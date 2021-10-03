ГООООООЛ! Дзюба! Отомстил за удаление Азмуна, если так можно сказать, со штрафного все началось. Малком и Сутормин разыграли мяч, и Артем головой переправил мяч в ворота. Да что за концовка первого тайма!
Весьма эпичный момент, конечно, в которую еще включились скамейки — тренеры команд тоже попытались что-то друг другу сказать. Матч продолжается.
Так, а у нас тут главный арбитр пошел смотреть эпизод! Но не момент с засчитанным мячом, а на предмет красной карточки Сердару.
Ох! Не засчитан гол «Зенита» — Азмун сфолил в атаке и столкнулся с Джанаевым. Обоим нужна медицинская помощь.
Активнее сейчас смотрится «Зенит», хотя тут стоит вспомнить, что на неделе команда сыграла еще и в Лиге чемпионов.
Весьма неплохую атаку провел «Сочи», довел до удара, но случился рикошет, после которого Крицюк забрал мяч себе.
Продолжает атаковать «Зенит», не позволяя соперникам что-то сделать на своей половине поля и даже выйти на нее.
Сутормин попытался сыграть на Азмуна, но накрыла эту связку сочинская защита. Тут же в контратаку убегает «Сочи», но остановились футболисты в центре.
Последние минуты совсем перестал держаться у «Сочи» мяч, почти перестала команда переходить на чужую половину поля, садясь глубоко в оборону.
Закрепляется «Зенит» в чужой штрафной. И первый удар в створ ворот наносит Вендел, мяч забирает Джанаев.
Не хватает будто бы немного оригинальности в атаке, очень плотно обороняется «Сочи». Неудивительно.
Пытаются развить «Зенит» атаку с центра поля, что-то придумать. Малком атакует через правый фланг, но уводят сочинцы мяч подальше от своей штрафной.
Хоть и владеет инициативой «Зенит», но весьма неплохие контратаки проводит «Сочи». Сильный удар уводит мяч на угловой.
Выровнялась немного игра, совершают игроки «Сочи» проходы к чужим ворот. От ноги Ракицкого мяч уходит на угловой.
Выскакивает Кузяев на подачу Малкома, но не успевает удачно замкнуть головой — совсем немного разминулись футболист и мяч.
Угловой разыграл «Сочи», но ничего не получилось особо опасного. Проконтролировать немного сочинский клуб мяч, но следом вновь у «Зенита» контроль.
Весьма уверенно и спокойно забирает мяч «Зенит». Перекатывают мяч петербуржцы на чужой половине поля.
Перед матчем приз лучшему игроку «Зенита» в сентябре получает Клаудиньо, правда, его в составе нет — небольшая мышечная травма.
«Сочи» идет на шестом месте, набрав 15 баллов. В случае победы команда может добраться до третьего места.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барач, Юсупов, Попов, Ангбан, Жоаозиньо.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 23 балла. Вот в таком составе подопечные Сергея Семака начнут матч.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.