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Николич против Тедеско: «Локомотив» и «Спартак» бьются за Лигу чемпионов. LIVE

РПЛ. 25-й тур. «Локомотив» - «Спартак». ОНЛАЙН

Выигравший все свои матчи после зимней паузы «Локомотив» принимает на своем поле продолжающий пытаться догнать лидера «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   11 апреля 19:00   |  Матч не начался
Локомотив
0:0
Спартак
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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Трансляция
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18:35

Матч начнется в 19:00 мск.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Локомотив» - «Спартак» в рамках 25-го тура чемпионата России.