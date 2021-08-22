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Спорт

Смолов сделал дубль: «Локомотив» обыгрывает «Краснодар». LIVE

РПЛ. 5-й тур. «Локомотив» — «Краснодар». ОНЛАЙН.

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Игрок «Краснодара» Кристоффер Олссон и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме

Игрок «Краснодара» Кристоффер Олссон и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме

РИА Новости
В центральном матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) не знающий поражений в нынешнем сезоне московский «Локомотив» примет в Черкизово неуступчивый «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
2-й тайм
22 августа 16:00
Локомотив М
Москва
7' Смолов
33' Смолов
2 : 1
Краснодар
Краснодар
71' Кордоба
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм

7' Смолов

14' Лисакович

33' Смолов

39' Жемалетдинов

2-й тайм

61' Черников

71' Кордоба

Трансляция
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71'
ГОЛ!
69'
Жемалетдинов снят с игры, Тикнизян вышел вместо него.
67'
Сперцян заменил Черникова.
63'
Продолжается игра. А Черников, между прочим, уже 4-ю жёлтую за 5 туров получил и получает дисквалификацию на следующий матч, соответственно — домашнюю встречу с «Рубином».
62'
Пауза в матче, Рифату оказывают медицинскую помощь.
61'
Черников грубо врезался в Жемалетдинова в подкате и получил жёлтую.
60'
Смолов получил мяч в правой части штрафной, сместился к лицевой линии и прострелил к ближней штанге, куда с запозданием пошёл Жемалетдинов и не успел замкнуть передачу.
59'
В офсайде оказался сейчас Фёдор.
58'
Смолов в борьбе толкнул Сорокина в спину, нарушив правила в атаке.
56'
Сильянов заменил висевшего на жёлтой карточке Лисаковича. Ну и защитник вышел вместо нападающего при этом.
54'
Куликов нанёс плотный удар по воротам с дальней дистанции, Сафонов справился.
52'
Рамирес получил мяч в штрафной и пробил выше ворот из неплохой позиции.
50'
Гильерме уверенно ловит мяч после прострела Кабелла в штрафную.
48'
Кабелла навесил справа на Кордобу, которому не удалось акцентированно пробить с линии вратарской в борьбе с защитниками.
46'
Панталеан вышел вместо Ионова. У «Локомотива» состав прежний.
46'
Возвращаются на поле футболисты.
45+2'
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Ближе к концу тайма прибавил в активности «Краснодар», но «Локомотив» в целом играл острее и был более нацеленным на ворота, скажем так — во всяком случае, завершающие удары в исполнении Смолова были очень хороши. Посмотрим, как сложится второй тайм, а сейчас отдохнём немного.
45'
Одна минута добавлена к первому тайму.
45'
Хлёстко пробил от линии штрафной Кабелла — совсем рядом с правой штангой пролетел мяч!
43'
Угловой заработал Кабелла теперь. Прошла подача на Черникова, который нанёс удар в касание в ближний угол — Гильерме и здесь был начеку!
41'
Кабелла получил мяч в штрафной после разрезающей передачи и пробил в нижний левый угол — Гильерме среагировал, поймав мяч.
39'
Жёлтая Жемалетдинову за грубую игру в отборе.
37'
Кордоба нашёл Ионова перед штрафной, а тот не смог выполнить точную передачу на Классона и вывести его на ударную позицию.
35'
Черников навесил с фланга в штрафную, мяч был выбит за лицевую. С угловым соперника «Локомотив» опять легко справился.
33'
ГОЛ! Забивает второй гол в контратаке «Локо»! Жемалетдинов разогнался на правом фланге, пробежал почти до линии штрафной и прострелил налево, в ноги Смолову, который чётко реализовал выход один на один, пробив в правый нижний угол мимо Сафонова!
32'
Три угловых подряд выполнил «Краснодар» в итоге, но ничего опасного так и не создал со стандартов.
30'
Кордоба пробил из штрафной, но попал в соперника. Угловой заработан.
29'
Теперь уже Смолов поздновато отдал мяч Лисаковичу на правом фланге, Виталий оказался в офсайде.
28'
Камано плотно пробил от линии штрафной — Сафонов на месте.
26'
Ионов навесил с фланга в штрафную, где Гильерме опередил Кордобу и забрал мяч в руки.
24'
Классон нанёс удар затылком в прыжке из штрафной — правее ворот получилось, хоть и ненамного.
23'
Смолов хорошо ускорился, но слишком поздно выполнил передачу Лисакович — Фёдор уже оказался в офсайде.
21'
Более того, в контратаку убежали железнодорожники. Лисакович получил мяч в центре, прошёл к штрафной и неплохо пробил низом в правый угол, но Сафонов среагировал и накрыл мяч в падении.
20'
С угловым «Локомотив» легко справляется.
19'
Прошла передача на Ионова в штрафную, догнал он мяч почти у лицевой и навесил к дальней штанге — Камано помог в обороне, головой отправив мяч на угловой.
17'
Продолжается игра.
16'
Пауза в матче, Баринову оказывают помощь.
14'
Сорвал контратаку «Краснодара» Лисакович и получил карточку.
13'
Сафонов уверенно действует на выходе, забирая мяч после навеса от угла поля.
12'
Куликов выполнил разрезающую передачу в штрафную по центру, которая была прервана. Угловой.
10'
Ничего опасного с этого стандарта «Краснодар» не создал.
9'
Кабелла прорвался в штрафную, где мяч у него выбили. Угловой заработан.
7'
ГОЛ! В быстрой атаке забивает «Локомотив». Жемалетдинов выполнил передачу на Смолова, который чётко разобрался в штрафной, пробив метров с 16 низом в левый угол — и мяч рикошетом от штанги влетел в ворота!
6'
Теряют гости мяч на подступах к чужой штрафной.
5'
Теперь Кордоба с нарушением правил отобрал мяч в центре поля.
3'
Жемалетдинов сфолил в атаке.
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды вышли на поле.
0'
«Краснодар» теряет лучших воспитанников. Шапи близок к уходу, Сафонов сел на лавку
0'
Сколько своих воспитанников в клубах РПЛ. ЦСКА и «Спартак» — в числе лидеров
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
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