Промес что-то подсказывает Литвинову после того, как Руслан нарушил правила на Бактиере Зайнутдинове.
Джикия! Мощно и в створ! По такой погоде дальние удары кажутся лучшим средством для создания остроты.
Три игрока команды гостей отправились в разминочную зону, где будут готовиться к выходу во втором тайме. Наиболее активничает там Зелимхан Бакаев, вызванный на октябрьские матчи сборной России.
Понсе продирался через защитников к воротам Игоря Акинфеева, но вовремя не отпасовал на партнера и потерял мяч.
«Спартак» уверенно держит мяч, а его фанаты так громко перекрикиваются друг с другом, что весь армейский стадион не может ничего им противопоставить.
Правая нога у Айртона все же не для дальних ударов, сильно мимо летит мяч после его попытки пробить.
Сложно отдать кому-либо предпочтение после первой четверти часа. Обе команды не отсиживаются в обороне, пытаясь что-то придумать на чужой половине поля.
Максименко прерывает передачу Облякова в сторону Федора Чалова. Целенаправленно ЦСКА атакует через левый край.
Включается и гостевая трибуна! Примерное равенство по числу фанатов в чаше арены, более двух тысяч красно-белых в предпоследний день продаж смогли приобрести билеты на игру и занять места на центральных секторах.
Шумно на 3-й Песчаной улице сегодня. Напомним, что на стадион Роспотребнадзором допущены 9 тысяч человек.
Поскакали!
Матч #ЦСКАспартак начался. Вперёд, армейцы! Побеждать! pic.twitter.com/9VUmHeap5h— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021
Минута молчания объявлена на «ВЭБ Арене» в память о погибших в стрельбе в пермском университете.
В основе гостей сегодня присутствуют два дебютанта.
Первый матч в стартовом составе «Спартака» для Руслана Литвинова и Макса Кофрие!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 20, 2021
Удачи, парни, мы с вами! #ЦСКАСпартак pic.twitter.com/bHNcj8K50y
Руй Витория выставил следующий состав на эту игру: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Умяров, Мозес, Промес, Понсе, Ларссон.
Стартовый состав на дерби!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 20, 2021
Кофрие в обороне вместе с Жиго и Джикия;
Литвинов – в центре полузащиты;
Ларссон на острие вместо дисквалифицированного Соболева.
Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин и Георгий Мелкадзе пропускают игру из-за повреждений.#ЦСКАСпартак pic.twitter.com/QMcoTySQ8m
Представляем вашему вниманию стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.
Стартовый состав армейцев на дерби #ЦСКАспартак! Марио и Заба в старте! pic.twitter.com/EXoVGapZpd— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021
Еще никогда обе команды не подходили к дерби всея Руси в статусе середняков. Прямо сейчас армейцы занимают восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые располагаются на одну строчку ниже.