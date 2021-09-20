20 сентября 2021, 19:30 Спорт Дерби на фоне кризиса: ЦСКА бьется со «Спартаком». LIVE РПЛ. 8-й тур. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Игрок ПФК ЦСКА Марио Фернандес и игрок ФК «Спартак» Александр Соболев (справа) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Спартак» (Москва), 13 сентября 2020 года Владимир Песня/РИА «Новости»

В матче восьмого тура чемпионата России встречаются столичные ЦСКА и «Спартак». Обе команды не слишком удачно стартовали в нынешнем сезоне РПЛ, пока клубы занимают девятое и восьмое места в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур 1-й тайм 20 сентября 19:30 ЦСКА Москва 0 : 0 Спартак М Москва Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)