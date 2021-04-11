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Трансляция
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16:05
Матч начнется в 16:30 мск.
16:00
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Сочи» - «Зенит» в рамках 25-го тура РПЛ.