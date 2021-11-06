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Спорт

Битва за место в тройке: «Динамо» принимает «Краснодар». LIVE

РПЛ. 14-й тур. «Динамо» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Фрагмент матча «Краснодар» — «Динамо»

Фрагмент матча «Краснодар» — «Динамо»

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В матче 14-го тура РПЛ московское «Динамо», занимающее четвертое место в таблице, принимает на своем поле идущий на шестой позиции «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
1-й тайм
06 ноября 16:30
Динамо М
Москва
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм

31' Тюкавин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'31

Тюкавин второй раз в верховой борьбе размахивает руками, сейчас он попал в лицо Сорокину. Наработал на желтую.

'30

Шиманьски первым ударом угодил в стенку, а со вторым спокойно справился Сафонов, который в падении забрал мяч.

'29

Спайич сфолил на Грулеве недалеко от линии штрафной. Отсюда можно и пробить.

'28

Динамовцы постоянно накрывают соперников, но сами в атаке ничего придумать не могут. Патовая ситуация. А «Краснодар» давенько не переходит на чужую половину поля.

'26

Немного успокоилась игра, сейчас в основном борьба в центре идет. При этом «Динамо» продолжает прессинговать.

'23

Черников головой врезался в голову Кутицкого — нужна ему помощь врачей.

'21

Еще один мягкий и акцентированный наброс Крыховяка на Кабеллу и тот снова пробил головой, но на этот раз мяч прошел рядом со штангой. Правда, Шунин все контролировал.

'19

Паршивлюк здорово на фланге убрал соперника и покатил мяч вдоль линии штрафной, но вместо партнеров в него сыграл Крыховяк, у которого получился вполне себе удар в угол собственных ворот — Сафонов прыгнул и намертво поймал!

'18

Макаров получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную, не решился пробить с левой, пытался навесить на Тюкавина, но защитники перехватили.

'16

Неплохо разыграл «Краснодар», в итоге Крыховяк набросил в штрафную, Кабелла пробил головой — очень сильно выше ворот.

'15

Легкая паника в штрафной «Динамо». Выбивая мяч из штрафной после флангового прострела Ордец попал в грудь Бальбуэне, затем на отскок одновременно побежали Шунин и защитник, полевой игрок оказался быстрее!

'14

Ионов получил мяч в штрафной, полез в обводку, не обыграл, да и офсайд там был.

'12

Динамовцы продолжают накрывать соперников на их половине поля и в центре.

'10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на матче.

'9

Классон вошел в штрафную и уже падая пробил по уходящему мячу — Шунин спокойно ловит.

'7

«Динамо» неплохо прессингует на чужой половине поля, «Краснодар» часто вынужден играть через Сафонова.

'5

Тюкавин рвался к воротам по левому флангу, то ли пробил, то ли пытался навесить, но мяч улетел на трибуны.

'4

Ионов убежал один на один, но Сафонов вовремя вышел из ворот, сократил угол обстрела и спас свою команду!

'3

Стандарт от «Динамо» опасным получился! Подача углового, Тюкавин выскочил на ближнюю штангу и переправил мяч дальше, а там Моро катился двумя ногами вперед и пытался замкнуть этот прострел, но немного не успел!

'3

У «Динамо» нет в составе Захаряна и Фомина — оба пропускают игру из-за перебора карточек.

'1

Идет верховая подача в штрафную «Краснодара» и Сафонов в высоком прыжке забирает мяч.

'1

Поехали!

16:25

30 процентов зрителей разрешено пускать на стадион на этом матче. Да и вообще еще несколько дней назад само проведение матча в Москве было под вопросом, рассматривался вопрос перенести его в Химки.

16:20

«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (21) располагается на шестом месте.

16:18

Составы:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулёв, Тюкавин

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла.

16:16

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».

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