Двойная замена в составе ЦСКА. На второй тайм вместо Георгия Щенникова выходит Алан Дзагоев, а Иван Обляков уступил место Максиму Мухину.
«Сочи» буквально сокрушил ЦСКА в первой половине первого тайма, забив три безответных мяча. Посмотрим, чем армейцы ответят после перерыва.
Подуспокоилась игра. «Сочи» уже не наседает, а гости изредка пытаются обострить ситуацию, но дальше робких намеков дело почти не заходит.
Чалов открывался для передачи и был готов выйти один на один, но пас на него не прошел — прервали сочинские защитники.
Эджуке с левого фланга ворвался в штрафную, но, пытаясь прострелить, просто подарил мяч сопернику.
Армейцы постепенно захватили контроль над мячом, но пробиться через оборонительные построения оппонентов у них не выходит.
По большому счету, «Сочи» уже сделал сверх того, что было нужно. Теперь перед хозяевами стоит очевидная задача: удержать счет и не подпустить соперника к своим воротам. Пока они почти безупречно с этим справляются.
Эджуке отважился на удар из-за пределов штрафной — в створ, но точно в руки Николаю Заболотному.
Редкий случай: перебрались армейцы на чужую половину поля, и мяч, пометавшись по штрафной «Сочи», отлетел к Чалову, а после его удара, отскочив от ноги партнера, угодил в сетку. Проблема в том, что игрок ЦСКА, последним коснувшийся мяча, в этот момент находился в двухметровом офсайде.
Что-то непонятное сотворил Эджуке. С фланга отдал пас в свою штрафную, но на мяче оказался не игрок ЦСКА, а Юсупов. Бил он в дальнюю девятку, мяч совсем немного разминулся со стойкой.
Такое ощущение, что одна команда на поле. Кассьера накрутил нескольких защитников и пробил впритирку со штангой — Акинфеев спас.
Абсолютно потерянными выглядят армейцы. Ровным счетом ничего у них не получается, а «Сочи» вновь атакует. Заика опасно бил справа, Акинфеев с трудом среагировал.
Совершенно удивительно развиваются события этого матча. Да, букмекеры отдавали небольшое предпочтение «Сочи», но едва ли кто-то мог предположить, что уже к 17-й минуте ЦСКА пропустит трижды.
Увы, снова безобразно сыграл Дивеев. По непонятной причине, он не стал пытаться прервать прострел слева, хотя было достаточно сделать шаг. У него из-за спины выскочил Кассьера и поразил пустой угол.
Атака «Сочи» завершалась пасом в штрафную, где на мяч набегал Кассьера. Казалось, на месте у ЦСКА были и Бийол, и Дивеев, но защитник сборной России совершенно по-детски уступил под давлением соперника, колумбиец вышел один на один с Акинфеевым и пробил без шансов для опытнейшего голкипера.
Фернандес оказался на границе вратарской с мячом, но не смог обработать, и защитник «Сочи» нейтрализовали угрозу.
Обляков на газоне держится за спину — досталось ему в стыке с Кассьерой. Но все в порядке с игроком ЦСКА.
Сочинцы не дают армейцам захватить инициативу и, в свою очередь, делают достаточно острые контрвыпады. До ударов, впрочем, дело не доходит.
Пытаются армейцы обосноваться у чужой штрафной, но хозяева уверенно обороняются и не дают соперникам ничего сделать.
Нелепая ситуация: Обляков, поскользнувшись, потерял мяч на левом фланге, сочинцы перехватили мяч, последовала подача в штрафную, где Кассьера вывел на удар абсолютно свободного Юсупова. Артур без проблем расстрелял Акинфеева.
Уже в дебюте встречи судья достает первый «горчичник» — Заика грубо сыграл против Антона Заболотного.
С первых секунд начали прессинговать армейцы, но к акцентированной атаке их давление пока не привело.
Армейцы начнут матч в следующем составе: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный, Чалов.
Состав «Сочи» на игру: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Касьерра.