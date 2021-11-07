45+2'

Первый тайм завершен. В примерно равной борьбе «Локомотив» сумел воспользоваться одним из немногих шансов и вышел вперед, после чего Руслан Литвинов серьезно подставил свою команду, заработав вторую желтую карточку. Теперь «Спартаку» приходится отыгрываться в меньшинстве, однако больших надежд на камбэк ничто пока не предвещает. Ждем второй половины игры. Перерыв.