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Спорт

Дерби после еврокубковых подвигов: «Спартак» играет с «Локомотивом». LIVE

РПЛ. 14-й тур. «Спартак» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
В матче 14-го тура чемпионата России по футболу встречаются столичные «Спартак» и «Локомотив», в середине недели отстоявшие героические ничьи в Лиге Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
2-й тайм
07 ноября 19:00
Спартак М
Москва
64' Умяров
1 : 1
Локомотив М
Москва
23' Керк
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

11' Литвинов

35' Литвинов 35' Соболев 36' Бакаев

23' Керк 26' Марадишвили

29' Куликов

45' Керк

2-й тайм

64' Умяров

55' Живоглядов

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67'

Пауза у нас в матче, медицинская бригада для одного из игроков «Локомотива» оказывается на поле.

64'

ГООООООООООООООООЛ! НАИЛЬ УМЯРОВ! Наиграл «Спартак» на этот гол, безусловно, прекраснейший удар Умярова из-под Смолова с отскоком от газона, Гильерме слишком поздно увидел мяч.

63'

Замена происходит у «Локомотива»: Мурило меняет Константина Марадишвили.

61'

Совсем после перерыва расклеилась игра «Локомотива». Кажется, совсем не так должна играть команда, ведущая в счете и имеющая численное преимущество.

59'

Совсем нет ощущения, что в меньшинстве играет сейчас «Спартак». Давит команда на соперника, почувствовав возможность забить.

57'

Право на угловой зарабатывает «Спартак», мяч разыгран и заметался в штрафной «железнодорожников». Не смогли ничего выжать из этого эпизода спартаковцы.

55'

Желтую карточку получает Живоглядов. Слишком откровенно он держал Промеса, когда тот пытался прорваться в атаку.

54'

Соболев с Промесом разыгрываются в чужой штрафной, выводя на ударную позицию Умярова, но Наиля накрывают, выбивая мяч.

52'

Яро недоволен судейством Витория, кажется ему, что судья неправильно рассудил один из эпизодов. А «Локо» зарабатывает штрафной после грубой игры Умярова.

50'

Промес оказывается на газоне после столкновения с Ненаховым. Но поднимается игрок «Спартака», а предупреждения нет.

48'

Квинси Промес прорывается в чужую штрафную, но в итоге забирается в положение вне игры, в итоге футболист вылетает за пределы поля.

46'

В перерыве тренерский штаб «Спартака» делает замену: Наиль Умяров выходит вместо Михаила Игнатьева.

46'

Звучит свисток на второй тайм, и игра начинается!

45+2'

Первый тайм завершен. В примерно равной борьбе «Локомотив» сумел воспользоваться одним из немногих шансов и вышел вперед, после чего Руслан Литвинов серьезно подставил свою команду, заработав вторую желтую карточку. Теперь «Спартаку» приходится отыгрываться в меньшинстве, однако больших надежд на камбэк ничто пока не предвещает. Ждем второй половины игры. Перерыв.

45'

Керк получил желтую за атаку игрока, не владеющего мячом, сфолив на Зобнине.

45'

Две минуты добавил главный арбитр матча.

43'

И снова врачи спешат к Соболеву. На этот раз ему досталось в единоборстве с Ненаховым. Впрочем, последнему тоже нужна медицинская помощь.

41'

Эффектный удар Смолова через себя из пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Плюс офсайд заметили у Федора.

40'

Руя Виторию тоже наградили желтой карточкой за разговоры.

38'

Гости не сумели толком подать угловой, но и контратака у спартаковцев не получилась.

37'

Опасно! Еще один момент организует «Локомотив»: мяч после дальнего удара Жемалетдинова проходит над левой крестовиной.

36'

Заодно и Александр Соболев получает «горчичник» за разговоры.

35'

Литвинов просто хоронит «Спартак»! Грубое нарушение в центре поля, и судья показывает ему вторую желтую карточку, которая автоматически превращается в красную.

33'

Куликов делал интересную передачу на левый край штрафной, однако один из спартаковских защитников удачно подставил ногу.

31'

Спартаковцы пытаются организовать какое-то подобие атаки, но все их попытки пока уверенно прерывают гости.

29'

И тут же Даниил Куликов зарабатывает «горчичник» за подкат в ноги Зобнина в центре поля.

26'

Марадишвили сбил соперника на своей половине поля. Заслуженная желтая.

25'

«Локомотив» после забитого гола пытается прессинговать даже без мяча, на подъеме сейчас красно-зеленые.

23'

ГОООЛ! Гирано Керк забивает. Камано выдал потрясающую передачу низом вразрез в центр штрафной, и Керк, опередив двух соперников, пробил Селихова с близкого расстояния. 1:0 в пользу «Локомотива»!

20'

Наседает «Локомотив», но не слишком осмысленно. Удар Камано с линии штрафной, затем угловой — все без результата.

17'

И вновь Смолов в центре событий. На этот раз в борьбе на своей половине поля ему зарядили по ногам.

15'

Смолов на левом фланге попал в офсайд.

13'

Айртон заработал угловой на левом фланге, однако создать момент на его подаче не получилось — Литвинов сфолил в борьбе с Гильерме.

11'

Первая желтая карточка в матче. Литвинов сзади въехал в ногу Марадишвили.

10'

Кофрие получил удар по ноге в борьбе со Смоловым, но вроде бы ничего серьезного — бельгиец быстро вернулся в игру.

8'

Камано попытался пробить после паса Смолова, однако Кутепов заблокировал выстрел, и тут же судья показал офсайд.

7'

«Железнодорожники» провели свою первую атаку в матче, попытавшись справа забраться в штрафную соперника, но защитники «Спартака» на месте.

5'

Айртон сместился в центр с левого фланга, сделал пас на Мозеса, тот попытался пробить с края штрафной, но удар заблокировали.

3'

Соболев получил повреждение, столкнувшись с Гильерме. Медицинскую помощь оказывают спартаковцу.

2'

Спартаковцы провели атаку левым флангом, но «железнодорожники» уверенно отбились, заблокировав удар противника.

1'

Что ж, встреча стартовала. Поехали!

18:55

А вот так выглядят стартовые составы команд.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Мозес, Промес, Соболев Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Бакаев, Ларссон, Ломовицкий, Умяров, Мельников, Рассказов.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано. Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.

18:50

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче 14-го тура чемпионата России по футболу встречаются столичные «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.

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