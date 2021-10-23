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Вырваться в лидеры: ЦСКА сражается с «Крыльями Советов». LIVE

РПЛ. 12-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Игрок ЦСКА Антон Заболотный

Игрок ЦСКА Антон Заболотный

РИА Новости
Московский ЦСКА, который на три очка отстает от лидирующего «Зенита», в 12-м туре принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
Не начался
23 октября 19:00
ЦСКА
Москва
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Поехали!

18:55

ЦСКА выходит на поле в ретро-форме, посвященной 30-летнему юбилею золотого дубля ЦСКА. А первый удар по мячу в матче нанесет капитан той команды Дмитрий Кузнецов.

18:53

ЦСКА набрал 20 очков в 11 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) располагаются на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). Такое же количество очков у столичного «Динамо», но питерцы впереди по дополнительным показателям, плюс у них игра в запасе.

18:52

Главным арбитром на матч назначен Виталий Мешков, ассистировать на кромках поля ему будут Александр Богданов и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Сергей Чебан. За VAR отвечает Павел Кукуян, AVAR — Максим Гаврилин.

18:51

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бийль, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Сергеев, Сарвели.

18:50

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче 12-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле принимает «Крылья Советов». Матч начнется в 19.00 мск.

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