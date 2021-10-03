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Оторваться от преследователей: «Зенит» принимает «Сочи». LIVE

Футбол. РПЛ. 10-й тур. «Зенит» — «Сочи». ОНЛАЙН

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Артем Дзюба в составе «Зенита»

Артем Дзюба в составе «Зенита»

РИА Новости
В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирующий в турнирной таблице «Зенит» принимает «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
1-й тайм
03 октября 16:30
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 0
Сочи
Сочи
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм

42' Азмун

44' Терехов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Всего две минуты добавлено к первому тайму.

'45

ГООООООЛ! Дзюба! Отомстил за удаление Азмуна, если так можно сказать, со штрафного все началось. Малком и Сутормин разыграли мяч, и Артем головой переправил мяч в ворота. Да что за концовка первого тайма!

'44

Желтая карточку Терехову. Сшибает он Малкома недалеко от своей штрафной.

'43

Весьма эпичный момент, конечно, в которую еще включились скамейки — тренеры команд тоже попытались что-то друг другу сказать. Матч продолжается.

'42

Отменена желтая, красная! Азмун завелся моментом, пошел выяснять отношения эмоционально.

'41

Так, а у нас тут главный арбитр пошел смотреть эпизод! Но не момент с засчитанным мячом, а на предмет красной карточки Сердару.

'40

В итоге Азмун получает за эпизод желтую карточку.

'39

Ох! Не засчитан гол «Зенита» — Азмун сфолил в атаке и столкнулся с Джанаевым. Обоим нужна медицинская помощь.

'38

Позиционно атакует «Зенит». Несколько раз проходят очень хорошие подачи.

'36

Воробьев без подготовки наносит удар по воротам Крицюка. Весьма опасно было.

'34

Активнее сейчас смотрится «Зенит», хотя тут стоит вспомнить, что на неделе команда сыграла еще и в Лиге чемпионов.

'32

Весьма неплохую атаку провел «Сочи», довел до удара, но случился рикошет, после которого Крицюк забрал мяч себе.

'30

Смелая передача на Касьеро, но не подпустили петербуржцы соперников к своим воротам.

'28

Продолжает атаковать «Зенит», не позволяя соперникам что-то сделать на своей половине поля и даже выйти на нее.

'26

Ошибается Малком, из-за чего «Зенит» не сумел развить весьма перспективную атаку.

'24

Сутормин попытался сыграть на Азмуна, но накрыла эту связку сочинская защита. Тут же в контратаку убегает «Сочи», но остановились футболисты в центре.

'22

Последние минуты совсем перестал держаться у «Сочи» мяч, почти перестала команда переходить на чужую половину поля, садясь глубоко в оборону.

'20

Закрепляется «Зенит» в чужой штрафной. И первый удар в створ ворот наносит Вендел, мяч забирает Джанаев.

'18

Не хватает будто бы немного оригинальности в атаке, очень плотно обороняется «Сочи». Неудивительно.

'16

Пытаются развить «Зенит» атаку с центра поля, что-то придумать. Малком атакует через правый фланг, но уводят сочинцы мяч подальше от своей штрафной.

'14

Хоть и владеет инициативой «Зенит», но весьма неплохие контратаки проводит «Сочи». Сильный удар уводит мяч на угловой.

'12

Следом и «Зенит» получает угловой. Разыгрывают его футболисты, но до удара дело не доходит.

'10

Выровнялась немного игра, совершают игроки «Сочи» проходы к чужим ворот. От ноги Ракицкого мяч уходит на угловой.

'8

Выскакивает Кузяев на подачу Малкома, но не успевает удачно замкнуть головой — совсем немного разминулись футболист и мяч.

'6

Угловой разыграл «Сочи», но ничего не получилось особо опасного. Проконтролировать немного сочинский клуб мяч, но следом вновь у «Зенита» контроль.

'4

Прессингует «Зенит», подбирается к воротам «Сочи», но пока не очень активно.

'2

Весьма уверенно и спокойно забирает мяч «Зенит». Перекатывают мяч петербуржцы на чужой половине поля.

'1

Стартовал матч. Поехали, ждем яркой игры!

16:30

Перед матчем приз лучшему игроку «Зенита» в сентябре получает Клаудиньо, правда, его в составе нет — небольшая мышечная травма.

16:25

«Сочи» идет на шестом месте, набрав 15 баллов. В случае победы команда может добраться до третьего места.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барач, Юсупов, Попов, Ангбан, Жоаозиньо.

16:20

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 23 балла. Вот в таком составе подопечные Сергея Семака начнут матч.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

16:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы рады приветствовать вас на текстовой трансляции матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Сочи». Начало игры — в 16.30 мск.

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