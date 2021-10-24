«Спартак» в последние минуты завладел мячом, комбинировал на чужой половине поля и в итоге вывел на ударную позицию Зобнина. Роман пробил из-за штрафной, но очень неточно.
ГОООЛ! Азмун открывает счет в матче! Ракицкий остался у чужих ворот после углового, получил мяч на левом фланге, подумал, зряче навесил на дальний угол вратарской и иранец перепрыгнув соперника четко пробил головой! 1:0!
Вот это момент! Клаудиньо покатил Азмуну, но удар иранца заблокировали. Мяч снова оказался у бразильца, который расстреливал пустые ворота, но Джикия отбил этот удар головой!
Ракицкий забросил мяч на ход Азмуна, открывшегося за спину Рассказову, иранец вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Максименко на месте!
Азмун чуть не убежал один на один, но Рассказов догнал его и отобрал мяч. Да и офсайд зафиксировали.
В данный момент «Зенит» лидирует в РПЛ (23 очка), а «Спартак» располагается на седьмом месте (17 очков).
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Кофрие, Рассказов, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Хендрикс, Мельников, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов.
Наш состав на #ЗенитСпартак— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 24, 2021
Два изменения по сравнению с матчем против «Лестера»: Квинси Промес и Макс Кофрие вернулись в старт pic.twitter.com/rk4W8X10kf
Стартовый состав «Зенита»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Кузнецов, Дзюба.
Стартовый состав на матч #ЗенитСпартак pic.twitter.com/Lc5l3Hd8ts— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 24, 2021