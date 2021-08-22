Локомотив М

ГОЛ! 71' ГОЛ!

Жемалетдинов снят с игры, Тикнизян вышел вместо него. 69' Жемалетдинов снят с игры, Тикнизян вышел вместо него.

Сперцян заменил Черникова. 67' Сперцян заменил Черникова.

Продолжается игра. А Черников, между прочим, уже 4-ю жёлтую за 5 туров получил и получает... 63' Продолжается игра. А Черников, между прочим, уже 4-ю жёлтую за 5 туров получил и получает дисквалификацию на следующий матч, соответственно — домашнюю встречу с «Рубином».

Пауза в матче, Рифату оказывают медицинскую помощь. 62' Пауза в матче, Рифату оказывают медицинскую помощь.

Черников грубо врезался в Жемалетдинова в подкате и получил жёлтую. 61' Черников грубо врезался в Жемалетдинова в подкате и получил жёлтую.

Смолов получил мяч в правой части штрафной, сместился к лицевой линии и прострелил... 60' Смолов получил мяч в правой части штрафной, сместился к лицевой линии и прострелил к ближней штанге, куда с запозданием пошёл Жемалетдинов и не успел замкнуть передачу.

В офсайде оказался сейчас Фёдор. 59' В офсайде оказался сейчас Фёдор.

Смолов в борьбе толкнул Сорокина в спину, нарушив правила в атаке. 58' Смолов в борьбе толкнул Сорокина в спину, нарушив правила в атаке.

Сильянов заменил висевшего на жёлтой карточке Лисаковича. Ну и защитник вышел вместо... 56' Сильянов заменил висевшего на жёлтой карточке Лисаковича. Ну и защитник вышел вместо нападающего при этом.

Куликов нанёс плотный удар по воротам с дальней дистанции, Сафонов справился. 54' Куликов нанёс плотный удар по воротам с дальней дистанции, Сафонов справился.

Рамирес получил мяч в штрафной и пробил выше ворот из неплохой позиции. 52' Рамирес получил мяч в штрафной и пробил выше ворот из неплохой позиции.

Гильерме уверенно ловит мяч после прострела Кабелла в штрафную. 50' Гильерме уверенно ловит мяч после прострела Кабелла в штрафную.

Кабелла навесил справа на Кордобу, которому не удалось акцентированно пробить с линии... 48' Кабелла навесил справа на Кордобу, которому не удалось акцентированно пробить с линии вратарской в борьбе с защитниками.

Панталеан вышел вместо Ионова. У «Локомотива» состав прежний. 46' Панталеан вышел вместо Ионова. У «Локомотива» состав прежний.

Возвращаются на поле футболисты. 46' Возвращаются на поле футболисты.

В компенсированное время ничего интересного не произошло. Ближе к концу тайма прибавил... 45+2' В компенсированное время ничего интересного не произошло. Ближе к концу тайма прибавил в активности «Краснодар», но «Локомотив» в целом играл острее и был более нацеленным на ворота, скажем так — во всяком случае, завершающие удары в исполнении Смолова были очень хороши. Посмотрим, как сложится второй тайм, а сейчас отдохнём немного.

Одна минута добавлена к первому тайму. 45' Одна минута добавлена к первому тайму.

Хлёстко пробил от линии штрафной Кабелла — совсем рядом с правой штангой пролетел мяч! 45' Хлёстко пробил от линии штрафной Кабелла — совсем рядом с правой штангой пролетел мяч!

Угловой заработал Кабелла теперь. Прошла подача на Черникова, который нанёс удар в касание... 43' Угловой заработал Кабелла теперь. Прошла подача на Черникова, который нанёс удар в касание в ближний угол — Гильерме и здесь был начеку!

Кабелла получил мяч в штрафной после разрезающей передачи и пробил в нижний левый угол —... 41' Кабелла получил мяч в штрафной после разрезающей передачи и пробил в нижний левый угол — Гильерме среагировал, поймав мяч.

Жёлтая Жемалетдинову за грубую игру в отборе. 39' Жёлтая Жемалетдинову за грубую игру в отборе.

Кордоба нашёл Ионова перед штрафной, а тот не смог выполнить точную передачу на Классона и... 37' Кордоба нашёл Ионова перед штрафной, а тот не смог выполнить точную передачу на Классона и вывести его на ударную позицию.

Черников навесил с фланга в штрафную, мяч был выбит за лицевую. С угловым... 35' Черников навесил с фланга в штрафную, мяч был выбит за лицевую. С угловым соперника «Локомотив» опять легко справился.

ГОЛ! Забивает второй гол в контратаке «Локо»! Жемалетдинов разогнался на правом фланге... 33' ГОЛ! Забивает второй гол в контратаке «Локо»! Жемалетдинов разогнался на правом фланге, пробежал почти до линии штрафной и прострелил налево, в ноги Смолову, который чётко реализовал выход один на один, пробив в правый нижний угол мимо Сафонова!

Три угловых подряд выполнил «Краснодар» в итоге, но ничего опасного так и не создал со... 32' Три угловых подряд выполнил «Краснодар» в итоге, но ничего опасного так и не создал со стандартов.

Кордоба пробил из штрафной, но попал в соперника. Угловой заработан. 30' Кордоба пробил из штрафной, но попал в соперника. Угловой заработан.

Теперь уже Смолов поздновато отдал мяч Лисаковичу на правом фланге, Виталий оказался... 29' Теперь уже Смолов поздновато отдал мяч Лисаковичу на правом фланге, Виталий оказался в офсайде.

Камано плотно пробил от линии штрафной — Сафонов на месте. 28' Камано плотно пробил от линии штрафной — Сафонов на месте.

Ионов навесил с фланга в штрафную, где Гильерме опередил Кордобу и забрал мяч в руки... 26' Ионов навесил с фланга в штрафную, где Гильерме опередил Кордобу и забрал мяч в руки.

Классон нанёс удар затылком в прыжке из штрафной — правее ворот получилось, хоть и... 24' Классон нанёс удар затылком в прыжке из штрафной — правее ворот получилось, хоть и ненамного.

Смолов хорошо ускорился, но слишком поздно выполнил передачу Лисакович — Фёдор уже оказался... 23' Смолов хорошо ускорился, но слишком поздно выполнил передачу Лисакович — Фёдор уже оказался в офсайде.

Более того, в контратаку убежали железнодорожники. Лисакович получил мяч в центре, прошёл... 21' Более того, в контратаку убежали железнодорожники. Лисакович получил мяч в центре, прошёл к штрафной и неплохо пробил низом в правый угол, но Сафонов среагировал и накрыл мяч в падении.

С угловым «Локомотив» легко справляется. 20' С угловым «Локомотив» легко справляется.

Прошла передача на Ионова в штрафную, догнал он мяч почти у лицевой и навесил... 19' Прошла передача на Ионова в штрафную, догнал он мяч почти у лицевой и навесил к дальней штанге — Камано помог в обороне, головой отправив мяч на угловой.

Продолжается игра. 17' Продолжается игра.

Пауза в матче, Баринову оказывают помощь. 16' Пауза в матче, Баринову оказывают помощь.

Сорвал контратаку «Краснодара» Лисакович и получил карточку. 14' Сорвал контратаку «Краснодара» Лисакович и получил карточку.

Сафонов уверенно действует на выходе, забирая мяч после навеса от угла поля. 13' Сафонов уверенно действует на выходе, забирая мяч после навеса от угла поля.

Куликов выполнил разрезающую передачу в штрафную по центру, которая была прервана... 12' Куликов выполнил разрезающую передачу в штрафную по центру, которая была прервана. Угловой.

Ничего опасного с этого стандарта «Краснодар» не создал. 10' Ничего опасного с этого стандарта «Краснодар» не создал.

Кабелла прорвался в штрафную, где мяч у него выбили. Угловой заработан. 9' Кабелла прорвался в штрафную, где мяч у него выбили. Угловой заработан.

ГОЛ! В быстрой атаке забивает «Локомотив». Жемалетдинов выполнил передачу на Смолова... 7' ГОЛ! В быстрой атаке забивает «Локомотив». Жемалетдинов выполнил передачу на Смолова, который чётко разобрался в штрафной, пробив метров с 16 низом в левый угол — и мяч рикошетом от штанги влетел в ворота!

Теряют гости мяч на подступах к чужой штрафной. 6' Теряют гости мяч на подступах к чужой штрафной.

Теперь Кордоба с нарушением правил отобрал мяч в центре поля. 5' Теперь Кордоба с нарушением правил отобрал мяч в центре поля.

Жемалетдинов сфолил в атаке. 3' Жемалетдинов сфолил в атаке.

Поехали! Игра началась. 1' Поехали! Игра началась.

Команды вышли на поле. 0' Команды вышли на поле.

«Краснодар» теряет лучших воспитанников. Шапи близок к уходу, Сафонов сел на лавку 0' «Краснодар» теряет лучших воспитанников. Шапи близок к уходу, Сафонов сел на лавку

Сколько своих воспитанников в клубах РПЛ. ЦСКА и «Спартак» — в числе лидеров 0' Сколько своих воспитанников в клубах РПЛ. ЦСКА и «Спартак» — в числе лидеров