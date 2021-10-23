ЦСКА выходит на поле в ретро-форме, посвященной 30-летнему юбилею золотого дубля ЦСКА. А первый удар по мячу в матче нанесет капитан той команды Дмитрий Кузнецов.
ЦСКА набрал 20 очков в 11 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) располагаются на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). Такое же количество очков у столичного «Динамо», но питерцы впереди по дополнительным показателям, плюс у них игра в запасе.
Главным арбитром на матч назначен Виталий Мешков, ассистировать на кромках поля ему будут Александр Богданов и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Сергей Чебан. За VAR отвечает Павел Кукуян, AVAR — Максим Гаврилин.
Стартовые составы:
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бийль, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Сергеев, Сарвели.