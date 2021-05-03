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Трансляция
С конца
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16:05
Начало встречи запланировано на 16.30 мск.
16:00
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Арсенал» - «Спартак».