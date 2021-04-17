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Краснодар Зенит

Оторваться от «Спартака»: «Зенит» гостит у «Краснодара». LIVE

РПЛ. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит». ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает петербургский «Зенит» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   17 апреля 19:00   |  Матч не начался
Краснодар
0:0
Зенит
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
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Трансляция
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18:35

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Зенит».