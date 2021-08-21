И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Второй тайм получился намного более интересным, чем... 90+8' И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Второй тайм получился намного более интересным, чем первый. Ярко сыграли обе команды в атаке, каждая могла добиться победы, но в итоге впервые за 13 встреч в Премьер-Лиге их матч завершился вничью. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!

Навесил Кангва со стандарта в штрафную, удар Хлусевича пришёлся в гущу соперников. 90+7' Навесил Кангва со стандарта в штрафную, удар Хлусевича пришёлся в гущу соперников.

Рассказов сбил Хлусевича на фланге рядом со штрафной. Последний шанс у туляков, скорее... 90+7' Рассказов сбил Хлусевича на фланге рядом со штрафной. Последний шанс у туляков, скорее всего.

Жиго! Пробил он головой в прыжке после навеса Ларссона к дальнему краю вратарской, и мяч... 90+6' Жиго! Пробил он головой в прыжке после навеса Ларссона к дальнему краю вратарской, и мяч пролетел в каких-то сантиметрах от штанги!

Угловой зарабатывают москвичи. Почти все футболисты идут в штрафную. 90+5' Угловой зарабатывают москвичи. Почти все футболисты идут в штрафную.

Смольников с фланга прострелил в штрафную — Максименко перехватил мяч, не дав ему дойти... 90+4' Смольников с фланга прострелил в штрафную — Максименко перехватил мяч, не дав ему дойти Хлусевича.

Хлусевич обыграл двух соперников в штрафной, после чего упал, выпрашивая пенальти, и получил... 90+2' Хлусевич обыграл двух соперников в штрафной, после чего упал, выпрашивая пенальти, и получил карточку за симуляцию.

Ткачёв на скорости ворвался в штрафную и пробил с разворота — штанга спасла... 90+1' Ткачёв на скорости ворвался в штрафную и пробил с разворота — штанга спасла «Спартак»!

Семь минут ещё сыграют команды. 90' Семь минут ещё сыграют команды.

Тудорие неудачно приземлился после верховой борьбы, ударившись затылком о газон. Приводят его... 89' Тудорие неудачно приземлился после верховой борьбы, ударившись затылком о газон. Приводят его в себя с помощью нашатырного спирта и прикладывают лёд к затылку.

Мирзов появляется вместо Бакаева. По две замены ещё у обеих команд. 88' Мирзов появляется вместо Бакаева. По две замены ещё у обеих команд.

Соболев нарушил правила в атаке. 87' Соболев нарушил правила в атаке.

Ларссон борцовским приёмом встретил соперника в центре поля и получил «горчичник». 86' Ларссон борцовским приёмом встретил соперника в центре поля и получил «горчичник».

Смольников от лицевой линии прострелил в штрафную, но мяч вылетел за пределы поля. 85' Смольников от лицевой линии прострелил в штрафную, но мяч вылетел за пределы поля.

Кингз Кангва вышел вместо Чаушича. Похоже, готовилась двойная замена у туляков изначально, но... 84' Кингз Кангва вышел вместо Чаушича. Похоже, готовилась двойная замена у туляков изначально, но гол Хлусевича поменял планы.

ГОЛ! После навеса Ткачёва с углового к ближней штанге Радакович головой сделал скидку... 82' ГОЛ! После навеса Ткачёва с углового к ближней штанге Радакович головой сделал скидку к дальнему углу вратарской, где неприкрытый никем Хлусевич быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину!

Небольшая пауза перед стандартом, Смольникову нужна помощь врачей. 81' Небольшая пауза перед стандартом, Смольникову нужна помощь врачей.

Смольников нанёс сильный удар низом из правой части штрафной, который был заблокирован —... 80' Смольников нанёс сильный удар низом из правой части штрафной, который был заблокирован — на угловой ушёл мяч.

Айртон навесил с заработанного Рассказовым штрафного — Коченков поймал мяч. 78' Айртон навесил с заработанного Рассказовым штрафного — Коченков поймал мяч.

Посмотрели на всякий случай повтор гола с помощью VAR, но никакого нарушения правил там не... 77' Посмотрели на всякий случай повтор гола с помощью VAR, но никакого нарушения правил там не было.

ГОЛ! Получил Бакаев мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил почему-то... 76' ГОЛ! Получил Бакаев мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил почему-то. Обработав мяч, Зелимхан технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол!

Панченко заменил Гулиева тем временем. 75' Панченко заменил Гулиева тем временем.

Хендрикс схватил Чаушича руками. Это жёлтая. 74' Хендрикс схватил Чаушича руками. Это жёлтая.

Айртон получил мяч на линии штрафной и резко пробил по воротам — чуть выше перекладины... 74' Айртон получил мяч на линии штрафной и резко пробил по воротам — чуть выше перекладины получилось!

Продолжается матч. 73' Продолжается матч.

На газоне оказался Чаушич, хотя столкновений ни с кем не было. Оказывают ему помощь. 72' На газоне оказался Чаушич, хотя столкновений ни с кем не было. Оказывают ему помощь.

Бакаев выполнил разрезающую передачу в штрафную на Соболева, но Радакович опередил его и... 70' Бакаев выполнил разрезающую передачу в штрафную на Соболева, но Радакович опередил его и выбил мяч.

Угловой «Арсенала» был опаснее — Костадинов нанёс удар головой в прыжке после подачи Чаушича, и... 68' Угловой «Арсенала» был опаснее — Костадинов нанёс удар головой в прыжке после подачи Чаушича, и мяч пролетел над перекладиной!

Соболев пробил головой после навеса Бакаева с углового, но попал в кого-то... 66' Соболев пробил головой после навеса Бакаева с углового, но попал в кого-то из защитников.

Всё в порядке, продолжает игру голкипер «Арсенала». 65' Всё в порядке, продолжает игру голкипер «Арсенала».

Оказывают помощь Коченкову. Немного неудачно он приземлился после этого прыжка и дёрнул мышцу... 64' Оказывают помощь Коченкову. Немного неудачно он приземлился после этого прыжка и дёрнул мышцу, похоже.

Айртон сместился с фланга в штрафную и резко пробил под перекладину — Коченков... 63' Айртон сместился с фланга в штрафную и резко пробил под перекладину — Коченков в прыжке перевёл на угловой!

Бакаев выполнил навес в штрафную на ход Понсе, который вырвался один на один... 62' Бакаев выполнил навес в штрафную на ход Понсе, который вырвался один на один с Коченковым — но голкипер справился с ударом, выручив команду!

А Хендрикс — вместо Крала. 60' А Хендрикс — вместо Крала.

Двойная замена у «Спартака». Соболев выходит вместо Ломовицкого. 60' Двойная замена у «Спартака». Соболев выходит вместо Ломовицкого.

Понсе выполнил передачу низом к штрафной на Ломовицкого, удар которого заблокировал... 58' Понсе выполнил передачу низом к штрафной на Ломовицкого, удар которого заблокировал Радакович.

Сам пострадавший навесил со штрафного к дальней штанге, где чётко сыграл Максименко. 56' Сам пострадавший навесил со штрафного к дальней штанге, где чётко сыграл Максименко.

Ткачёв убегал по флангу, но получил по ногам от Айртона. Штрафной. 55' Ткачёв убегал по флангу, но получил по ногам от Айртона. Штрафной.

Хлусевич убежал на ворота по центру после передачи низом на ход, но не смог... 53' Хлусевич убежал на ворота по центру после передачи низом на ход, но не смог реализовать этот момент — пробил он в левый нижний угол, Максименко парировал удар, а затем поймал мяч!

Костадинов навесил в штрафную на Тудорие — Максименко чётко сыграл на выходе... 51' Костадинов навесил в штрафную на Тудорие — Максименко чётко сыграл на выходе, перехватив мяч.

Новосельцев снёс Ларссона в центре поля и получил «горчичник». 50' Новосельцев снёс Ларссона в центре поля и получил «горчичник».

Нет, не будет здесь 11-метрового. Продолжается матч. 49' Нет, не будет здесь 11-метрового. Продолжается матч.

Проверяет VAR этот эпизод на предмет пенальти — возможно, Смольников сыграл рукой... 48' Проверяет VAR этот эпизод на предмет пенальти — возможно, Смольников сыграл рукой в штрафной.

Бакаев прорвался к штрафной по правому флангу и навесил во вратарскую, Айртон... 47' Бакаев прорвался к штрафной по правому флангу и навесил во вратарскую, Айртон в верховой борьбе пробил головой — прямо в Коченкова получилось.

Ткачёв вырезал передачу по флангу на ход Тудорие, который оказался в офсайде. 47' Ткачёв вырезал передачу по флангу на ход Тудорие, который оказался в офсайде.

Тудорие заменил Маркова, у которого было предупреждение. 46' Тудорие заменил Маркова, у которого было предупреждение.

Возвращаются на поле игроки. 46' Возвращаются на поле игроки.

Отправляются на перерыв футболисты. Пока ничем не уступает «Арсенал» «Спартаку» по игре... 45+2' Отправляются на перерыв футболисты. Пока ничем не уступает «Арсенал» «Спартаку» по игре, более того — самый опасный момент был именно у тульского клуба. Посмотрим, как всё сложится после перерыва, а сейчас отдохнём немного.

Ничего опасного «Спартак» с этого стандарта не создал. 45+1' Ничего опасного «Спартак» с этого стандарта не создал.

Зобнин пробил по воротам с дальней дистанции — рикошет, угловой. 45+1' Зобнин пробил по воротам с дальней дистанции — рикошет, угловой.

Одна минута добавлена к первому тайму. 45' Одна минута добавлена к первому тайму.

Бакаев навесил от лицевой линии в штрафную — Новосельцев выбил мяч головой. 44' Бакаев навесил от лицевой линии в штрафную — Новосельцев выбил мяч головой.

К Зобнину врачи выходили после этого эпизода, но достаточно быстро привели его в порядок... 42' К Зобнину врачи выходили после этого эпизода, но достаточно быстро привели его в порядок. Продолжается игра.

Гулиев врезал Зобнину локтем по лицу и получил карточку. 41' Гулиев врезал Зобнину локтем по лицу и получил карточку.

Коченков выбивает мяч кулаком после навеса Ларссона со штрафного. 40' Коченков выбивает мяч кулаком после навеса Ларссона со штрафного.

Хлусевич пробил головой после подачи Ткачёва с углового — выше цели получилось. 38' Хлусевич пробил головой после подачи Ткачёва с углового — выше цели получилось.

Продолжается игра. 37' Продолжается игра.

Оказывают помощь Джикии, который пострадал чуть раньше в центре поля. Марков в итоге... 37' Оказывают помощь Джикии, который пострадал чуть раньше в центре поля. Марков в итоге жёлтую за это получил.

Какой момент! Хлусевич из левой части штрафной мягко навесил к дальней штанге, Ткачёв... 36' Какой момент! Хлусевич из левой части штрафной мягко навесил к дальней штанге, Ткачёв пробил головой — Максименко отбил мяч в падении на него же, Сергей нанёс удар уже ногой, но Александр и этот удар отразил, переведя мяч выше ворот!

Гулиев навесил со штрафного к линии вратарской — Максименко уверенно забрал мяч в руки. 34' Гулиев навесил со штрафного к линии вратарской — Максименко уверенно забрал мяч в руки.

Зобнин нарушил правила в верховой борьбе с Чаушичем и на этот раз уже получил жёлтую... 32' Зобнин нарушил правила в верховой борьбе с Чаушичем и на этот раз уже получил жёлтую.

У Айртона не прошёл прострел с фланга в штрафную, защита выбила мяч. 31' У Айртона не прошёл прострел с фланга в штрафную, защита выбила мяч.

С углового «Спартак» ничего опасного не создал, Новосельцев спокойно выбил мяч головой. 29' С углового «Спартак» ничего опасного не создал, Новосельцев спокойно выбил мяч головой.

Бакаев хороший прострел в штрафную на Понсе выполнил, но Смольникову удалось опередить его... 28' Бакаев хороший прострел в штрафную на Понсе выполнил, но Смольникову удалось опередить его и вынести мяч на угловой.

Максименко ловит мяч после навеса Гулиева со стандарта к центру штрафной. 27' Максименко ловит мяч после навеса Гулиева со стандарта к центру штрафной.

Зобнин в подкате попал Маркову по ноге, отделавшись устным предупреждением. 26' Зобнин в подкате попал Маркову по ноге, отделавшись устным предупреждением.

Бакаев с правого фланга сместился к центру и пробил в направлении дальнего угла, но... 25' Бакаев с правого фланга сместился к центру и пробил в направлении дальнего угла, но не попал.

Понсе нарушил правила в борьбе со Смольниковым после навеса из глубины поля, упустив шанс... 23' Понсе нарушил правила в борьбе со Смольниковым после навеса из глубины поля, упустив шанс на хорошую атаку.

Степанов с фланга прострелил на Маркова, но тот не смог нанести удар в борьбе... 21' Степанов с фланга прострелил на Маркова, но тот не смог нанести удар в борьбе с защитником.

Хлусевич прорвался к штрафной и покатил мяч назад, на Чаушича, который в касание... 19' Хлусевич прорвался к штрафной и покатил мяч назад, на Чаушича, который в касание пробил намного выше ворот.

Ларссон закрутил мяч со штрафного к штанге, где Чаушич выиграл верховую борьбу у Джикии... 17' Ларссон закрутил мяч со штрафного к штанге, где Чаушич выиграл верховую борьбу у Джикии, не дав нанести удар.

Смольников в подкате заехал Айртону по ногам на фланге и получил «горчичник». 16' Смольников в подкате заехал Айртону по ногам на фланге и получил «горчичник».

Зобнин пробил метров с 25 крайне неточно — свалился мяч у него с ноги и полетел... 15' Зобнин пробил метров с 25 крайне неточно — свалился мяч у него с ноги и полетел в сторону углового флажка.

Ткачёв навесил с фланга в штрафную, где Марков упал в борьбе с защитником... 14' Ткачёв навесил с фланга в штрафную, где Марков упал в борьбе с защитником. Арбитр показывает, что нужно продолжать игру.

Ларссон нарушил правила в атаке. 13' Ларссон нарушил правила в атаке.

Зобнин вырезал передачу в штрафную на ход Понсе — Радакович успел перехватить мяч. 11' Зобнин вырезал передачу в штрафную на ход Понсе — Радакович успел перехватить мяч.

Гулиев навесил со штрафного к дальней штанге — Максименко уверенно сыграл на выходе, выбив... 9' Гулиев навесил со штрафного к дальней штанге — Максименко уверенно сыграл на выходе, выбив мяч кулаком.

Заблокировала защита «Арсенала» удар со средней дистанции после прострела Ларссона. 7' Заблокировала защита «Арсенала» удар со средней дистанции после прострела Ларссона.

Убежал «Арсенал» в быструю атаку после этого стандарта «Спартака», но Хлусевич пробил от линии... 5' Убежал «Арсенал» в быструю атаку после этого стандарта «Спартака», но Хлусевич пробил от линии штрафной правее цели.

Пытался Ларссон закрутить мяч со штрафного в правую девятку, но направил мяч выше ворот. 4' Пытался Ларссон закрутить мяч со штрафного в правую девятку, но направил мяч выше ворот.

Костадинов дёрнул Ларссона за футболку, останавливая атаку, и отделался устным предупреждением... 3' Костадинов дёрнул Ларссона за футболку, останавливая атаку, и отделался устным предупреждением.

Поехали! Игра началась. 1' Поехали! Игра началась.

Команды выходят на поле. 0' Команды выходят на поле.

Кажется, Витория запутался. «Спартак» начал играть по странной схеме 0' Кажется, Витория запутался. «Спартак» начал играть по странной схеме

У «Спартака» настоящая беда с контрактами. Уйти бесплатно могут сразу 9 россиян и Жиго! 0' У «Спартака» настоящая беда с контрактами. Уйти бесплатно могут сразу 9 россиян и Жиго!

Ларссон провалил старт сезона в «Спартаке». Что с ним произошло? 0' Ларссон провалил старт сезона в «Спартаке». Что с ним произошло?