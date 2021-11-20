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Спорт

Важное спасение: «Урал» выцарапал ничью у «Крыльев

«Крылья Советов» упустили в концовке победу над «Уралом»

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Один из лидеров «Урала» Эрик Бикфалви

Один из лидеров «Урала» Эрик Бикфалви

РИА Новости
В матче 15-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал», который занимает последнюю строчку в турнирной таблице, приехал в гости к самарским «Крыльям Советов». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Окончен
20 ноября 14:00
Крылья Советов
Самара
1 : 1
Урал
Екатеринбург
59'
90' Железнов
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

7' Аугустыняк

2-й тайм

59'

66' Бийль

72' Пруцев

47' Колесниченко

70' Гагнидзе

86' Адамов 90' Железнов

90' Иванисеня

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Казалось, что гол «Крыльев Советов» приведет к их логичной победе, но затем игра поменялась, и «Урал» финальным натиском наиграл на спасение. 12(3) — 12(4) по ударам, кстати. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

До последнего «Урал» искал счастья в атаке, но финальный свисток зафиксировал ничью.

'90+2

Дмитрий Иванисеня получает желтую карточку за фол против Евсеева. Не успел, хотя сам не согласен. Но фол и карточка очевидные.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'90

ГОООООООООООООООООООООЛ! Юрий Железнов — 1:1! Бикфалви в глубине начал голевую комбинацию. Кулаков перевел из центра направо, откуда Евсеев выдал передачу на дальнюю штангу. Ну а ее замкнул другой свежий игрок — за Железновым никто не успел. Никто и не побежал. Гол назревал.

'88

«Крылья Советов» всем составом окопались на своей половине поля. Так могут и не дотерпеть.

'86

Адамов бьет издали и считает, что должен был быть назначен угловой, но и тут удар от ворот. А Арсен Адамов за споры получает желтую карточку.

'85

Проваливается оборона «Крыльев», но Ломаев тащит на угловой удар Кулакова с довольно острого угла из штрафной.

'82

Сергеев сместился в центр и сыграл на Пиняева на край штрафной. А тот продвинулся к лицевой линии и сделал подачу. Мяч зацепил ногу Кулакова и скользнул за лицевую линию, зацепив перекладину! Но арбитр не увидел рикошета и назначил удар от ворот.

'81

Удар по воротам «Крыльев» с разворота, но неточно.

'80

Пиняев сместился с фланга в центр перед штрафной и мощно пробил — Помазун не без труда среагировал и отбил.

'79

Алексей Евсеев и Рамазан Гаджимурадов заменили у «Урала» Артема Мамина и Андрея Егорычева.

'78

В шикарную контратаку три в три убегали самарцы, но тащивший мяч Ежов не попал в такт партнеру, дав передачу Сергееву в пятку. Перехватили.

'77

Вместо набегавшегося Антона Зиньковского выходит другой чертановский вундеркинд — Сергей Пиняев.

'76

На этот раз дело доходит до удара Бикфалви головой, но было тяжело, и мяч ушел выше створа.

'75

Угловой за угловым зарабатывает «Урал». Вернувшийся назад Зиньковский не дал Гагнидзе подать в штрафную.

'74

Угловой «шмелей» на Бикфалви, но Чернов переигрывает в воздухе румынского футболиста.

'73

После подачи с этого штрафного из глубины Ломаев неудачно вышел на мяч, и там дело едва не закончилось ударом по пустым воротам. Но борьбу в воздухе выиграли самарские защитники.

'72

Данил Пруцев сыграл рукой, прервав прорыв Егорычева. Желтая карточка, из-за которой Пруцев пропустит следующий матч. Сам игрок «Крыльев» очень недоволен, говоря, что пытался убрать руку, но по факту он не дал случиться выходу один на один, остановив мяч не по правилам, пусть и не специально.

'71

Лука Гагнидзе подключил руку, чтобы остановить рвавшегося на скорости с мячом Ежова и получил желтую карточку. Срыв атаки.

'70

Завозился Зиньковский в штрафной «Урала» на дриблинге, упустив возможность ударить, и Адамов отобрал.

'68

Максим Глушенков и Дмитрий Иванисеня вместо Владислава Сарвели и Максима Витюгова у «Крыльев».

'66

Зиньковский с ложным замахом пробил по воротам Помазуна, но мяч свалился с ноги и ушел мимо створа.

'64

Под контролем держат игру «Крылья». Мяч у «Урала», но ничего не получается у гостей в атаке.

'62

Юрий Железнов поменял у «Урала» Кирилла Колесниченко.

'59

ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Мамин (в свои ворота) — 1:0! Хорошая позиционная атака самарцев, в которой Зиньковский слева подал во вратарскую на набегавшего Сергеева. Форвард бы наверняка забил, если бы не пытавшийся помешать ему Артем Мамин, срезавший мяч в собственные ворота.

'58

Опасно! Шикарный дальний удар Зиньковского в дальний верхний угол — Помазун потащил в красивом прыжке!

'56

До удара Бикфалви довел проход. И мяч летел в створ под перекладину, но Ломаев поднял руки и поймал.

'55

Небольшую паузу как будто бы взяли команды. «Урал» владеет мячом.

'53

Интересно, что сразу же уральцы через Гагнидзе повели игру. Талантливый грузинский полузащитник, недавно в составе молодежной сборной страны поучаствовавший в победе над английским сверстниками (3:2).

'52

Уходит с поля Бранко Йовичич, а вместо него в игру вступает Лука Гагнидзе.

'51

Лупит Чернов с подбора из-за штрафной в позиционной атаке — неточно.

'50

Ломаев выбежал почти к центральному кругу, но пас дал неточный. Правда, бить сразу было неудобно, и уральцы не смогли ничего выжать из этой ошибки.

'48

Желтую карточку получает Кирилл Колесниченко. Довольно необычный момент. Ломаев бежал и выбивал мяч с рук, чтобы быстрее начать атаку, а игрок «Урала» был у него за спиной и слишком близко. В итоге голкипер не смог выбить, упав, так как запнулся ногой об уральца. Фол и карточка.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Бодрый, хоть и не очень яркий первый тайм матча. Интересное противостояние, основные события которого случатся во второй половине.

'45+1

К первому тайму добавлено... Ничего не добавлено. Свисток на перерыв.

'43

А Йовичич, кстати, при первой же возможности перед Сарвели извинился! Молодец.

'42

Очень жестко Йовичич ударил обыгрывавшего его на встречном движении в центре поля Сарвели. Атака «Крыльев» продолжилась, но не закончилась ничем. И Левников не стал давать отложенную карточку, хотя она напрашивалась.

'40

Зиньковский нашел возможность для дальнего дара после подработки в центр. Мяч клевал в дальний угол и не попал совсем чуть-чуть!

'37

5(1) — 4(0) по ударам пока. В створ тот самый крученый в дальний угол со штрафного, отбитый Помазуном кулаком.

'36

Зиньковского не оставляют один в один. Все время есть подстраховка. Тяжело что-то сделать хавбеку, хотя в дриблинг идет постоянно.

'35

Сейчас футболисты «Крыльев» провели позиционную атаку, старательно искали ходы в штрафную, но гости очень четко действуют в обороне.

'33

А Зиньковский решил закрутить в дальний угол. Помазун выбил кулаком, когда понял, что мяч летит в ворота.

'32

Зиньковский пошел в дриблинг слева от штрафной «Урала» и заработал на себе фол. Точка для подачи.

'29

Опять домашняя заготовка уральцев, но до удара дело все-таки после скидки не дошла. Полетела быстрая контратака «Крыльев», но ее смогли остановить гости, оперативно перестроившись.

'28

Опасно! Бикфалви бил с лета в падении после передачи от лицевой, но защитник смог помешать. Угловой будет.

'25

Чудом не попадает мяч в ворота «Урала»! Сутолока в штрафной после подачи углового, Помазун ногой отразил удар по своим воротам! Дальше Сарвели пытался добить, но не попал в створ, выгребая, пролетавший мимо мяч!

'22

Еще один штрафной хозяев, и снова они добрались до мяча после подачи, но удар акцентированным у Бегича не вышел — мяч прилетел к Помазуну.

'21

Ломаев выкинул мяч за боковую, так как Бегич не мог продолжать игру. Но сейчас уже все нормально с защитником самарцев.

'19

После штрафного с фланга Сергеев скинул в центр вратарской, где Чернов смог развернуться с мячом и ткнуть его в ворота с четырех метров. Получилось точно в руки Помазуну.

'17

Нет фола на Ежове у лицевой линии рядом со штрафной «Урала». Сам споткнулся Ежов. Его сейчас устно предупредил Левников за симуляцию, но полузащитник сказал, что не выпрашивал фол, а сам заплел себе ноги и не имеет претензий. Так и было.

'15

Поддавливает «Урал» позиционно, и хотя «Крылья» любят контратаковать, им довольно непросто приходится в такой игре в обороне. Серьезно сегодня настроены жалить «шмели» Игоря Шалимова.

'12

Роман Ежов упал в штрафной «Урала» и хотел пенальти, но Кирилл Левников только сгустил брови и выразил недоумение — мол, никакого фола там близко не было.

'9

Все-таки приходится подопечным Шалимова самим идти в атаку, а «Крылья» получают возможности разгоняться. Сейчас через Зиньковского вылетали в контрвыпад, но успели уральцы вернуться.

'7

В центре поля Рафал Аугустыняк фолит на Сарвели, как раз срывая в зародыше быструю контратаку. Это желтая карточка, первая в матче от Кирилла Левникова.

'6

«Крылья» сейчас владеют мячом. Вряд ли это план. «Урал» не хочет давать хозяевам поводы для их фирменных скоростных атак.

'4

А теперь угловой заработали уже «Крылья». Горшков поднял обе руки перед подачей и выполнил навес на дальний угол вратарской. И тут дошло до удара, в принципе. Но Бегич плечом пробил, поэтом не вышло опасно.

'2

«Урал» зарабатывает угловой и едва не забивает! Подача в штрафную, там Бикфалви набежал на мяч и классно вернул к ближней к углу подачи штанге. А набегавший туда Иван Кузьмичев не попал в уже пустые ворота! Правда, и угол был острым! Супермомент «Урала»!

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

14:01

Минута молчания в память у скончавшемся на 42-м году жизни легендарном игроке «Крыльев» Денисе Ковбе.

14:00

А вот состав «Урала» от Игоря Шалимова:

Помазун — Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Мамин, Гогличидзе — Егорычев, Йовичич, Аугустыняк, Колесниченко — Бикфалви.

13:55

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Ломаев — Бейл, Бегич, Чернов, Горшков — Ежов, Витюгов, Пруцев, Зиньковский — Сарвели, Сергеев.

13:50

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и екатеринбургским «Уралом».

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