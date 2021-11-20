Локомотив М

Для Маркуса Гисдоля это поражение стало дебютным в РПЛ. Впрочем, отличный шанс поквитаться у «железнодорожников» будет уже в четверг — команда дома в рамках Лиги Европы сыграет с «Лацио».
Все, матч окончен! «Ахмат» переигрывает в Москве «Локомотив» и поднимается на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России!
#ЛокоАхмат 1:2 pic.twitter.com/f2xWY3Ai6k— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 20, 2021
«Ахмат» примерил на себя роль «Манчестер Сити» и стал играть во владение. Осталось грозненцам всего две минуты до победы.
Гудиев выбегает из ворот после подачи с правого фланга и ловит мяч в руки. Пока никак не получается у «Локомотива» придумать что-то интересное впереди.
Сильянов выиграл верховую борьбу после углового, но пробил чуть мимо. От ворот пробьет голкипер «Ахмата».
Конате пробивает в штангу во второй раз за три минуты! Гигантское количество моментов упустили гости!
«Ахмат» буквальо прощает «железнодорожников»! В одной атаке удается грозненцам пробить в штангу и нанести удар буквально с десяти метров! Каким-то чудом не случилось третьего гола!
Классный перевод на левый фланг удался гостям, свеженький Карапузов получил мяч в полном одиночестве и пробил чуть правее необходимого. Занятно, что мяч покинул поле от игрока «Локомотива», но судья назначил удар от ворот.
Двойная замена у гостей: Владислав Карапузов и Антон Швец выходят на поле вместо Евгения Харина и Игоря Коновалова.
Очень жестко фолит Игорь Коновалов на Алексисе Бека-Бека. Фатически сзади подкатился в француза недалеко от центра поля на своей половине. Желтая карточка, из-за которой полузащитник пропустит матч с «Ростовом».
Лисакович продолжает терроризировать гостей. Заработал угловой, но тут еще Гильерме прибежал к чужой штрафной, считая, что Нижич отбил на угловой мяч рукой (нет). Справедливая желтая карточка голкиперу «Локо» за эмоции.
ГОООООООООООООООООЛ! Виталий Лисакович — 1:2! Вот это да. Бека-Бека классным пасом бросил в прорыв только что вышедшего Лисаковича, и тот забил первым же касанием, оказавшись перед Гудиевым. Безобразно позиционно расположились Лысцов и Нижич.
64' ГООООООООЛЛЛ! Лисакович!— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 20, 2021
Виталий выходит один на один и хладнокровно реализует свой момент#ЛокоАхмат 1:2 pic.twitter.com/oRwC3ptTHn
Грозненцы продолжают душить играющий в меньшинстве «Локо». Все безнадежно пока для хозяев выглядит.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Артем Полярус — 0:2! Получил украинский полузащитник мяч на правом углу штрафной, убрал на замахе Тикнизяна и фантастически точно пробил в дальнюю девятку! Красотища!
Активный Рыбчинский разогнал атаку «Локо» и вроде бы заработал угловой, но в итоге арбитры назначили удар от ворот.
А теперь Пабло на газоне. Он выиграл верховую борьбу у Архипова в центральном круге, а потом наткнулся на голову сопернику лицом. Приходит в себя бразилец, но все эти паузы не на пользу «Локо» явно.
Керк до сих пор лежит на газоне. Зоран Нижич получил желтую карточку. Интересно, что сначала в борьбе Керк толкнул Нижича, а тот ответил ударом локтем в лицо. Кстати, хорват с капитанской повязкой после замены Семенова играет.
Фол в атаке свистнули Нижичу, пробившему выше ворот головой из штрафной «Локо». Керк от него получил локтем в борьбе.
Момент! Оказался в штрафной на ударной позиции Архипов, но пробил бесхитростно, прямо в руки Гильерме.
«Локомотив» уступает после первого тайма дома «Ахмату» благодаря голу со штрафного от Даниила Уткина. И этот штрафной привел к удалению Мурило, которое спровоцировал неудачной скидкой назад Пабло. 2(1) — 5(1) по ударам, 46% на 54% по владению. И «Ахмат» в принципе смотрится очень уверенно. Посмотрим, что будет во втором тайме. Против «Спартака» сам «Локо» как раз с 35-й минуты играл в большинстве и вел, но упустил перевес...
«Локомотив» создал моментик на первых минутах, но в итоге это его худший тайм в сезоне по ожидаемым голам — только 0,16 xG.
Харин бьет с разворота из штрафной «Локомотива» мимо створа и падает после контакта с соперником. Но фола нет.
Очень серьезные кадровые проблемы у «Локо», конечно. Баринов, Марадишвили и Куликов не играют из-за перебора карт, а Едвай получил красную после финального свистка в игре прошлого тура против «Спартака». У «Ахмата» же, напротив, практически все в строю.
ГОООООООООООООООООЛ! Даниил Уткин — 0:1! Пробежал партнер мимо мяча, а Уткин красиво обвел стенку, положив снаряд почти в девятку!
УДАЛЕНИЕ! Прямую красную карточку получает Мурило, который сбил убегавшего один на один Архипова! Пабло решил после длинного заброса от грозненцев головой скинуть назад Гильерме, но явно не рассчитал, подставив партнера.
Гудиев тащит после удара Камано из-под перекладины! Тикнизян заправил по левому флангу Рыбуса, тот отдал в штрафную Камано, который обыграл защитника и пробил. Было очень опасно. А вот угловой ни к чему интересному не привел.
Накрыли Бека-Бека, который заигрался с мячом, перед штрафной «Локо» футболисты «Ахмата». Едва не кончилось плохо для «железнодорожников».
Попытка грозненцев сделать проникающую передачу по центру к границе штрафной на Архипова, но быстрый Рыбус успел к мячу первым.
Отличная подача от Архипова из глубины, Полярус сделал от дальней штанги скидку в центр, но никто из его партнеров туда не успел.
В один пас после перехвата в центре поля вывели грозненцы левым полуфлангом к штрафной Харина. Он ударил сам, но не попал в дальний угол, а справа пас просил в выгодной позиции Полярус.
Равный футбол пока, но в основном в центре поля в эти минуты. Ни у кого не получается вскрыть чужую оборону.
Футболисты «Локо» контролируют мяч, а весь «Ахмат» прижался к своей штрафной, поэтому после выносов мяч все равно достается «железнодорожникам».
Бурно поддерживают болельщики «Локомотива» свою команду, но в последнее время «Ахмат» отодвинул игру от своих ворот. Сейчас Петрова обокрали грозненцы и в итоге заработали угловой.
«Локомотив» накрыл соперника на чужой половине поля, но атака быстро угасла из-за положения «вне игры».
Петров с криком упал и схватился за лицо, но арбитр Иванов проигнорировал момент. Хотя Нижич локоть-то выставил. На карточку эпизод.
Рыбус подал с угла поля в район ближнего угла вратарской, где мяч стал легкой добычей защитников «Ахмата».
Опасно играет в борьбе за мяч на чужой половине поля против Пабло Архипов. Сам не согласен но на самом деле мог и желтую получить.
Была остановка в игре, так как Тимофееву потребовалась пауза. Но все уже нормально с полузащитником гостей.
Первый подход за «Локомотивом». Камано отдавал в штрафную на Керка, но его удар был заблокирован.
А вот стартовый состав грозненского «Ахмата» от Андрея Талалаева:
Гудиев — Быстров, Семенов, Нижич, Богосовац — Тимофеев, Коновалов — Полярус, Уткин, Харин — Архипов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль:
Гильерме — Ненахов, Мурило, Пабло, Рыбус — Сильянов, Петров, Бека-Бека, Тикнизян — Керк, Камано.