой.

'15

Арбитр прощает Моро, который очень грубо сыграл в центре поля.

'13

Еще один угловой и опасный момент от «Динамо»! Дюпин вытащил из нижнего угла удар Моро! Гости подают на ближнюю штангу на Ордеца, а тот скидывает партнерам.

'10

Хакшабанович принял мяч в центральном круге, продвинулся вперед и стрельнул низом из-за пределов штрафной — Шунин в падении ловит мяч.

'9

Две минуты шла проверка эпизода, в итоге гол Фомина не засчитан. Даниил отправил мяч в сетку как раз после скидки пяткой Макарова, который находился в офсайде.

'7

«Динамо» забивает после первого же углового, но был явный офсайд. Проверяют судьи VAR этот момент, там вопрос в том, посчитают ли Макарова участником эпизода, или нет. Если он коснулся мяча, то был офсайд, если нет, то не было.

'7

«Динамо» традиционно активно прессингует на чужой половине поля.

'5

Бакаев пытался найти пасом Онугху в штрафной, но не поняли игроки друг друга и мяч достался Шунину.

'3

Первый удар в матче наносит Дрейер! Атака «Рубина» шла через правый фланг, Зотов отдал на Бакаева, тот сделал передачу датчанину, который выстрелил сильно выше ворот.

'3

Интересно, что Тюкавин сегодня остался в запасе, а в нападении играет Грулев.

'1

Поехали!

16:30

Минута молчания в память о погибших в Кемерово шахтерах.

16:28

Выходят команды на поле, скоро начинаем!

16:26

Народа на трибунах «Казань-Арены» совсем мало. И не только в коронавирусных ограничениях дело. В Казани, к сожалению, футбол не является видом спорта номер один.

16:20

Московское «Динамо» набрало 29 очков в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Казанский «Рубин» (22) располагается на девятом месте. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (33).

16:17

Составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Хван Ин Бом, Дрейер, Бакаев, Хакшабанович, Кварацхелия, Онугха.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Грулёв.

16:16

Матч начнется в 16.30 мск.

16:15

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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