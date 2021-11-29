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Сохранить место в десятке: «Спартак» играет в гостях против «Уфы». LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Уфа» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Игроки «Уфы» Джемал Табидзе и Мориц Бауэр и футболисты «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес в матче чемпионата России по футболу.

Игроки «Уфы» Джемал Табидзе и Мориц Бауэр и футболисты «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес в матче чемпионата России по футболу.

Александр Вильф/РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» принимает на своем поле московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
1-й тайм
29 ноября 17:00
Уфа
Уфа
0 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «Центральный стадион города Уфы», Уфа
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

37' Кротов 38' Журавлёв

19' Айртон

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'42

Мрзляк, прессингуя Джикия, сфолил на капитане «Спартака».

'41

Селихов классно выбил мяч на Соболева, тот зацепился, скинул Ларссону, получил обратный пас, но сфолил при попытке обыгрыша соперника.

'39

А теперь Юрий Журавлев грубо встретил в центральном круге Джордана Ларссона. Еще одна желтая карточка.

'38

Промес подает штрафной с левого фланга, но Беленов шикарно играет на выходе, ловя мяч в руки.

'37

А теперь Вячеслав Кротов очень жестко наступил Айртону сверху шипами, не успев сыграть в мяч. Желтая карточка, пограничная с красной.

'36

В борьбе за мяч на входе в штрафную «Спартака» Вячеслав Кротов локтем попал в грудь Айртону. Бразилец покорчился от боли, но игру продолжит.

'35

Оба главных тренера много и рьяно подсказывают своим подопечным. А на самом поле ничего не происходит.

'33

Опять в центре поля застряла игра. Ни туда, ни сюда.

'31

Эмоциональная атака хозяев, в которой лишь подкат Джикия спас гостей от углового, ну а дальше Кротов сам упал, пытаясь обыграть Умярова.

'30

55% времени владеют мячом спартаковцы.

'29

МОМЕНТ! Умяров разогнал атаку и из середины поля сделал шикарный проникающий пас в левый полуфланг штрафной на Промеса. Квинси догнал мяч, убежав от защитника, и перекидывал бросившегося навстречу Беленова. Голкипер отразил, причем мяч попал обратно в голландца и ушел за лицевую на от ворот.

'27

Айртон из глубины подал в штрафную «Уфы». Могло быть опасно, но Йокич разобрался в своей штрафной.

'25

Филип Мрзляк вышел вместо держащегося за бровкой за колено Остона Урунова.

'24

Остон Урунеов присел на газон и ждет врачей, а Беленов уже показал на скамейку, что узбекскому хавбеку будет нужна замена!

'24

Нет пенальти! Журавлев сам наткнулся на Кофрие, к тому уже падая.

'23

Было падение в спартаковской штрафной, и Кукуян слушает видеоассистентов на предмет пенальти.

'21

Теперь на газоне Кофрие — Камилов в верховой борьбе напрыгнул ему локтем в спину. Просто фол, без карточки. А бельгийцу понадобилось время, чтобы подняться.

'21

Ни к чему не привела подача в спартаковскую штрафную, но мяч остался у уфимцев, пытаются придумать что-то прозиционно.

'20

Предъявил ее Кукуян только после того, как бразилец смог подняться на ноги. Оба участника эпизода оказались на газоне поначалу, но Касинтура даже быстрее пришел в себя.

'19

Касинтура успел прокинуть мяч мимо Айртона, а не успевший бразилец наступил сопернику шипами на ногу. Желтая карточка для защитника «Спартака».

'17

Очень интересная подача Йокича с угла поля. Чуть ли не в ворота пытался закрутить, но мяч обогнул дальнюю штангу и покинул поле.

'16

Подача с левого фланга в штрафную «Спартака», Селихов в прыжке выбил мяч кулаками, его на углу штрафной подобрал Касинтура. И угловой заработал прострелом анголец — отбил за лицевую мяч Айртон.

'14

Пока ничего особенно интересного не происходит на поле. Уфимцы очень плотно действуют, не пуская соперника к своим владениям.

'12

Перехватили гости мяч на чужой половине поля, но Соболев навесил так, что мяч перелетел всех своих, а Касинтура сыграл умно и проводил снаряд за лицевую, не коснувшись его.

'11

Промес грузит в штафную, но неудачно — мяч становится добычей защитников.

'10

Касинтура остановил Промеса без фола, но далеко уйти защитнику не удалось. Его передачу перехватил Литвинов, которого анголец уже точно сбил. Штрафной на левом фланге атаке красно-белых.

'9

Кофрие сфолил на фланге. Последовала подача в штрафную, и мяч перелетел всех, включая выпрыгивавшего, чтобы сыграть головой, Литвинова. А от дальней штанги в падении с лета пробил Кротов — в ворота не попал.

'8

Много борьбы в центре поля. И в последние минуты уфимцам удалось перевести игру на чужую половину поля, хоть и без остроты пока что.

'6

Кротов получил передачу на правом фланге и делал пас в штрафную на Касинтуру, но получилось на Джикия.

'5

Уходил Джикия с поля, держась за приводящую мышцу, но сейчас вернулся на газон.

'4

Поскользнулся неудачно Джикия. Сумел, даже упав, прервать опасную проникающую передачу на Агаларова, но остался лежать. Врачи оказывают помощь капитану «Спартака».

'3

В атаку сбегала «Уфа», но Агаларов сфолил около спартаковской штрафной.

'2

«Уфа» развела мяч с центра поля, но спартаковцы сразу им завладели и принялись готовить позиционную атаку. В начале второй минуты игры ее в центре поля остановил фол Камилова на Урунове.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

17:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

16:55

А вот стартовый состав московского «Спартака», выставленный Руем Виторией:

Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон — Литвинов, Умяров — Ломовицкий, Промес — Ларссон, Соболев.

16:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов:

Беленов — Касинтура, Ботака-Иобома, Никитин, Журавлев, Йокич — Камилов, Фищенко, Урунов — Кротов, Агаларов.

16:46

Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ между «Уфой» и московским «Спартаком».

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