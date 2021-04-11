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Сочи Зенит

Чемпионская гонка продолжается: «Сочи» пытается отобрать очки у «Зенита». LIVE

РПЛ. 25-й тур. «Сочи» - «Зенит». ОНЛАЙН

«Сочи» принимает на своем поле «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   11 апреля 16:30   |  Матч не начался
Сочи
0:0
Зенит
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
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Трансляция
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16:05

Матч начнется в 16:30 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Сочи» - «Зенит» в рамках 25-го тура РПЛ.