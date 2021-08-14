Жиго получает желтую карточку за грубую игру. Наступил он на Адамова.
Исправить положение: «Спартак» забил «Уралу» в РПЛ. LIVE
РПЛ. 4-й тур. «Спартак» — «Урал». ОНЛАЙН
Эпизод матча «Спартак» - «Урал»РИА Новости
23' Рассказов 27' Зобнин
42' Жиго
33' Герасимов
45' Годзюр
Продолжает прессинговать «Урал», «Спартак» вынужден отбиваться. Два подряд угловых у ворот красно-белых.
Подберезкин и Панюков попытались развить атаку, но передача вышла неудачной, да и офсайд был зафиксирован.
Очень горячо сейчас в Москве! «Спартак» отвечает не менее остро, и Крал бил из штрафной площади из-под защитника на силу, мяч улетел выше девятки.
Очень активен «Урал» в последние минуты. У Бикфалви отличный момент возник — после передачи от Адамова он обыграл Рассказова и пробил головой, мяч улетел рядом со штангой.
«Спартак» атакует тоже. Айртон пробил во вратарскую, но получилось мягко, и голкипер спокойно забрал мяч. А следом и Герасимов получает предупреждение за срыв атаки.
Весьма мощно насел «Урал» на ворота соперника после пропущенного мяча. Еще одну опасную и быструю атаку провела команда по левому флангу, но справляется защита «Спартака».
Однако «Урал» тоже не расслабляется. Опасная контратака проходит у команды, Мишкич пробивает вторым касанием, но немного не попадает в дальний угол.
ГООООООЛ! Второй подряд угловой зарабатывает 2Спартак», и это дает свой результат! После скидки Жиго на Зобнина тот пробивает по мячу, голкипер не успевает дотянуться. Открывает «Спартак» счет!
И снова опасный момент создает «Спартак». Джикия пробивает головой, но Годзюр справляется со сложнейшим ударом.
Понсе прорвался к чужой штрафной, но вот передача вышла, откровенно говоря, неудачной.
А вот и первая желтая карточка в матче. Рассказов получает предупреждение за то, что руками придержал соперника.
И снова Ларссон! Бил в нижний угол из-под игрока «Урала», но голкипер четко контролировал ситуацию.
Много активничают обе команды, но последние минуты без опасных моментов. Ларссон с правого края выполнил прострельную передачу вдоль линии вратарской площади, в итоге мяч улетает на угловой.
Не удается у красно-белых разогнать атаку от центра поля.
Слишком много тратит на обработку мяча Крал, и Подберезкин обыгрывает соперника, но выйти в контратаку не удается.
мяч пока по большей части держится у «Спартака», но и «Урал» пытается давить.
Опаснейший момент у Ларссона! Выход один на один, но неудачный удар — ровно в руки вратарю. Очень открытая игра пока идет в Москве.
В ответ на несколько опасных атак от «Спартака» отвечает «Урал». Егорычев врывается в штрафную, но останавливает его в последний момент защита.
А с трибун тем временем летят ругательства в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна. Связано это с теми скандалами, которые окружают клуб в последнее время.
Ох, опасно! Грубо ошиблись два защитника «Урала», Понсе взял передачу от Бакаева и нанес опасный удар, но вратарь забрал.
Пытается «Спартак» что-то создать в центре поля, но ничего не выходит.
Первый же фол на первой минуте от Жиго в адрес Панюкова. А до этого «Спартак» попытался развить атаку, однако перемудрили футболисты у ворот.
Стартовал матч! Поехали, ждем зрелищной игры!
Появляются команды на поле. Совсем скоро начнется матч!
Обеим командам нужно решать вопросы — старт не задался и у «Спартака», и у «Урала». Под руководством нового тренера, португальца Руя Витории, красно-белые одержали всего лишь одну победу. Екатеринбуржцы, в свою очередь, сменили тренера уже по ходу сезона — команду возглавил Игорь Шалимов.
В составе екатеринбургского клуба с первых минут выйдут:
«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.
По традиции, начнем с состава хозяев. Матч сегодня проходит в Москве, на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Зобнин, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.
Матч начнется в 17.30 мск.
Московский «Спартак» принимает на своем поле в матче четвертого тура Российской премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга. В этой встрече в качестве главного тренера гостей дебютирует Игорь Шалимов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.