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Спорт

Удержаться в первой тройке: «Сочи» громит ЦСКА. LIVE

РПЛ. 14-й тур. «Сочи» — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН

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Игрок ЦСКА Антон Заболотный

Игрок ЦСКА Антон Заболотный

РИА Новости
В матче 14-го тура РПЛ «Сочи» принимает на своем поле ЦСКА. Команды разделяет всего одно очко, каждая из них в случае победы будет в первой тройке. Перед началом тура «Сочи» шел на третьем месте, ЦСКА — на пятом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
2-й тайм
06 ноября 19:00
Сочи
Сочи
3' Юсупов
14' Касьерра
16' Касьерра
3 : 0
ЦСКА
Москва
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм

3' Юсупов 3' Заика

14' Касьерра 16' Касьерра

2-й тайм
Трансляция
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'46

Двойная замена в составе ЦСКА. На второй тайм вместо Георгия Щенникова выходит Алан Дзагоев, а Иван Обляков уступил место Максиму Мухину.

'46

Возобновляется матч!

Перерыв

«Сочи» буквально сокрушил ЦСКА в первой половине первого тайма, забив три безответных мяча. Посмотрим, чем армейцы ответят после перерыва.

'45+1

Свисток — команды уходят в раздевалки.

'45+1

Одна минута добавлена.

'45

На исходе первый тайм, до перерыва уже вряд ли что-то изменится.

'42

Подуспокоилась игра. «Сочи» уже не наседает, а гости изредка пытаются обострить ситуацию, но дальше робких намеков дело почти не заходит.

'40

Чалов открывался для передачи и был готов выйти один на один, но пас на него не прошел — прервали сочинские защитники.

'37

Эджуке с левого фланга ворвался в штрафную, но, пытаясь прострелить, просто подарил мяч сопернику.

'35

Армейцы постепенно захватили контроль над мячом, но пробиться через оборонительные построения оппонентов у них не выходит.

'33

Гости заработали штрафной на левом фланге. Подача — и фол в нападении.

'31

По большому счету, «Сочи» уже сделал сверх того, что было нужно. Теперь перед хозяевами стоит очевидная задача: удержать счет и не подпустить соперника к своим воротам. Пока они почти безупречно с этим справляются.

'29

Эджуке отважился на удар из-за пределов штрафной — в створ, но точно в руки Николаю Заболотному.

'28

Кроме этого редкого и, признаем, неосмысленного выпада ничего у армейцев не получается.

'26

Редкий случай: перебрались армейцы на чужую половину поля, и мяч, пометавшись по штрафной «Сочи», отлетел к Чалову, а после его удара, отскочив от ноги партнера, угодил в сетку. Проблема в том, что игрок ЦСКА, последним коснувшийся мяча, в этот момент находился в двухметровом офсайде.

'25

Гол ЦСКА — не засчитан.

'24

Что-то непонятное сотворил Эджуке. С фланга отдал пас в свою штрафную, но на мяче оказался не игрок ЦСКА, а Юсупов. Бил он в дальнюю девятку, мяч совсем немного разминулся со стойкой.

'22

Такое ощущение, что одна команда на поле. Кассьера накрутил нескольких защитников и пробил впритирку со штангой — Акинфеев спас.

'20

Абсолютно потерянными выглядят армейцы. Ровным счетом ничего у них не получается, а «Сочи» вновь атакует. Заика опасно бил справа, Акинфеев с трудом среагировал.

'18

Совершенно удивительно развиваются события этого матча. Да, букмекеры отдавали небольшое предпочтение «Сочи», но едва ли кто-то мог предположить, что уже к 17-й минуте ЦСКА пропустит трижды.

'17

Увы, снова безобразно сыграл Дивеев. По непонятной причине, он не стал пытаться прервать прострел слева, хотя было достаточно сделать шаг. У него из-за спины выскочил Кассьера и поразил пустой угол.

'16

Да что же это! ГОЛ, 3:0!!!

'15

Атака «Сочи» завершалась пасом в штрафную, где на мяч набегал Кассьера. Казалось, на месте у ЦСКА были и Бийол, и Дивеев, но защитник сборной России совершенно по-детски уступил под давлением соперника, колумбиец вышел один на один с Акинфеевым и пробил без шансов для опытнейшего голкипера.

'14

ГОЛ! 2:0!

'13

Фернандес оказался на границе вратарской с мячом, но не смог обработать, и защитник «Сочи» нейтрализовали угрозу.

'11

Обляков на газоне держится за спину — досталось ему в стыке с Кассьерой. Но все в порядке с игроком ЦСКА.

'9

Сочинцы не дают армейцам захватить инициативу и, в свою очередь, делают достаточно острые контрвыпады. До ударов, впрочем, дело не доходит.

'7

Пытаются армейцы обосноваться у чужой штрафной, но хозяева уверенно обороняются и не дают соперникам ничего сделать.

'5

Обескуражены гости, явно не такого начала они ждали.

'4

Нелепая ситуация: Обляков, поскользнувшись, потерял мяч на левом фланге, сочинцы перехватили мяч, последовала подача в штрафную, где Кассьера вывел на удар абсолютно свободного Юсупова. Артур без проблем расстрелял Акинфеева.

'4

ГОЛ!

'3

Уже в дебюте встречи судья достает первый «горчичник» — Заика грубо сыграл против Антона Заболотного.

'2

С первых секунд начали прессинговать армейцы, но к акцентированной атаке их давление пока не привело.

19:00

Звучит свисток ростовчанина Сергея Иванова, матч начинается.

18:55

Армейцы начнут матч в следующем составе: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный, Чалов.

18:50

Состав «Сочи» на игру: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Касьерра.

18:46

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемый любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и столичным ЦСКА.

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