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Спорт

Первая ничья в истории: «Спартак» не справился с «Арсеналом»

«Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче РПЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В матче пятого тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» и столичный «Спартак» обменялись забитыми мячами и сыграли свою первую ничью в истории противостояния в рамках чемпионата страны. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
Окончен
21 августа 16:00
Арсенал
Тула
82' Хлусевич
1 : 1
Спартак М
Москва
76' Понсе
Стадион «Арсенал», Тула
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм

16' Смольников

37' Марков 41' Гулиев

32' Зобнин

2-й тайм

50' Новосельцев

82' Хлусевич

74' Хендрикс 76' Понсе

86' Дж. Ларссон

90' Хлусевич

90' Рассказов

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
90+8'
И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Второй тайм получился намного более интересным, чем первый. Ярко сыграли обе команды в атаке, каждая могла добиться победы, но в итоге впервые за 13 встреч в Премьер-Лиге их матч завершился вничью. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
90+7'
Навесил Кангва со стандарта в штрафную, удар Хлусевича пришёлся в гущу соперников.
90+7'
Рассказов сбил Хлусевича на фланге рядом со штрафной. Последний шанс у туляков, скорее всего.
90+6'
Жиго! Пробил он головой в прыжке после навеса Ларссона к дальнему краю вратарской, и мяч пролетел в каких-то сантиметрах от штанги!
90+5'
Угловой зарабатывают москвичи. Почти все футболисты идут в штрафную.
90+4'
Смольников с фланга прострелил в штрафную — Максименко перехватил мяч, не дав ему дойти Хлусевича.
90+2'
Хлусевич обыграл двух соперников в штрафной, после чего упал, выпрашивая пенальти, и получил карточку за симуляцию.
90+1'
Ткачёв на скорости ворвался в штрафную и пробил с разворота — штанга спасла «Спартак»!
90'
Семь минут ещё сыграют команды.
89'
Тудорие неудачно приземлился после верховой борьбы, ударившись затылком о газон. Приводят его в себя с помощью нашатырного спирта и прикладывают лёд к затылку.
88'
Мирзов появляется вместо Бакаева. По две замены ещё у обеих команд.
87'
Соболев нарушил правила в атаке.
86'
Ларссон борцовским приёмом встретил соперника в центре поля и получил «горчичник».
85'
Смольников от лицевой линии прострелил в штрафную, но мяч вылетел за пределы поля.
84'
Кингз Кангва вышел вместо Чаушича. Похоже, готовилась двойная замена у туляков изначально, но гол Хлусевича поменял планы.
82'
ГОЛ! После навеса Ткачёва с углового к ближней штанге Радакович головой сделал скидку к дальнему углу вратарской, где неприкрытый никем Хлусевич быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину!
81'
Небольшая пауза перед стандартом, Смольникову нужна помощь врачей.
80'
Смольников нанёс сильный удар низом из правой части штрафной, который был заблокирован — на угловой ушёл мяч.
78'
Айртон навесил с заработанного Рассказовым штрафного — Коченков поймал мяч.
77'
Посмотрели на всякий случай повтор гола с помощью VAR, но никакого нарушения правил там не было.
76'
ГОЛ! Получил Бакаев мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил почему-то. Обработав мяч, Зелимхан технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол!
75'
Панченко заменил Гулиева тем временем.
74'
Хендрикс схватил Чаушича руками. Это жёлтая.
74'
Айртон получил мяч на линии штрафной и резко пробил по воротам — чуть выше перекладины получилось!
73'
Продолжается матч.
72'
На газоне оказался Чаушич, хотя столкновений ни с кем не было. Оказывают ему помощь.
70'
Бакаев выполнил разрезающую передачу в штрафную на Соболева, но Радакович опередил его и выбил мяч.
68'
Угловой «Арсенала» был опаснее — Костадинов нанёс удар головой в прыжке после подачи Чаушича, и мяч пролетел над перекладиной!
66'
Соболев пробил головой после навеса Бакаева с углового, но попал в кого-то из защитников.
65'
Всё в порядке, продолжает игру голкипер «Арсенала».
64'
Оказывают помощь Коченкову. Немного неудачно он приземлился после этого прыжка и дёрнул мышцу, похоже.
63'
Айртон сместился с фланга в штрафную и резко пробил под перекладину — Коченков в прыжке перевёл на угловой!
62'
Бакаев выполнил навес в штрафную на ход Понсе, который вырвался один на один с Коченковым — но голкипер справился с ударом, выручив команду!
60'
А Хендрикс — вместо Крала.
60'
Двойная замена у «Спартака». Соболев выходит вместо Ломовицкого.
58'
Понсе выполнил передачу низом к штрафной на Ломовицкого, удар которого заблокировал Радакович.
56'
Сам пострадавший навесил со штрафного к дальней штанге, где чётко сыграл Максименко.
55'
Ткачёв убегал по флангу, но получил по ногам от Айртона. Штрафной.
53'
Хлусевич убежал на ворота по центру после передачи низом на ход, но не смог реализовать этот момент — пробил он в левый нижний угол, Максименко парировал удар, а затем поймал мяч!
51'
Костадинов навесил в штрафную на Тудорие — Максименко чётко сыграл на выходе, перехватив мяч.
50'
Новосельцев снёс Ларссона в центре поля и получил «горчичник».
49'
Нет, не будет здесь 11-метрового. Продолжается матч.
48'
Проверяет VAR этот эпизод на предмет пенальти — возможно, Смольников сыграл рукой в штрафной.
47'
Бакаев прорвался к штрафной по правому флангу и навесил во вратарскую, Айртон в верховой борьбе пробил головой — прямо в Коченкова получилось.
47'
Ткачёв вырезал передачу по флангу на ход Тудорие, который оказался в офсайде.
46'
Тудорие заменил Маркова, у которого было предупреждение.
46'
Возвращаются на поле игроки.
45+2'
Отправляются на перерыв футболисты. Пока ничем не уступает «Арсенал» «Спартаку» по игре, более того — самый опасный момент был именно у тульского клуба. Посмотрим, как всё сложится после перерыва, а сейчас отдохнём немного.
45+1'
Ничего опасного «Спартак» с этого стандарта не создал.
45+1'
Зобнин пробил по воротам с дальней дистанции — рикошет, угловой.
45'
Одна минута добавлена к первому тайму.
44'
Бакаев навесил от лицевой линии в штрафную — Новосельцев выбил мяч головой.
42'
К Зобнину врачи выходили после этого эпизода, но достаточно быстро привели его в порядок. Продолжается игра.
41'
Гулиев врезал Зобнину локтем по лицу и получил карточку.
40'
Коченков выбивает мяч кулаком после навеса Ларссона со штрафного.
38'
Хлусевич пробил головой после подачи Ткачёва с углового — выше цели получилось.
37'
Продолжается игра.
37'
Оказывают помощь Джикии, который пострадал чуть раньше в центре поля. Марков в итоге жёлтую за это получил.
36'
Какой момент! Хлусевич из левой части штрафной мягко навесил к дальней штанге, Ткачёв пробил головой — Максименко отбил мяч в падении на него же, Сергей нанёс удар уже ногой, но Александр и этот удар отразил, переведя мяч выше ворот!
34'
Гулиев навесил со штрафного к линии вратарской — Максименко уверенно забрал мяч в руки.
32'
Зобнин нарушил правила в верховой борьбе с Чаушичем и на этот раз уже получил жёлтую.
31'
У Айртона не прошёл прострел с фланга в штрафную, защита выбила мяч.
29'
С углового «Спартак» ничего опасного не создал, Новосельцев спокойно выбил мяч головой.
28'
Бакаев хороший прострел в штрафную на Понсе выполнил, но Смольникову удалось опередить его и вынести мяч на угловой.
27'
Максименко ловит мяч после навеса Гулиева со стандарта к центру штрафной.
26'
Зобнин в подкате попал Маркову по ноге, отделавшись устным предупреждением.
25'
Бакаев с правого фланга сместился к центру и пробил в направлении дальнего угла, но не попал.
23'
Понсе нарушил правила в борьбе со Смольниковым после навеса из глубины поля, упустив шанс на хорошую атаку.
21'
Степанов с фланга прострелил на Маркова, но тот не смог нанести удар в борьбе с защитником.
19'
Хлусевич прорвался к штрафной и покатил мяч назад, на Чаушича, который в касание пробил намного выше ворот.
17'
Ларссон закрутил мяч со штрафного к штанге, где Чаушич выиграл верховую борьбу у Джикии, не дав нанести удар.
16'
Смольников в подкате заехал Айртону по ногам на фланге и получил «горчичник».
15'
Зобнин пробил метров с 25 крайне неточно — свалился мяч у него с ноги и полетел в сторону углового флажка.
14'
Ткачёв навесил с фланга в штрафную, где Марков упал в борьбе с защитником. Арбитр показывает, что нужно продолжать игру.
13'
Ларссон нарушил правила в атаке.
11'
Зобнин вырезал передачу в штрафную на ход Понсе — Радакович успел перехватить мяч.
9'
Гулиев навесил со штрафного к дальней штанге — Максименко уверенно сыграл на выходе, выбив мяч кулаком.
7'
Заблокировала защита «Арсенала» удар со средней дистанции после прострела Ларссона.
5'
Убежал «Арсенал» в быструю атаку после этого стандарта «Спартака», но Хлусевич пробил от линии штрафной правее цели.
4'
Пытался Ларссон закрутить мяч со штрафного в правую девятку, но направил мяч выше ворот.
3'
Костадинов дёрнул Ларссона за футболку, останавливая атаку, и отделался устным предупреждением.
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды выходят на поле.
0'
Кажется, Витория запутался. «Спартак» начал играть по странной схеме
0'
У «Спартака» настоящая беда с контрактами. Уйти бесплатно могут сразу 9 россиян и Жиго!
0'
Ларссон провалил старт сезона в «Спартаке». Что с ним произошло?
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
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