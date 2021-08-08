ГОЛ! Как бы то ни было, 11-метровый назначен и реализован. Мощно пробил правее центра Фомин, а... 58' ГОЛ! Как бы то ни было, 11-метровый назначен и реализован. Мощно пробил правее центра Фомин, а Акинфеев заранее прыгнул в другую сторону.

И назначает пенальти арбитр! Плюс карточка Бийолу. Не бесспорное решение, скажем так — Яка уже лежал... 57' И назначает пенальти арбитр! Плюс карточка Бийолу. Не бесспорное решение, скажем так — Яка уже лежал на газоне после своего подката, и Арсен скорее сам о него споткнулся и упал.

VAR пошёл смотреть Безбородов. 56' VAR пошёл смотреть Безбородов.

Захарян ворвался в штрафную с фланга, обыграв соперника, побежал вдоль лицевой линии, там... 55' Захарян ворвался в штрафную с фланга, обыграв соперника, побежал вдоль лицевой линии, там Бийол пошёл в подкат, а Арсен споткнулся о его ноги и упал.

Н'Жье вырезал передачу в штрафную на Тюкавина, который обработал мяч и плотно пробил —... 54' Н'Жье вырезал передачу в штрафную на Тюкавина, который обработал мяч и плотно пробил — Акинфеев на месте!

Н'Жье навесил с фланга к воротам — Акинфеев уверенно поймал мяч. 52' Н'Жье навесил с фланга к воротам — Акинфеев уверенно поймал мяч.

Ахметов обыграл Ордеца и прострелил в штрафную — Бальбуэна подставил ногу, прервав эту... 50' Ахметов обыграл Ордеца и прострелил в штрафную — Бальбуэна подставил ногу, прервав эту передачу.

Лаксальт выполнил навес в штрафную на Тюкавина, который не добрался до мяча. 48' Лаксальт выполнил навес в штрафную на Тюкавина, который не добрался до мяча.

Замен в перерыве не произошло. 46' Замен в перерыве не произошло.

Возвращаются на поле футболисты. 46' Возвращаются на поле футболисты.

А тут и перерыв подоспел. Первая половина тайма осталась за ЦСКА и по счёту, и... 45+3' А тут и перерыв подоспел. Первая половина тайма осталась за ЦСКА и по счёту, и по игре, но затем «Динамо» перехватило инициативу, а армейцы слишком уж прижались к своей штрафной. Были у хозяев шансы сравнять счёт, однако пока ЦСКА повезло в этом плане. Ждём продолжения игры, а сейчас отдохнём немного.

Шварц очень эмоционально реагирует на это решение арбитра, и его постигает та же участь, что и... 45+3' Шварц очень эмоционально реагирует на это решение арбитра, и его постигает та же участь, что и Захаряна.

Захарян получает жёлтую, сбив Влашича. 45+3' Захарян получает жёлтую, сбив Влашича.

Не без суматохи, но отбивается ЦСКА после прострела соперника в штрафную. 45+2' Не без суматохи, но отбивается ЦСКА после прострела соперника в штрафную.

Две минуты добавлены к первому тайму. 45' Две минуты добавлены к первому тайму.

Н'Жье нанёс плотный удар головой под перекладину метров с 15 — Акинфеев в прыжке... 44' Н'Жье нанёс плотный удар головой под перекладину метров с 15 — Акинфеев в прыжке вытащил этот мяч!

Потребовалась замена в итоге — Бохинен вышел вместо Заболотного. 42' Потребовалась замена в итоге — Бохинен вышел вместо Заболотного.

Перематывают Антону ногу. Игра продолжается тем временем. 41' Перематывают Антону ногу. Игра продолжается тем временем.

У Заболотного проблемы с левым бедром. Уходит он за пределы поля для получения... 40' У Заболотного проблемы с левым бедром. Уходит он за пределы поля для получения помощи.

Тюкавин прошёл к штрафной после передачи Захаряна и попробовал вернуть ему мяч пяткой, но Мухин... 38' Тюкавин прошёл к штрафной после передачи Захаряна и попробовал вернуть ему мяч пяткой, но Мухин чётко сыграл на перехвате.

Сандро Шварц хлопает и подбадривает своих подопечных после этой атаки. 36' Сандро Шварц хлопает и подбадривает своих подопечных после этой атаки.

Шиманьски прорвался к штрафной по центру и резко пробил низом правее цели. 35' Шиманьски прорвался к штрафной по центру и резко пробил низом правее цели.

Заболотный хорошо открылся под передачу с левого фланга, однако чуть-чуть не выдержал... 33' Заболотный хорошо открылся под передачу с левого фланга, однако чуть-чуть не выдержал линию офсайда.

Попал мяч в голову арбитру после попытки Облякова выполнить сильный навес. Все в порядке... 31' Попал мяч в голову арбитру после попытки Облякова выполнить сильный навес. Все в порядке с Безбородовым, к счастью.

Чалов получил мяч рядом со штрафной и нанёс сильный, но весьма неточный удар. 29' Чалов получил мяч рядом со штрафной и нанёс сильный, но весьма неточный удар.

Лаксальт прошёл к штрафной и плотно пробил немного левее ворот. 28' Лаксальт прошёл к штрафной и плотно пробил немного левее ворот.

Сбит был Захарян на правом фланге, а после навеса со штрафного армейцы отбились. 27' Сбит был Захарян на правом фланге, а после навеса со штрафного армейцы отбились.

Опасно как! После навеса к линии штрафной Моро сделал скидку головой на Н'Жье, тот быстро... 25' Опасно как! После навеса к линии штрафной Моро сделал скидку головой на Н'Жье, тот быстро обработал мяч и очень хлёстко пробил — вплотную к штанге получилось, но с внешней стороны!

С трибун показалось, что гол был — даже присутствующий на матче Александр Овечкин радостно вскочил на ноги, а на стадионе заиграла песня в честь гола «Динамо».

Пауза в матче — Влашичу оказывают помощь после столкновения с соперником. 23' Пауза в матче — Влашичу оказывают помощь после столкновения с соперником.

Фомин грубо сфолил на Фернандесе и получил «горчичник». 21' Фомин грубо сфолил на Фернандесе и получил «горчичник».

Захарян обыграл Бийола и покатил мяч на Тюкавина, который со средней дистанции пробил прямо... 19' Захарян обыграл Бийола и покатил мяч на Тюкавина, который со средней дистанции пробил прямо в Акинфеева.

Влашич на скорости прорвался в штрафную между двумя защитниками и пробил — рядом со... 17' Влашич на скорости прорвался в штрафную между двумя защитниками и пробил — рядом со штангой!

Штрафной заработало «Динамо», но ничего опасного с него не создало. 15' Штрафной заработало «Динамо», но ничего опасного с него не создало.

Обляков опять навешивал на Заболотного, но на этот раз Ордец в штрафной оказался... 13' Обляков опять навешивал на Заболотного, но на этот раз Ордец в штрафной оказался расторопнее и выбил мяч головой.

Н'Жье забрался в офсайд. 11' Н'Жье забрался в офсайд.

Заслуженно повели в счёте армейцы, в начале матча они намного активнее действуют. 9' Заслуженно повели в счёте армейцы, в начале матча они намного активнее действуют.

ГОЛ! Эджуке побежал по левому краю, ворвался в штрафную, финтом накрутил там защитника и... 8' ГОЛ! Эджуке побежал по левому краю, ворвался в штрафную, финтом накрутил там защитника и здорово пробил в дальнюю девятку мимо Шунина! Пару кульбитов исполнил Чидера от радости после этого красивого гола.

У «Динамо» мяч на чужой половине поля совсем не держится пока что. 6' У «Динамо» мяч на чужой половине поля совсем не держится пока что.

Обляков закрутил мяч с фланга в штрафную, Заболотный первым до него добрался и пробил... 5' Обляков закрутил мяч с фланга в штрафную, Заболотный первым до него добрался и пробил головой — рядом с левой штангой получилось!

Прошёл навес в штрафную на Влашича, который плохо подстроился под мяч и пробил... 3' Прошёл навес в штрафную на Влашича, который плохо подстроился под мяч и пробил намного выше цели.

Поехали! Игра началась. 1' Поехали! Игра началась.

Команды вышли на поле. 0' Команды вышли на поле.

Яка Бийол: «Динамо» становится сильнее с каждым сезоном. У ЦСКА впереди тяжёлая игра 0' Яка Бийол: «Динамо» становится сильнее с каждым сезоном. У ЦСКА впереди тяжёлая игра

Трансферы РПЛ, которые мы ждём до закрытия летнего окна 0' Трансферы РПЛ, которые мы ждём до закрытия летнего окна