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Трансляция
С конца
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'45+3
Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после 45 минут.
'45+2
Опасно! Захарян взял инициативу на себя, дошёл до штрафной и пробил низом — мяч угодил в штангу и выскочил в сторону!
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Шиманьски со входа в штрафную пробил по воротам — Бабурин в падении забрал мяч!
'41
Захарян сделал передачу к штрафной, Шиманьски пошёл в борьбу, но не сумел зацепиться за мяч.
'39
Смольников в контратаке убежал по правому флангу и прострелил вдоль ворот — Классон не успел к мячу.
'38
Моро сделал заброс в штрафную, Скопинцев поборолся и пробил по воротам — Бабурин забрал мяч.
'36
Захарян набрал скорость, дошёл до штрафной и хлёстко пробил — мяч пролетел выше перекладины.
'34
Момент! Лесовой в штрафной освободился от опеки, сместился к центру и пробил верхом — Бабурин в красивом броске перевёл на угловой!
'33
'32
Захарян вошёл в штрафную с правого края и пробил — мяч пролетел выше перекладины.
'31
Шикарный момент у «Динамо»! Варела оказался один перед воротами, но из убойной позиции пробил выше перекладины!
'30
«Краснодар» временно вдевятером. Вандерсону оказывают помощь за пределами поля.
'29
'27
А по владению мячом всё ещё преимущество у «Краснодара» — 57% на 43%.
'25
После удаления Кайо игра перешла под контроль «Динамо».
'23
Лесовой забежал по флангу и вырезал подачу в штрафную — Вильена опередил соперника и вынес мяч на угловой.
'21
'20
Фомин со штрафного пробил верхом — мяч прилетел в голову Газинскому и отскочил на угловой.
'18
'15
Краснодарцы продолжают держать мяч на чужой половине поля. Территория за «быками».
'13
Газинский после скидки партнёра пробил с дальней дистанции! Рикошет и угловой.
'12
'11
'10
Шиманьски со штрафного вырезал подачу на дальнюю штангу, Ордец пробил головой, но не попал по воротам!
'8
'7
Вандерсон набрал скорость, ворвался в штрафную и пробил низом — динамовцы заблокировали.
'6
Вильена освободился от опеки и пробил с дальней дистанции! Шунин уверенно забрал мяч.
'4
Кабелла рванул в свободную зону и прострелил во вратарскую, но не дошёл мяч до партнёра.
'2
Краснодарцы сразу активно пошли вперёд, Ордец подставил ногу под прострел с фланга — угловой будет.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.