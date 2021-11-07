Пауза у нас в матче, медицинская бригада для одного из игроков «Локомотива» оказывается на поле.
ГООООООООООООООООЛ! НАИЛЬ УМЯРОВ! Наиграл «Спартак» на этот гол, безусловно, прекраснейший удар Умярова из-под Смолова с отскоком от газона, Гильерме слишком поздно увидел мяч.
Совсем после перерыва расклеилась игра «Локомотива». Кажется, совсем не так должна играть команда, ведущая в счете и имеющая численное преимущество.
Совсем нет ощущения, что в меньшинстве играет сейчас «Спартак». Давит команда на соперника, почувствовав возможность забить.
Право на угловой зарабатывает «Спартак», мяч разыгран и заметался в штрафной «железнодорожников». Не смогли ничего выжать из этого эпизода спартаковцы.
Желтую карточку получает Живоглядов. Слишком откровенно он держал Промеса, когда тот пытался прорваться в атаку.
Соболев с Промесом разыгрываются в чужой штрафной, выводя на ударную позицию Умярова, но Наиля накрывают, выбивая мяч.
Яро недоволен судейством Витория, кажется ему, что судья неправильно рассудил один из эпизодов. А «Локо» зарабатывает штрафной после грубой игры Умярова.
Промес оказывается на газоне после столкновения с Ненаховым. Но поднимается игрок «Спартака», а предупреждения нет.
Квинси Промес прорывается в чужую штрафную, но в итоге забирается в положение вне игры, в итоге футболист вылетает за пределы поля.
В перерыве тренерский штаб «Спартака» делает замену: Наиль Умяров выходит вместо Михаила Игнатьева.
Первый тайм завершен. В примерно равной борьбе «Локомотив» сумел воспользоваться одним из немногих шансов и вышел вперед, после чего Руслан Литвинов серьезно подставил свою команду, заработав вторую желтую карточку. Теперь «Спартаку» приходится отыгрываться в меньшинстве, однако больших надежд на камбэк ничто пока не предвещает. Ждем второй половины игры. Перерыв.
И снова врачи спешат к Соболеву. На этот раз ему досталось в единоборстве с Ненаховым. Впрочем, последнему тоже нужна медицинская помощь.
Эффектный удар Смолова через себя из пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Плюс офсайд заметили у Федора.
Опасно! Еще один момент организует «Локомотив»: мяч после дальнего удара Жемалетдинова проходит над левой крестовиной.
Литвинов просто хоронит «Спартак»! Грубое нарушение в центре поля, и судья показывает ему вторую желтую карточку, которая автоматически превращается в красную.
Куликов делал интересную передачу на левый край штрафной, однако один из спартаковских защитников удачно подставил ногу.
Спартаковцы пытаются организовать какое-то подобие атаки, но все их попытки пока уверенно прерывают гости.
«Локомотив» после забитого гола пытается прессинговать даже без мяча, на подъеме сейчас красно-зеленые.
ГОООЛ! Гирано Керк забивает. Камано выдал потрясающую передачу низом вразрез в центр штрафной, и Керк, опередив двух соперников, пробил Селихова с близкого расстояния. 1:0 в пользу «Локомотива»!
Наседает «Локомотив», но не слишком осмысленно. Удар Камано с линии штрафной, затем угловой — все без результата.
И вновь Смолов в центре событий. На этот раз в борьбе на своей половине поля ему зарядили по ногам.
Айртон заработал угловой на левом фланге, однако создать момент на его подаче не получилось — Литвинов сфолил в борьбе с Гильерме.
Кофрие получил удар по ноге в борьбе со Смоловым, но вроде бы ничего серьезного — бельгиец быстро вернулся в игру.
Камано попытался пробить после паса Смолова, однако Кутепов заблокировал выстрел, и тут же судья показал офсайд.
«Железнодорожники» провели свою первую атаку в матче, попытавшись справа забраться в штрафную соперника, но защитники «Спартака» на месте.
Айртон сместился в центр с левого фланга, сделал пас на Мозеса, тот попытался пробить с края штрафной, но удар заблокировали.
Спартаковцы провели атаку левым флангом, но «железнодорожники» уверенно отбились, заблокировав удар противника.
А вот так выглядят стартовые составы команд.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Мозес, Промес, Соболев Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Бакаев, Ларссон, Ломовицкий, Умяров, Мельников, Рассказов.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано. Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.