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Ахмат Спартак

Последний шаг до Лиги чемпионов: «Спартак» бьется с «Ахматом». LIVE

РПЛ. 30-й тур. «Ахмат» — «Спартак». ОНЛАЙН

В матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» приехал к грозненскому «Ахмату». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
30-й тур  |   16 мая 14:00   |  Матч не начался
Ахмат
0:0
Спартак
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья:
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Трансляция
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13:50

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 30-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком».