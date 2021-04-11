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Трансляция
С конца
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18:35
Матч начнется в 19:00 мск.
18:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Локомотив» - «Спартак» в рамках 25-го тура чемпионата России.