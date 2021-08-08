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Спорт

Помог пенальти: «Динамо» сравняло счет с ЦСКА. LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Динамо» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Динамо» - ЦСКА

Эпизод матча «Динамо» - ЦСКА

РИА Новости
В матче третьего тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» в столичном дерби принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
2-й тайм
08 августа 20:00
Динамо М
Москва
1 : 1
ЦСКА
Москва
8' Эджуке
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

21' Фомин

8' Эджуке

45' Захарян

2-й тайм

58' Фомин

57' Бийол

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
58'
ГОЛ! Как бы то ни было, 11-метровый назначен и реализован. Мощно пробил правее центра Фомин, а Акинфеев заранее прыгнул в другую сторону.
57'
И назначает пенальти арбитр! Плюс карточка Бийолу. Не бесспорное решение, скажем так — Яка уже лежал на газоне после своего подката, и Арсен скорее сам о него споткнулся и упал.
56'
VAR пошёл смотреть Безбородов.
55'
Захарян ворвался в штрафную с фланга, обыграв соперника, побежал вдоль лицевой линии, там Бийол пошёл в подкат, а Арсен споткнулся о его ноги и упал.
54'
Н'Жье вырезал передачу в штрафную на Тюкавина, который обработал мяч и плотно пробил — Акинфеев на месте!
52'
Н'Жье навесил с фланга к воротам — Акинфеев уверенно поймал мяч.
50'
Ахметов обыграл Ордеца и прострелил в штрафную — Бальбуэна подставил ногу, прервав эту передачу.
48'
Лаксальт выполнил навес в штрафную на Тюкавина, который не добрался до мяча.
46'
Замен в перерыве не произошло.
46'
Возвращаются на поле футболисты.
45+3'
А тут и перерыв подоспел. Первая половина тайма осталась за ЦСКА и по счёту, и по игре, но затем «Динамо» перехватило инициативу, а армейцы слишком уж прижались к своей штрафной. Были у хозяев шансы сравнять счёт, однако пока ЦСКА повезло в этом плане. Ждём продолжения игры, а сейчас отдохнём немного.
45+3'
Шварц очень эмоционально реагирует на это решение арбитра, и его постигает та же участь, что и Захаряна.
45+3'
Захарян получает жёлтую, сбив Влашича.
45+2'
Не без суматохи, но отбивается ЦСКА после прострела соперника в штрафную.
45'
Две минуты добавлены к первому тайму.
44'
Н'Жье нанёс плотный удар головой под перекладину метров с 15 — Акинфеев в прыжке вытащил этот мяч!
42'
Потребовалась замена в итоге — Бохинен вышел вместо Заболотного.
41'
Перематывают Антону ногу. Игра продолжается тем временем.
40'
У Заболотного проблемы с левым бедром. Уходит он за пределы поля для получения помощи.
38'
Тюкавин прошёл к штрафной после передачи Захаряна и попробовал вернуть ему мяч пяткой, но Мухин чётко сыграл на перехвате.
36'
Сандро Шварц хлопает и подбадривает своих подопечных после этой атаки.
35'
Шиманьски прорвался к штрафной по центру и резко пробил низом правее цели.
33'
Заболотный хорошо открылся под передачу с левого фланга, однако чуть-чуть не выдержал линию офсайда.
31'
Попал мяч в голову арбитру после попытки Облякова выполнить сильный навес. Все в порядке с Безбородовым, к счастью.
29'
Чалов получил мяч рядом со штрафной и нанёс сильный, но весьма неточный удар.
28'
Лаксальт прошёл к штрафной и плотно пробил немного левее ворот.
27'
Сбит был Захарян на правом фланге, а после навеса со штрафного армейцы отбились.
25'
Опасно как! После навеса к линии штрафной Моро сделал скидку головой на Н'Жье, тот быстро обработал мяч и очень хлёстко пробил — вплотную к штанге получилось, но с внешней стороны!
С трибун показалось, что гол был — даже присутствующий на матче Александр Овечкин радостно вскочил на ноги, а на стадионе заиграла песня в честь гола «Динамо».
23'
Пауза в матче — Влашичу оказывают помощь после столкновения с соперником.
21'
Фомин грубо сфолил на Фернандесе и получил «горчичник».
19'
Захарян обыграл Бийола и покатил мяч на Тюкавина, который со средней дистанции пробил прямо в Акинфеева.
17'
Влашич на скорости прорвался в штрафную между двумя защитниками и пробил — рядом со штангой!
15'
Штрафной заработало «Динамо», но ничего опасного с него не создало.
13'
Обляков опять навешивал на Заболотного, но на этот раз Ордец в штрафной оказался расторопнее и выбил мяч головой.
11'
Н'Жье забрался в офсайд.
9'
Заслуженно повели в счёте армейцы, в начале матча они намного активнее действуют.
8'
ГОЛ! Эджуке побежал по левому краю, ворвался в штрафную, финтом накрутил там защитника и здорово пробил в дальнюю девятку мимо Шунина! Пару кульбитов исполнил Чидера от радости после этого красивого гола.
6'
У «Динамо» мяч на чужой половине поля совсем не держится пока что.
5'
Обляков закрутил мяч с фланга в штрафную, Заболотный первым до него добрался и пробил головой — рядом с левой штангой получилось!
3'
Прошёл навес в штрафную на Влашича, который плохо подстроился под мяч и пробил намного выше цели.
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Яка Бийол: «Динамо» становится сильнее с каждым сезоном. У ЦСКА впереди тяжёлая игра
0'
Трансферы РПЛ, которые мы ждём до закрытия летнего окна
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Динамо» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.
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