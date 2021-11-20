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Спорт

Первое поражение Гисдоля: «Локомотив» проиграл «Ахмату»

«Локомотив» в меньшинстве уступил «Ахмату» в матче РПЛ

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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль

РИА Новости
Московский «Локомотив» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмат» в матче 15-го тура чемпионата России с минимальным счетом 1:2, проведя большую часть встречи вдесятером. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Окончен
20 ноября 16:30
Локомотив М
Москва
64' Лисакович
1 : 2
Ахмат
Грозный
36' Уткин
58' Полярус
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм

34' Мурило

43' Керк

36' Уткин

2-й тайм

63' Пабло 64' Лисакович 66' Гильерме

88' Чёрный

52' Нижич

58' Полярус

65' Лысцов 67' Коновалов

90' Камано

Трансляция
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18:35

На этом наш текстовый онлайн окончен. Спасибо, что были с нами.

18:30

Для Маркуса Гисдоля это поражение стало дебютным в РПЛ. Впрочем, отличный шанс поквитаться у «железнодорожников» будет уже в четверг — команда дома в рамках Лиги Европы сыграет с «Лацио».

'90+5

Все, матч окончен! «Ахмат» переигрывает в Москве «Локомотив» и поднимается на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России!

'90+3

Предупреждение получает Камано. Это уже седьмая желтая карточка в этом матче.

'90+2

«Ахмат» примерил на себя роль «Манчестер Сити» и стал играть во владение. Осталось грозненцам всего две минуты до победы.

'90

К основному времени второго тайма добавлено четыре минуты.

'89

Артур Черный срывает опасную атаку и получает предупреждение.

'88

Гудиев выбегает из ворот после подачи с правого фланга и ловит мяч в руки. Пока никак не получается у «Локомотива» придумать что-то интересное впереди.

'87

Янку сменил Поляруса у «Ахмата».

'85

Сильянов выиграл верховую борьбу после углового, но пробил чуть мимо. От ворот пробьет голкипер «Ахмата».

'83

Камано и Швец сталкиваются головами в воздухе, лежит гвинеец на газоне.

'80

Артур Черный выходит на поле «РЖД Арены» вместо Наира Тикнизяна.

'78

Конате пробивает в штангу во второй раз за три минуты! Гигантское количество моментов упустили гости!

'77

Сильянов выбил мяч из пустых ворот! Фантастика!

'76

«Ахмат» буквальо прощает «железнодорожников»! В одной атаке удается грозненцам пробить в штангу и нанести удар буквально с десяти метров! Каким-то чудом не случилось третьего гола!

'75

Классный перевод на левый фланг удался гостям, свеженький Карапузов получил мяч в полном одиночестве и пробил чуть правее необходимого. Занятно, что мяч покинул поле от игрока «Локомотива», но судья назначил удар от ворот.

'73

Двойная замена у гостей: Владислав Карапузов и Антон Швец выходят на поле вместо Евгения Харина и Игоря Коновалова.

'72

Угловой заработал «Локомотив», но грозненцы снимают подачу Рыбуса.

'68

Лежит на газоне Бека-Бека. Больно молодому франузу.

'67

Очень жестко фолит Игорь Коновалов на Алексисе Бека-Бека. Фатически сзади подкатился в француза недалеко от центра поля на своей половине. Желтая карточка, из-за которой полузащитник пропустит матч с «Ростовом».

'66

Лисакович продолжает терроризировать гостей. Заработал угловой, но тут еще Гильерме прибежал к чужой штрафной, считая, что Нижич отбил на угловой мяч рукой (нет). Справедливая желтая карточка голкиперу «Локо» за эмоции.

'65

Лисакович сажает на желтую карточку сфолившего на нем в центре поля Виталия Лысцова.

'64

ГОООООООООООООООООЛ! Виталий Лисакович — 1:2! Вот это да. Бека-Бека классным пасом бросил в прорыв только что вышедшего Лисаковича, и тот забил первым же касанием, оказавшись перед Гудиевым. Безобразно позиционно расположились Лысцов и Нижич.

'64

Лупит Лысцов со штрафного низом, но Гильерме в падении ловит мяч!

'64

У «Ахмата» Артема Архипова заменил Мохамед Конате.

'64

Вместо Гирано Керка у «Локо» вышел на поле Виталий Лисакович.

'63

Пабло получает желтую карточку за фол против Уткина. Точка для подачи. Но можно и ударить.

'61

Уткин бьет с острого угла после проникающей передачи в штрафную. Гильерме начеку.

'60

Грозненцы продолжают душить играющий в меньшинстве «Локо». Все безнадежно пока для хозяев выглядит.

'58

ГОООООООООООООООООООООЛ! Артем Полярус — 0:2! Получил украинский полузащитник мяч на правом углу штрафной, убрал на замахе Тикнизяна и фантастически точно пробил в дальнюю девятку! Красотища!

'57

Активный Рыбчинский разогнал атаку «Локо» и вроде бы заработал угловой, но в итоге арбитры назначили удар от ворот.

'55

А теперь Пабло на газоне. Он выиграл верховую борьбу у Архипова в центральном круге, а потом наткнулся на голову сопернику лицом. Приходит в себя бразилец, но все эти паузы не на пользу «Локо» явно.

'54

Пришел в себя Керк и вернулся на поле.

'53

Керк до сих пор лежит на газоне. Зоран Нижич получил желтую карточку. Интересно, что сначала в борьбе Керк толкнул Нижича, а тот ответил ударом локтем в лицо. Кстати, хорват с капитанской повязкой после замены Семенова играет.

'52

Фол в атаке свистнули Нижичу, пробившему выше ворот головой из штрафной «Локо». Керк от него получил локтем в борьбе.

'51

Момент! Оказался в штрафной на ударной позиции Архипов, но пробил бесхитростно, прямо в руки Гильерме.

'49

Хорошая передача к штрафной на ход Рыбчинскому, но он оказался в офсайде.

'47

А у «Ахмата» Андрея Семенова поменял Виталий Лысцов.

'46

Замена у «Локомотива» после перерыва: вместо Максима Петрова вышел Дмитрий Рыбчинский.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

«Локомотив» уступает после первого тайма дома «Ахмату» благодаря голу со штрафного от Даниила Уткина. И этот штрафной привел к удалению Мурило, которое спровоцировал неудачной скидкой назад Пабло. 2(1) — 5(1) по ударам, 46% на 54% по владению. И «Ахмат» в принципе смотрится очень уверенно. Посмотрим, что будет во втором тайме. Против «Спартака» сам «Локо» как раз с 35-й минуты играл в большинстве и вел, но упустил перевес...

'45+2

И все — свисток на перерыв.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'45

«Локомотив» создал моментик на первых минутах, но в итоге это его худший тайм в сезоне по ожидаемым голам — только 0,16 xG.

'43

Гирано Керк наступил на ногу Нижичу, играя на опережении, и получил желтую карточку.

'42

Харин бьет с разворота из штрафной «Локомотива» мимо створа и падает после контакта с соперником. Но фола нет.

'41

Очень серьезные кадровые проблемы у «Локо», конечно. Баринов, Марадишвили и Куликов не играют из-за перебора карт, а Едвай получил красную после финального свистка в игре прошлого тура против «Спартака». У «Ахмата» же, напротив, практически все в строю.

'40

«Ахмат» продолжает давить. «Локомотиву» надо как-то перестраиваться.

'37

ГОООООООООООООООООЛ! Даниил Уткин — 0:1! Пробежал партнер мимо мяча, а Уткин красиво обвел стенку, положив снаряд почти в девятку!

'37

Еще и опасный штрафной будет. Наверняка Уткин подойдет к мячу.

'36

УДАЛЕНИЕ! Прямую красную карточку получает Мурило, который сбил убегавшего один на один Архипова! Пабло решил после длинного заброса от грозненцев головой скинуть назад Гильерме, но явно не рассчитал, подставив партнера.

'34

По проникающим передачам в штрафную 6-14. И тут гости лидируют. Тяжелый матч для «Локо».

'33

Гудиев тащит после удара Камано из-под перекладины! Тикнизян заправил по левому флангу Рыбуса, тот отдал в штрафную Камано, который обыграл защитника и пробил. Было очень опасно. А вот угловой ни к чему интересному не привел.

'32

«Ахмат» уже имеет преимущество по владению мячом: 48% на 52% в пользу гостей.

'30

Накрыли Бека-Бека, который заигрался с мячом, перед штрафной «Локо» футболисты «Ахмата». Едва не кончилось плохо для «железнодорожников».

'29

Попытка грозненцев сделать проникающую передачу по центру к границе штрафной на Архипова, но быстрый Рыбус успел к мячу первым.

'27

Отличная подача от Архипова из глубины, Полярус сделал от дальней штанги скидку в центр, но никто из его партнеров туда не успел.

'26

Ненахов сфолил в центре поля на Коновалове. Хоть какое-то событие.

'25

Опять много борьбы в центре поля сейчас.

'23

Мурило получил устное внушение от арбитра Иванова, так как откинул мяч после фола.

'21

В один пас после перехвата в центре поля вывели грозненцы левым полуфлангом к штрафной Харина. Он ударил сам, но не попал в дальний угол, а справа пас просил в выгодной позиции Полярус.

'20

Равный футбол пока, но в основном в центре поля в эти минуты. Ни у кого не получается вскрыть чужую оборону.

'18

«Ахмат» даже провел позиционную атаку, хотя ничего из нее не выжал.

'17

Темп игры, надо заметить, невысок.

'15

Футболисты «Локо» контролируют мяч, а весь «Ахмат» прижался к своей штрафной, поэтому после выносов мяч все равно достается «железнодорожникам».

'13

Семенов пробил головой после подачи корнера, но значительно выше ворот.

'12

Бурно поддерживают болельщики «Локомотива» свою команду, но в последнее время «Ахмат» отодвинул игру от своих ворот. Сейчас Петрова обокрали грозненцы и в итоге заработали угловой.

'10

«Локомотив» накрыл соперника на чужой половине поля, но атака быстро угасла из-за положения «вне игры».

'9

Петров с криком упал и схватился за лицо, но арбитр Иванов проигнорировал момент. Хотя Нижич локоть-то выставил. На карточку эпизод.

'8

Рыбус подал с угла поля в район ближнего угла вратарской, где мяч стал легкой добычей защитников «Ахмата».

'7

Прострел с правого фланга от Камано в атаке «Локомотива» приводит к угловому.

'6

Опасно играет в борьбе за мяч на чужой половине поля против Пабло Архипов. Сам не согласен но на самом деле мог и желтую получить.

'5

Была остановка в игре, так как Тимофееву потребовалась пауза. Но все уже нормально с полузащитником гостей.

'4

Рыбус грузит в штрафную слева, но защитники «Ахмата» спокойно выбивают мяч.

'3

Первый подход за «Локомотивом». Камано отдавал в штрафную на Керка, но его удар был заблокирован.

'1

Поеееехали! Матч начался.

16:30

А вот стартовый состав грозненского «Ахмата» от Андрея Талалаева:

Гудиев — Быстров, Семенов, Нижич, Богосовац — Тимофеев, Коновалов — Полярус, Уткин, Харин — Архипов.

16:25

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль:

Гильерме — Ненахов, Мурило, Пабло, Рыбус — Сильянов, Петров, Бека-Бека, Тикнизян — Керк, Камано.

16:20

Поединок начнется в 16.30 по московскому времени.

16:15

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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