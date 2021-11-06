Тюкавин второй раз в верховой борьбе размахивает руками, сейчас он попал в лицо Сорокину. Наработал на желтую.
Шиманьски первым ударом угодил в стенку, а со вторым спокойно справился Сафонов, который в падении забрал мяч.
Динамовцы постоянно накрывают соперников, но сами в атаке ничего придумать не могут. Патовая ситуация. А «Краснодар» давенько не переходит на чужую половину поля.
Немного успокоилась игра, сейчас в основном борьба в центре идет. При этом «Динамо» продолжает прессинговать.
Еще один мягкий и акцентированный наброс Крыховяка на Кабеллу и тот снова пробил головой, но на этот раз мяч прошел рядом со штангой. Правда, Шунин все контролировал.
Паршивлюк здорово на фланге убрал соперника и покатил мяч вдоль линии штрафной, но вместо партнеров в него сыграл Крыховяк, у которого получился вполне себе удар в угол собственных ворот — Сафонов прыгнул и намертво поймал!
Макаров получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную, не решился пробить с левой, пытался навесить на Тюкавина, но защитники перехватили.
Неплохо разыграл «Краснодар», в итоге Крыховяк набросил в штрафную, Кабелла пробил головой — очень сильно выше ворот.
Легкая паника в штрафной «Динамо». Выбивая мяч из штрафной после флангового прострела Ордец попал в грудь Бальбуэне, затем на отскок одновременно побежали Шунин и защитник, полевой игрок оказался быстрее!
«Динамо» неплохо прессингует на чужой половине поля, «Краснодар» часто вынужден играть через Сафонова.
Тюкавин рвался к воротам по левому флангу, то ли пробил, то ли пытался навесить, но мяч улетел на трибуны.
Ионов убежал один на один, но Сафонов вовремя вышел из ворот, сократил угол обстрела и спас свою команду!
Стандарт от «Динамо» опасным получился! Подача углового, Тюкавин выскочил на ближнюю штангу и переправил мяч дальше, а там Моро катился двумя ногами вперед и пытался замкнуть этот прострел, но немного не успел!
30 процентов зрителей разрешено пускать на стадион на этом матче. Да и вообще еще несколько дней назад само проведение матча в Москве было под вопросом, рассматривался вопрос перенести его в Химки.
«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (21) располагается на шестом месте.
Составы:
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулёв, Тюкавин
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла.