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В погоне за «Зенитом». «Спартак» против «Урала». LIVE

РПЛ. 23-й тур. «Спартак» - «Урал». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
23-й тур  |   18 марта 19:00   |  Матч не начался
Спартак
0:0
Урал
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
39 (з)   Павел Маслов
33 (п)   Алекс Крал
54 (п)   Наиль Умяров
47 (п)   Роман Зобнин
11 (н)   Джордан Ларссон
24 (н)   Квинси Промес
7 (н)   Александр Соболев
28 (в)   Иван Коновалов
15 (з)   Денис Кулаков
4 (з)   Стефан Страндберг
93 (з)   Алексей Герасимов
18 (п)   Бранко Йовичич
6 (п)   Рафал Аугустыняк
40 (п)   Рамазан Гаджимурадов
5 (п)   Андрей Егорычев
10 (п)   Эрик Бикфалви
13 (п)   Игорь Калинин
55 (н)   Артём Максименко
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
29 (з)   Илья Кутепов
10 (п)   Зелимхан Бакаев
4 (п)   Йоррит Хендрикс
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
31 (в)   Ярослав Годзюр
22 (з)   Арсен Адамов
44 (з)   Владимир Рыков
8 (п)   Роман Емельянов
30 (п)   Алексей Евсеев
95 (п)   Чингиз Магомадов
19 (п)   Даниэль Мишкич
21 (п)   Вячеслав Подберёзкин
17 (н)   Юлдрен Ибрахимай
20 (н)   Андрей Панюков
9 (н)   Павел Погребняк
Трансляция
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18:35

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Урал».