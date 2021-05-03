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Обойти «Локомотив»: «Спартак» бьется с «Арсеналом». LIVE

РПЛ. 28-й тур. «Арсенал» — «Спартак». ОНЛАЙН

Тульский «Арсенал» принимает московский «Спартак» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28-й тур  |   03 мая 16:30   |  Матч не начался
Арсенал
0:0
Спартак
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
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Трансляция
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16:05

Начало встречи запланировано на 16.30 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Арсенал» - «Спартак».