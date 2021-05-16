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Трансляция
С конца
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13:50
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 30-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком».