18:53

ЦСКА набрал 20 очков в 11 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) располагаются на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). Такое же количество очков у столичного «Динамо», но питерцы впереди по дополнительным показателям, плюс у них игра в запасе.