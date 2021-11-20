Эдуард Сперцян сильно поторопился после того, как получил мяч в штрафной Селихова, и не смог вывести свою команду вперед.
Перерыв! Фух, эти сумасшедшие 50 минут завершились! Но через 15 минут мы вернемся вновь, никуда не уходите!
ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО ПОЛУЧАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сцепился белорусский специалист с Соболевым, не хотел отдавать он мяч футболисту, после чего наорал на судью. ВАУ!
ГОООООООООООООООООООЛ! Поменял Александр угол, пробив на сей раз в правый угол! У нас ничья, 1:1!
МАТВЕЙ САФОНОВ ТАЩИТ ПЕНАЛЬТИ! НЕВЕРОЯТНЫЙ СЕЙВ! В левый нижний угол пробил Соболев, куда и прыгнул вратарь!
Алексей Сухой ставит пенальти за фол Петрова на Михаиле Игнатове! Повис игрок «Краснодара» на своем оппоненте, это чистая «точка».
Классная атака удалась хозяевам поля, на ударной позиции оказался Кайо — мяч прошелся рядом со стойкой ворот.
Последние десять минут преимущество целиком и полностью на стороне «Спартака», но бороться красно-белым сегодня приходится не только против 11 футболистов «Краснодара».
Мозес растолкал Кабеллу и Вильену в чужой штрафной и нанес прицельный удар в дальний угол — мимо.
А вот так перед игрой владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на появление Валерия Карпина!
Когда рад встрече#ТинькоффРПЛ #КраснодарСпартак pic.twitter.com/Yt6oCB9hXI— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 20, 2021
Вот так реагирует пресс-служба красно-белых на происходящий на поле судейский произвол. Их можно понять.
Судья в первом тайме матча #КраснодарСпартак: pic.twitter.com/jKPl5R9zQ7— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 20, 2021
Невозможно придумать более очевидной ситуации, чтобы назначить пенальти! И даже Евгений Турбин, который отвечает сегодня за VAR, ничего не подсказал главному!
Крыховяк вырезал передачу на Кабеллу, но француз не смог обработать мяч! А ведь 2:0 могло легко бы быть!
Запорол Промес классную контратакую «Спартака», исполнив совсем плохой навес. Никто из его партнеров до мяча не добрался.
На хороших скоростях действуют обе команды. Высоко прессингуют гости, но техничные игроки «быков» ловко выходят из-под давления.
Жиго и Кордоба схлестнулись лицом к лицу; на газоне, держась за лицо, оказался французский защитник красно-белых.
Думалось, что именно «Спартак» будет преимущественно играть на контратаках, но гол после быстрого отрыва пришел как раз в ворота Селихова! Интригующее начало встречи!
ГОООООООООЛ! Джон Кордоба открывает счет в сегодняшней игре, замкнув в пустые ворота прострельную передачу от Реми Кабеллы.
Угловой заработали спартаковцы, но Матвей Сафонов присвоил мяч себе после не очень удачной подачи.
Игра началась! Поехали!
Команды закончили разминку, скоро начнем!
Предматчевая разминка #КраснодарСпартак pic.twitter.com/CPSYWyfGQX— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 20, 2021
А этих футболистов выбрал для игры Виктор Гончаренко: Сафонов, Петров, Сорокин, Панталеао, Вильена, Ионов, Крыховяк, Кабелла, Черников, Сперцян, Кордоба.
Руй Витория выставил на матч такой состав: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.
Стартовый состав на матч в Краснодаре #КраснодарСпартак pic.twitter.com/t0RRPRCatB— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 20, 2021