Жиго получает желтую карточку за грубую игру. Наступил он на Адамова. '43 Жиго получает желтую карточку за грубую игру. Наступил он на Адамова.

Продолжает прессинговать «Урал», «Спартак» вынужден отбиваться. Два подряд... '41 Продолжает прессинговать «Урал», «Спартак» вынужден отбиваться. Два подряд угловых у ворот красно-белых.

Подберезкин и Панюков попытались развить атаку, но передача вышла неудачной, да и офсайд был... '39 Подберезкин и Панюков попытались развить атаку, но передача вышла неудачной, да и офсайд был зафиксирован.

Очень горячо сейчас в Москве! «Спартак» отвечает не менее остро, и Крал бил... '37 Очень горячо сейчас в Москве! «Спартак» отвечает не менее остро, и Крал бил из штрафной площади из-под защитника на силу, мяч улетел выше девятки.

Очень активен «Урал» в последние минуты. У Бикфалви отличный момент возник... '35 Очень активен «Урал» в последние минуты. У Бикфалви отличный момент возник — после передачи от Адамова он обыграл Рассказова и пробил головой, мяч улетел рядом со штангой.

«Спартак» атакует тоже. Айртон пробил во вратарскую, но получилось мягко, и голкипер... '33 «Спартак» атакует тоже. Айртон пробил во вратарскую, но получилось мягко, и голкипер спокойно забрал мяч. А следом и Герасимов получает предупреждение за срыв атаки.

Весьма мощно насел «Урал» на ворота соперника после пропущенного мяча. Еще одну... '31 Весьма мощно насел «Урал» на ворота соперника после пропущенного мяча. Еще одну опасную и быструю атаку провела команда по левому флангу, но справляется защита «Спартака».

Однако «Урал» тоже не расслабляется. Опасная контратака проходит у команды, Мишкич... '29 Однако «Урал» тоже не расслабляется. Опасная контратака проходит у команды, Мишкич пробивает вторым касанием, но немного не попадает в дальний угол.

ГООООООЛ! '27 ГООООООЛ! Второй подряд угловой зарабатывает 2Спартак», и это дает свой результат! После скидки Жиго на Зобнина тот пробивает по мячу, голкипер не успевает дотянуться. Открывает «Спартак» счет!

И снова опасный момент создает «Спартак». Джикия пробивает головой, но Годзюр... '27 И снова опасный момент создает «Спартак». Джикия пробивает головой, но Годзюр справляется со сложнейшим ударом.

Понсе прорвался к чужой штрафной, но вот передача вышла, откровенно говоря, неудачной. '25 Понсе прорвался к чужой штрафной, но вот передача вышла, откровенно говоря, неудачной.

А вот и первая желтая карточка в матче. Рассказов получает предупреждение за то, что... '23 А вот и первая желтая карточка в матче. Рассказов получает предупреждение за то, что руками придержал соперника.

И снова Ларссон! Бил в нижний угол из-под игрока «Урала», но голкипер четко... '21 И снова Ларссон! Бил в нижний угол из-под игрока «Урала», но голкипер четко контролировал ситуацию.

Много активничают обе команды, но последние минуты без опасных моментов. Ларссон с правого... '19 Много активничают обе команды, но последние минуты без опасных моментов. Ларссон с правого края выполнил прострельную передачу вдоль линии вратарской площади, в итоге мяч улетает на угловой.

Не удается у красно-белых разогнать атаку от центра поля. '17 Не удается у красно-белых разогнать атаку от центра поля.

Слишком много тратит на обработку мяча Крал, и Подберезкин обыгрывает соперника, но выйти... '15 Слишком много тратит на обработку мяча Крал, и Подберезкин обыгрывает соперника, но выйти в контратаку не удается.

мяч пока по большей части держится у «Спартака», но и «Урал»... '13 мяч пока по большей части держится у «Спартака», но и «Урал» пытается давить.

Опаснейший момент у Ларссона! Выход один на один, но неудачный удар — ровно... '11 Опаснейший момент у Ларссона! Выход один на один, но неудачный удар — ровно в руки вратарю. Очень открытая игра пока идет в Москве.

В ответ на несколько опасных атак от «Спартака» отвечает «Урал»... '9 В ответ на несколько опасных атак от «Спартака» отвечает «Урал». Егорычев врывается в штрафную, но останавливает его в последний момент защита.

А с трибун тем временем летят ругательства в адрес владельца «Спартака»... '7 А с трибун тем временем летят ругательства в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна. Связано это с теми скандалами, которые окружают клуб в последнее время.

Ох, опасно! Грубо ошиблись два защитника «Урала», Понсе взял передачу от Бакаева и нанес... '5 Ох, опасно! Грубо ошиблись два защитника «Урала», Понсе взял передачу от Бакаева и нанес опасный удар, но вратарь забрал.

Пытается «Спартак» что-то создать в центре поля, но ничего не выходит. '3 Пытается «Спартак» что-то создать в центре поля, но ничего не выходит.

Первый же фол на первой минуте от Жиго в адрес Панюкова. А до этого... '1 Первый же фол на первой минуте от Жиго в адрес Панюкова. А до этого «Спартак» попытался развить атаку, однако перемудрили футболисты у ворот.

Стартовал матч! Поехали, ждем зрелищной игры! '1 Стартовал матч! Поехали, ждем зрелищной игры!

Появляются команды на поле. Совсем скоро начнется матч! 17:28 Появляются команды на поле. Совсем скоро начнется матч!

Обеим командам нужно решать вопросы — старт не задался и у «Спартака», и... 17:25 Обеим командам нужно решать вопросы — старт не задался и у «Спартака», и у «Урала». Под руководством нового тренера, португальца Руя Витории, красно-белые одержали всего лишь одну победу. Екатеринбуржцы, в свою очередь, сменили тренера уже по ходу сезона — команду возглавил Игорь Шалимов.

В составе екатеринбургского клуба с первых минут выйдут: 17:15 В составе екатеринбургского клуба с первых минут выйдут: «Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.

По традиции, начнем с состава хозяев. Матч сегодня проходит в Москве... 17:10 По традиции, начнем с состава хозяев. Матч сегодня проходит в Москве, на стадионе «Открытие Арена». «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Зобнин, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

Матч начнется в 17.30 мск. 17:05 Матч начнется в 17.30 мск.