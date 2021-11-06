06 ноября 2021, 19:00 Спорт Удержаться в первой тройке: «Сочи» громит ЦСКА. LIVE РПЛ. 14-й тур. «Сочи» — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Игрок ЦСКА Антон Заболотный РИА Новости

В матче 14-го тура РПЛ «Сочи» принимает на своем поле ЦСКА. Команды разделяет всего одно очко, каждая из них в случае победы будет в первой тройке. Перед началом тура «Сочи» шел на третьем месте, ЦСКА — на пятом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур 2-й тайм 06 ноября 19:00 Сочи Сочи 3' Юсупов 14' Касьерра 16' Касьерра 3 : 0 ЦСКА Москва Стадион «Фишт», Сочи Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)