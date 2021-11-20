- Газета.Ru " />
Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российская фигуристка Хромых одержала победу на турнире в Польше 20:10
Погибшего в аварии на Кутузовском проспекте водителя BMW уже лишали прав 20:09
Спикеру Сената Польши Гродзкому прислали посылку со взрывчаткой 20:00
Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере 19:53
Футболист «Барселоны» завершит карьеру из-за проблем с сердцем 19:45
Депутат Госдумы Шеремет счел резолюцию Конгресса США по выборам в РФ... 19:42
В Федерации автоспорта Дагестана прокомментировали гибель президента организации... 19:32
Прокуратура начала проверку после ДТП, в котором погиб блогер Губденский 19:25
В Белоруссии считают, что Польша ищет способы обострения отношений с Минском 19:10
В ВМС США рассказали, когда оснастят эсминцы и подлодки гиперзвуковым оружием 19:06
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Главный матч тура: «Краснодар» против «Спартака». LIVE

РПЛ. 15-й тур. «Краснодар» — «Спартак». ОНЛАЙН

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости
В главном матче 15-го тура чемпионата России встречаются «Краснодар» и «Спартак», идущие в середине таблицы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
2-й тайм
20 ноября 19:00
Краснодар
Краснодар
16' Кордоба
1 : 1
Спартак М
Москва
45' Соболев
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
1-й тайм

16' Кордоба

33' Черников

10' Умяров

45' Соболев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'48

Эдуард Сперцян сильно поторопился после того, как получил мяч в штрафной Селихова, и не смог вывести свою команду вперед.

20:10

Тайм номер два стартовал!

19:53

Перерыв! Фух, эти сумасшедшие 50 минут завершились! Но через 15 минут мы вернемся вновь, никуда не уходите!

'45+6

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО ПОЛУЧАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сцепился белорусский специалист с Соболевым, не хотел отдавать он мяч футболисту, после чего наорал на судью. ВАУ!

'45+5

ГОООООООООООООООООООЛ! Поменял Александр угол, пробив на сей раз в правый угол! У нас ничья, 1:1!

'45+4

Так, это еще не все! Петров ворвался в штрафную раньше времени! Соболев перебьет пенальти!

'45+3

МАТВЕЙ САФОНОВ ТАЩИТ ПЕНАЛЬТИ! НЕВЕРОЯТНЫЙ СЕЙВ! В левый нижний угол пробил Соболев, куда и прыгнул вратарь!

'45+1

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'45

Алексей Сухой ставит пенальти за фол Петрова на Михаиле Игнатове! Повис игрок «Краснодара» на своем оппоненте, это чистая «точка».

'43

Классная атака удалась хозяевам поля, на ударной позиции оказался Кайо — мяч прошелся рядом со стойкой ворот.

'41

Промес попадает в грудь Кайо! Не проходит фланговая подача у гостей.

'39

Последние десять минут преимущество целиком и полностью на стороне «Спартака», но бороться красно-белым сегодня приходится не только против 11 футболистов «Краснодара».

'38

Мозес растолкал Кабеллу и Вильену в чужой штрафной и нанес прицельный удар в дальний угол — мимо.

'37

А вот так перед игрой владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на появление Валерия Карпина!

'34

Вот так реагирует пресс-служба красно-белых на происходящий на поле судейский произвол. Их можно понять.

'33

Черников получает желтую карточку за опасный подкат в Джордана Ларссона.

'32

Невозможно придумать более очевидной ситуации, чтобы назначить пенальти! И даже Евгений Турбин, который отвечает сегодня за VAR, ничего не подсказал главному!

'31

Вильена срубает в штрафной Ларссона, но судья не ставит пенальти!

'29

Крыховяк вырезал передачу на Кабеллу, но француз не смог обработать мяч! А ведь 2:0 могло легко бы быть!

'28

Запорол Промес классную контратакую «Спартака», исполнив совсем плохой навес. Никто из его партнеров до мяча не добрался.

'26

На хороших скоростях действуют обе команды. Высоко прессингуют гости, но техничные игроки «быков» ловко выходят из-под давления.

'23

Cергей Петров фолит на Айртоне. Будет штрафной в ворота «Краснодара».

'21

Жиго и Кордоба схлестнулись лицом к лицу; на газоне, держась за лицо, оказался французский защитник красно-белых.

'18

Думалось, что именно «Спартак» будет преимущественно играть на контратаках, но гол после быстрого отрыва пришел как раз в ворота Селихова! Интригующее начало встречи!

'16

ГОООООООООЛ! Джон Кордоба открывает счет в сегодняшней игре, замкнув в пустые ворота прострельную передачу от Реми Кабеллы.

'14

Угловой заработали спартаковцы, но Матвей Сафонов присвоил мяч себе после не очень удачной подачи.

'11

Cперцян закрутил мяч со штрафного чуть выше ворот.

'9

Умяров скидывает мяч на Джикию грудью, но судья решает показать желтую карточку за игру рукой.

'6

Мозес раскачал Сорокина и прострелил, но мяч до кого-либо из игроков в красно-белом не добрался.

'4

Кайо выставил корпус Соболеву и оттеснил форварда от мяча.

'2

Первый удар в створ ворот Матвея Сафонова нанес Наиль Умяров.

19:00

Игра началась! Поехали!

18:57

Команды закончили разминку, скоро начнем!

18:55

А этих футболистов выбрал для игры Виктор Гончаренко: Сафонов, Петров, Сорокин, Панталеао, Вильена, Ионов, Крыховяк, Кабелла, Черников, Сперцян, Кордоба.

18:52

Руй Витория выставил на матч такой состав: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

18:50

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В главном матче 15-го тура чемпионата России встречаются «Краснодар» и московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«В один миг все закончилось»: блогер Губденский погиб в ДТП
В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
«Угроза вторжения вряд ли является блефом»
NYT: разведка США считает вероятным сценарий с российским вторжением на Украину
В ГИБДД заставляют снимать дилерские «допы». Что делать
С какими дилерскими «обвесами» машину не поставят на учет
Сурков не исключил дестабилизации политической ситуации в РФ
Экс-командующий ВС США выступил против открытия военных баз на Украине
Украинский депутат Кузьмин обвинил Зеленского в узурпации власти
В Федерации автоспорта Дагестана прокомментировали гибель президента организации в ДТП в Москве
Новости и материалы
Российская фигуристка Хромых одержала победу на турнире в Польше
Погибшего в аварии на Кутузовском проспекте водителя BMW уже лишали прав
Спикеру Сената Польши Гродзкому прислали посылку со взрывчаткой
Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере
Футболист «Барселоны» завершит карьеру из-за проблем с сердцем
Депутат Госдумы Шеремет счел резолюцию Конгресса США по выборам в РФ вмешательством
Прокуратура начала проверку после ДТП, в котором погиб блогер Губденский
В Белоруссии считают, что Польша ищет способы обострения отношений с Минском
В ВМС США рассказали, когда оснастят эсминцы и подлодки гиперзвуковым оружием
Министр обороны Украины Резников заявил, что Путин «играет в шахматы» с Западом
Стало известно, продолжит ли российский судья UFC свою работу после дисквалификации
Бузова плакала по ночам из-за отмены спектакля с ее участием
В РПЦ поддержали решение оштрафовать «Муз-ТВ» за гей-пропаганду
В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией
Червиченко: у нас есть Заболотный, который еле свою задницу таскает по полю
Ученые выяснили, кто обладает «уникальным» иммунитетом к коронавирусу
Российский теннисист Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP
Ouest-France назвал грозящие большой войной «пороховые бочки» Европы
Все новости
«Три поражающих фактора»: что известно о состоянии Хлебниковой
К пожару в квартире Хлебниковой привела непотушенная сигарета
«Мужчины в камуфляже, мы вас видим»
Мужчины рассказали, почему носят камуфляжные костюмы в городе
«Пока мы собирали документы, грянул гром пандемии»
Уехавшие в пандемию за границу россияне поделились своим опытом
«Мы живем в счастливой стране»: как патриарх Кирилл отметил юбилей
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Лежали на одном кладбище: в США раскрыто убийство века
Анализ ДНК помог раскрыть убийство 62-летней давности в США
Запах истребителя, аромат космоса. Кто создает военный парфюм
Подборка парфюмерии с военными нотками
Погиб автоблогер Губденский: кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте
«Был любимым актером». Не стало Валерия Гаркалина
Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни
«Русский ответ YouTube невозможен»
Создатель «Спасибо», Ева!» Юрий Дегтярев — о Дуде, Путине и TikTok
Поменьше сахара: отчего подгорают сырники
Как приготовить идеальные сырники
Полипы в кишечнике, жесткая походка. Что не так со здоровьем Байдена
Медицинское обследование Байдена показало проблемы у президента США
Почему роботы «Газеты.Ru» боятся дождей
Как пометки о запрете или присвоении статуса иноагента появляются рядом с безобидными словами
На кону дружба с США: может ли Германия отказаться от ядерного оружия
Генсек НАТО допустил размещение ядерного оружия в Восточной Европе
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть