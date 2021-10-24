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Спорт

Битва двух столиц: «Зенит» бьется со «Спартаком». LIVE

РПЛ. 12-й тур «Зенит» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Демьянчук/ТАСС
В центральном матче 12-го тура РПЛ встречаются лидер чемпионата питерский «Зенит» и столичный «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
1-й тайм
24 октября 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
20' Азмун
1 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм

20' Азмун

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'25

«Спартак» в последние минуты завладел мячом, комбинировал на чужой половине поля и в итоге вывел на ударную позицию Зобнина. Роман пробил из-за штрафной, но очень неточно.

'22

Пока все логично в этом матче, а Семак продолжает требовать о своей команды высокого прессинга.

'20

ГОООЛ! Азмун открывает счет в матче! Ракицкий остался у чужих ворот после углового, получил мяч на левом фланге, подумал, зряче навесил на дальний угол вратарской и иранец перепрыгнув соперника четко пробил головой! 1:0!

'16

Очень мощно начал «Зенит», большое давление сейчас на защиту «Спартака».

'13

Нужна замена бразильцу. Вместо Сантоса выходит Круговой

'11

Дугласу Сантосу нужна помощь.

'10

Вот это момент! Клаудиньо покатил Азмуну, но удар иранца заблокировали. Мяч снова оказался у бразильца, который расстреливал пустые ворота, но Джикия отбил этот удар головой!

'8

«Спартак» разыграл угловой, мяч довели до Мозеса, тот плотно пробил — неточно.

'6

Ракицкий забросил мяч на ход Азмуна, открывшегося за спину Рассказову, иранец вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Максименко на месте!

'3

Азмун чуть не убежал один на один, но Рассказов догнал его и отобрал мяч. Да и офсайд зафиксировали.

'1

Поехали!

18:58

В данный момент «Зенит» лидирует в РПЛ (23 очка), а «Спартак» располагается на седьмом месте (17 очков).

18:55

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Кофрие, Рассказов, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Хендрикс, Мельников, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов.

18:50

Стартовый состав «Зенита»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Кузнецов, Дзюба.

18:46

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию главного матча 12-го тура РПЛ, в котором встречаются питерский «Зенит» и московский «Спартак».

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