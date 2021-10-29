18:50

Обратимся к составам команд. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выставил на поле тех же игроков, кто вышел в стартовом составе в историческом матче против «Спартака» (7:1) в прошлом туре. Только Алексей Сутормин заменил получившего травму в той игре Дугласа Сантоса. Тогда вместо бразильца на поле появился Данил Круговой, но он заболел и не попал в заявку на сегодняшнюю встречу.

Крицюк — Ловрен, Чистяков, Ракицкий — Сутормин, Барриос, Вендел, Караваев — Мостовой, Клаудиньо — Азмун.