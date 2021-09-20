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Дерби на фоне кризиса: ЦСКА бьется со «Спартаком». LIVE

РПЛ. 8-й тур. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

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Игрок ПФК ЦСКА Марио Фернандес и игрок ФК «Спартак» Александр Соболев (справа) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Спартак» (Москва), 13 сентября 2020 года

Игрок ПФК ЦСКА Марио Фернандес и игрок ФК «Спартак» Александр Соболев (справа) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Спартак» (Москва), 13 сентября 2020 года

Владимир Песня/РИА «Новости»
В матче восьмого тура чемпионата России встречаются столичные ЦСКА и «Спартак». Обе команды не слишком удачно стартовали в нынешнем сезоне РПЛ, пока клубы занимают девятое и восьмое места в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
1-й тайм
20 сентября 19:30
ЦСКА
Москва
0 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
39'

Промес что-то подсказывает Литвинову после того, как Руслан нарушил правила на Бактиере Зайнутдинове.

36'

Джикия! Мощно и в створ! По такой погоде дальние удары кажутся лучшим средством для создания остроты.

35'

Джикия легко ставит корпус Заболотному и выносит мяч в аут.

33'

Три игрока команды гостей отправились в разминочную зону, где будут готовиться к выходу во втором тайме. Наиболее активничает там Зелимхан Бакаев, вызванный на октябрьские матчи сборной России.

31'

Понсе продирался через защитников к воротам Игоря Акинфеева, но вовремя не отпасовал на партнера и потерял мяч.

29'

«Спартак» уверенно держит мяч, а его фанаты так громко перекрикиваются друг с другом, что весь армейский стадион не может ничего им противопоставить.

27'

Зайнутдинов в подкате выбивает мяч у Умярова.

26'

Заболотный в падении бил в ближний угол, но Максименко все держал под контролем.

23'

Правая нога у Айртона все же не для дальних ударов, сильно мимо летит мяч после его попытки пробить.

22'

Мозес съел Чалова на своем фланге и не позволил красно-синим заработать угловой.

21'

А теперь Мозес просто отдал мяч в руки Акинфееву.

18'

Прострелил Марио Фернандес в центр штрафной, где никого из его партнеров не оказалось.

16'

Сложно отдать кому-либо предпочтение после первой четверти часа. Обе команды не отсиживаются в обороне, пытаясь что-то придумать на чужой половине поля.

14'

Максименко прерывает передачу Облякова в сторону Федора Чалова. Целенаправленно ЦСКА атакует через левый край.

12'

Ларссон пробил из-за пределов штрафной чуть выше перекладины.

10'

Включается и гостевая трибуна! Примерное равенство по числу фанатов в чаше арены, более двух тысяч красно-белых в предпоследний день продаж смогли приобрести билеты на игру и занять места на центральных секторах.

8'

Не стал главный арбитр встречи Сергей Карасев наказывать россиянина, откровенно прощая его.

7'

Заболотный врезал локтем в нос Айртону, бразилец продолжает лежать на газоне и терпеть боль.

5'

Поактивнее смотрятся армейцы на первых минутах. Чалов особенно старается.

2'

Шумно на 3-й Песчаной улице сегодня. Напомним, что на стадион Роспотребнадзором допущены 9 тысяч человек.

19:32

Поскакали!

19:31

Минута молчания объявлена на «ВЭБ Арене» в память о погибших в стрельбе в пермском университете.

19:28

В основе гостей сегодня присутствуют два дебютанта.

19:25

Руй Витория выставил следующий состав на эту игру: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Умяров, Мозес, Промес, Понсе, Ларссон.

19:20

Представляем вашему вниманию стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.

19:15

Еще никогда обе команды не подходили к дерби всея Руси в статусе середняков. Прямо сейчас армейцы занимают восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые располагаются на одну строчку ниже.

19:02

Матча начнется в 19:30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком».

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