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РПЛ. 29-й тур. «Спартак» — «Химки». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает «Химки» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   10 мая 19:00   |  Матч не начался
Спартак
0:0
Химки
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья:
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Трансляция
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18:35

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Химки».