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Трансляция
С конца
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18:35
Начало встречи запланировано на 19.00 мск.
18:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Урал».