Финальный свисток! «Спартак» не смог удержать победу над «Ростовом». Счет открыл 20-летний защитник красно-белых Руслан Литвинов, который отличился головой после навеса Зелимхана Бакаева с углового. Но в самом конце матча хавбек «Ростова» Данил Глебов сравнял счет после быстрой атаки, перебросив мяч через Александра Селихова. 1:1 на «Открытие Арене». «Спартак» не может победить уже почти месяц — с 3 октября, когда был повержен «Ахмат» (1:0). С тех пор было два поражения и две ничьих.
ГООООЛ!!! Невероятно! Глебов вытаскивает ничью для «Ростова» на последней минуте! Осипенко исполнил длинный заброс на чужую половину поля, Комличенко принял мяч и скинул его на Глебова, а тот на скорости ушел от Рассказова и красиво перебросил мяч через вратаря! 1:1!
Вратарь «Ростова» Песьяков пошел в штрафную «Спартака», чтобы попробовать забить после навеса со «стандарта». Однако защита красно-белых успешно сыграла на втором этаже и выбила мяч подальше.
Джикия тоже получил «горчичник» за срыв опасной атаки. Спартаковцы изо всех сил пытаются удержать победный счет любыми способами.
«Спартак» разогнал быструю контратаку, и Мозес вышел один на один с Песьяковым, но не попал по воротам!
Фольмер сразу же показал себя в деле: промчался на скорости до лицевой и сделал прострел в штрафную «Спартака», но Комличенко не успел пробить — Жиго прервал эту передачу.
ГООООЛ!!! «Спартак» недавно чудом спасся от пропущенного гола, а теперь открывает счет! Бакаев классно навесил с углового в штрафную «Ростова» на Литвинова, и тот прицельно пробил головой в «девятку»! 1:0!
Селихов спас свою команду от пропущенного гола! Ростовчане отрезали всю оборону «Спартака» длинным забросом за спину защитикам, но голкипер оперативно вышел из ворот и грудью отбил мяч после удара Полоза!
Промес получил пас Соболева в штрафной «Ростова» и пробил через себя, но голкипер уверенно поймал мяч в руки.
Хавбек «Ростова» Альмквист разогнался по флангу и прострелил в штрафную на Полоза, но у того не получился удар — Рассказов помешал и заблокировал.
Промес выдал пас в штрафную «Ростова», где мяч попытался принять Соболев, но не удержал равновесие при резком развороте и упал. Пенальти не будет — нападающий «Спартака» виноват сам.
Полоз исполнил подачу с углового в штрафную «Спартака», но первым на мяче оказался Джикия, который вынес снаряд куда подальше.
Соболев сделал классную передачу в штрафную, но игрок «Ростова» успел украсить мяч из-под ног у Мозеса и прервать потенциально голевую атаку.
Соболев вернулся в игру, серьезной травмы нет. Тем временем Ларссон показал чудеса дриблинга и вошел в штрафную, но на него накинулись сразу три защитника и сумели задержать, пока Песьяков вышел из ворот и забрал мяч.
Красно-белые пока почти не покидают свою половину поля: «Ростов» наладил контроль над мячом и потихоньку подбирается к воротам.
А вот комментарий Хорена Байрамяна: «Мы хотели прессинговать, но и «Спартак» пытался что-то делать. Мы с этим справились, а потом инициатива была на нашей стороне. Надо так же продолжать».
«Нам нужно быть более агрессивными и креативными. У нас есть моменты, но нам нужно создавать их все 90 минут. Во втором тайме надо исправляться», — сказал в перерыве Джордан Ларссон в эфире «Матч ТВ».
Пока непонятно, за счет чего «Спартак» собирается побеждать. У чужих ворот красно-белые совершали действия, отличавшиеся, скорее, сумбуром, чем какой-то идеей. При этом в обороне у москвичей были бреши, которыми их соперники старались пользоваться — в концовке первого тайма «Ростов» выглядел намного острее и собраннее. Посмотрим, что скажет своим игрокам Руй Витория в раздевалке и услышат ли они своего тренера.
Забавный эпизод. В середине второй компенсированной минуты Артем Любимов дал свисток — игроки уже двинулись на перерыв, но тут же прозвучал еще один свисток. Рефери извинился перед футболистами, дав понять, что он поторопился.
Досталось Джикии по голове у своих ворот — на повторе казалось, что Соу лишь положил ему руку на плечо. Но, судя по всему, там получился удар локтем.
Жиго на линии вратарской отобрал мяч у Альмквиста — явно не хватало Сэма «Спартаку» в матче с «Зенитом».
Пожарит Селихов! После удара Полоза из-за штрафной не зафиксировал мяч и забрал его только со второй попытки — Соу
Ох, простил Полоз «Спартак»! Оторвался от зазевавшегося Айртона и пробил мимо Селихова — но и мимо ворот, совсем немного мяч разминулся со штангой.
Ответочка от «Ростова». Селихов не дотянулся до мяча после навеса, Байрамян с острого угла бил почти по пустым воротам — но Жиго успел подстраховать голкипера.
А вот и настоящий момент у «Спартака»! Промес подал очередной угловой, мяч заметался по штрафной, и Зобнин в падении пробил через себя — точно в стоявшего на ленточке защитника.
Литвинов оказался на позиции левого защитника и отдал пас убежавшему вперед Айртону. Бразилец вырезал в середину, но там никого из партнеров не было.
Хорошая атака могла получиться у «Спартака», но разрезающий пас Ларссона на Промеса прервал защитник гостей.
Хозяева пытаются создать что-то у чужой штрафной, но выглядит это безыдейно. Пока нельзя сказать, что они готовы грызть землю, чтобы реабилитироваться за позор в Петербурге.
Байрамян решил пристреляться из-за штрафной — мимо, но этот удар, по крайней мере, стал первым акцентированным в этом матче.
Несколько минут «Спартак» наседал на чужие ворота, но игра чуть успокоилась. «Ростов» временно вдесятером — Осипенко за бровкой меняет бутсы.
Подача Промеса с угла не нашла адресата, но вторым темпом удалось доставить мяч в штрафную — после навеса Ларссона чуть не дотянулся Жиго.
Левым флангом атаковали хозяева, Айртон прострелил в штрафную, и защитник ростовчан выбил мяч из-под ноги Соболева на угловой.
Красно-белые контролируют мяч, но острых моментов пока нет. Мозес прорывался к чужой штрафной, но его активность успехом не увенчалась. А Рассказов, чья позиция многим не дает покоя, — все-таки на фланге.
Главный арбитр Артем Любимов дает стартовый свисток — игра начинается. И, судя по всему, «Спартак» все равно действует по схеме 3-4-3 с Рассказовым в центре обороны, как это было и в кошмарном матче с «Зенитом».
У «Спартака» все интереснее. Прежде всего, остался в запасе вратарь Александр Максименко, в адрес которого в последнее время было высказано немало критических замечаний. Вероятно, главный тренер красно-белых Руй Витория дает своему первому номеру сделать передышку, не переставая в него верить. Момент доверия со стороны наставника не вызывает сомнений, так как в основе вновь появляется еще более нещадно критикуемый Николай Рассказов. Вот как выглядит состав москвичей.
Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Максименко, Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Ломовицкий, Игнатов, Сунгатулин, Бакаев, Мельников.
Остается пока неясным, какую схему изберет Витория. Если он рискнет вновь сыграть в три центральных защитника, одним из которых будет Рассказов, и опять проиграет, страшно представить, какую обструкцию ему устроят СМИ и эксперты. Но, судя по этому составу, можно предположить, что в центре обороны будет действовать привычная связка Джигия — Жиго, по флангам расположатся Айртон и Рассказов, а Виктор Мозес, способный действовать сзади, вероятно, будет играть вингера, как и Квинси Промес.
Перед сегодняшним противостоянием есть вопросы в отношении обеих команд. Касательно «Ростова» они заключаются в том, как новый главный тренер «желто-синих» и, по совместительству, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов будет строить игру. Впрочем, вряд ли нам стоит ждать откровений, учитывая, что в штабе ростовчан он находится уже далеко не первый день. И вот какой состав он выставил на матч со «Спартаком»:
Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.