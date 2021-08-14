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Исправить положение: «Спартак» забил «Уралу» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 4-й тур. «Спартак» — «Урал». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Спартак» - «Урал»

Эпизод матча «Спартак» - «Урал»

РИА Новости
В матче четвертого тура Российской премьер-лиги неудачно начавший сезон московский «Спартак» принимает «Урал» из Екатеринбурга. Это первый матч Игоря Шалимова на посту главного тренера «шмелей». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
Перерыв
14 августа 17:30
Спартак М
Москва
27' Зобнин
1 : 0
Урал
Екатеринбург
Стадион «Открытие Арена», Москва
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм

23' Рассказов 27' Зобнин

42' Жиго

33' Герасимов

45' Годзюр

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'43

Жиго получает желтую карточку за грубую игру. Наступил он на Адамова.

'41

Продолжает прессинговать «Урал», «Спартак» вынужден отбиваться. Два подряд угловых у ворот красно-белых.

'39

Подберезкин и Панюков попытались развить атаку, но передача вышла неудачной, да и офсайд был зафиксирован.

'37

Очень горячо сейчас в Москве! «Спартак» отвечает не менее остро, и Крал бил из штрафной площади из-под защитника на силу, мяч улетел выше девятки.

'35

Очень активен «Урал» в последние минуты. У Бикфалви отличный момент возник — после передачи от Адамова он обыграл Рассказова и пробил головой, мяч улетел рядом со штангой.

'33

«Спартак» атакует тоже. Айртон пробил во вратарскую, но получилось мягко, и голкипер спокойно забрал мяч. А следом и Герасимов получает предупреждение за срыв атаки.

'31

Весьма мощно насел «Урал» на ворота соперника после пропущенного мяча. Еще одну опасную и быструю атаку провела команда по левому флангу, но справляется защита «Спартака».

'29

Однако «Урал» тоже не расслабляется. Опасная контратака проходит у команды, Мишкич пробивает вторым касанием, но немного не попадает в дальний угол.

'27

ГООООООЛ! Второй подряд угловой зарабатывает 2Спартак», и это дает свой результат! После скидки Жиго на Зобнина тот пробивает по мячу, голкипер не успевает дотянуться. Открывает «Спартак» счет!

'27

И снова опасный момент создает «Спартак». Джикия пробивает головой, но Годзюр справляется со сложнейшим ударом.

'25

Понсе прорвался к чужой штрафной, но вот передача вышла, откровенно говоря, неудачной.

'23

А вот и первая желтая карточка в матче. Рассказов получает предупреждение за то, что руками придержал соперника.

'21

И снова Ларссон! Бил в нижний угол из-под игрока «Урала», но голкипер четко контролировал ситуацию.

'19

Много активничают обе команды, но последние минуты без опасных моментов. Ларссон с правого края выполнил прострельную передачу вдоль линии вратарской площади, в итоге мяч улетает на угловой.

'17

Не удается у красно-белых разогнать атаку от центра поля.

'15

Слишком много тратит на обработку мяча Крал, и Подберезкин обыгрывает соперника, но выйти в контратаку не удается.

'13

мяч пока по большей части держится у «Спартака», но и «Урал» пытается давить.

'11

Опаснейший момент у Ларссона! Выход один на один, но неудачный удар — ровно в руки вратарю. Очень открытая игра пока идет в Москве.

'9

В ответ на несколько опасных атак от «Спартака» отвечает «Урал». Егорычев врывается в штрафную, но останавливает его в последний момент защита.

'7

А с трибун тем временем летят ругательства в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна. Связано это с теми скандалами, которые окружают клуб в последнее время.

'5

Ох, опасно! Грубо ошиблись два защитника «Урала», Понсе взял передачу от Бакаева и нанес опасный удар, но вратарь забрал.

'3

Пытается «Спартак» что-то создать в центре поля, но ничего не выходит.

'1

Первый же фол на первой минуте от Жиго в адрес Панюкова. А до этого «Спартак» попытался развить атаку, однако перемудрили футболисты у ворот.

'1

Стартовал матч! Поехали, ждем зрелищной игры!

17:28

Появляются команды на поле. Совсем скоро начнется матч!

17:25

Обеим командам нужно решать вопросы — старт не задался и у «Спартака», и у «Урала». Под руководством нового тренера, португальца Руя Витории, красно-белые одержали всего лишь одну победу. Екатеринбуржцы, в свою очередь, сменили тренера уже по ходу сезона — команду возглавил Игорь Шалимов.

17:15

В составе екатеринбургского клуба с первых минут выйдут:

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.

17:10

По традиции, начнем с состава хозяев. Матч сегодня проходит в Москве, на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Зобнин, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

17:05

Матч начнется в 17.30 мск.

17:00

Московский «Спартак» принимает на своем поле в матче четвертого тура Российской премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга. В этой встрече в качестве главного тренера гостей дебютирует Игорь Шалимов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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