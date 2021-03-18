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«Краснодар» ведет у «Динамо». LIVE

РПЛ. 23-й тур. «Краснодар» — «Динамо». ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает московское «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23-й тур  |   18 марта 19:00   |  перерыв
Краснодар
1:0
Динамо М
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Панталеан 8'
де Вильена 11'
Панталеан 18'
Классон 33'
Грулёв 12'
Варела 28'
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Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Егор Бабурин
18 (з)   Евгений Чернов
2 (з)   Егор Сорокин
28 (з)   Игорь Смольников
11 (п)   Алексей Ионов
31 (п)   Кайо Панталеан 8' 18'
52 (п)   Тонни де 11'
8 (п)   Юрий Газинский
16 (п)   Виктор Классон 33'
7 (п)   Реми Кабелла 21'
10 (н)    Вандерсон
1 (в)   Антон Шунин
24 (з)   Роман Евгеньев
2 (з)   Гильермо Варела 28'
18 (з)   Иван Ордец
7 (з)   Дмитрий Скопинцев
8 (п)   Никола Моро
53 (п)   Себастьян Шиманьски
19 (п)   Даниил Лесовой
20 (п)   Вячеслав Грулёв 12'
47 (п)   Арсен Захарян
74 (п)   Даниил Фомин
Запасной состав
39 (в)   Матвей Сафонов
1 (в)   Евгений Городов
84 (з)   Вячеслав Литвинов 21'
47 (п)   Даниил Уткин
14 (п)   Кристоффер Олссон
77 (п)   Руслан Камболов
33 (н)   Маркус Берг
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
20 (н)   Евгений Марков
31 (в)   Игорь Лещук
50 (з)   Александр Кутицкий
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Заурбек Плиев
77 (п)   Шарль Каборе
12 (п)   Данил Липовой
5 (п)   Роман Нойштедтер
22 (п)   Игорь Школик
11 (н)   Николай Комличенко
10 (н)   Сильвестр Игбун
9 (н)   Клинтон Н'Жье
70 (н)   Константин Тюкавин
Удары
17%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 6
Удары
83%
По воротам: 12
В створ: 5
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 8
Трансляция
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'45+3
Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после 45 минут.
'45+2
Опасно! Захарян взял инициативу на себя, дошёл до штрафной и пробил низом — мяч угодил в штангу и выскочил в сторону!
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Шиманьски со входа в штрафную пробил по воротам — Бабурин в падении забрал мяч!
'41
Захарян сделал передачу к штрафной, Шиманьски пошёл в борьбу, но не сумел зацепиться за мяч.
'39
Смольников в контратаке убежал по правому флангу и прострелил вдоль ворот — Классон не успел к мячу.
'38
Моро сделал заброс в штрафную, Скопинцев поборолся и пробил по воротам — Бабурин забрал мяч.
'36
Захарян набрал скорость, дошёл до штрафной и хлёстко пробил — мяч пролетел выше перекладины.
'34
Момент! Лесовой в штрафной освободился от опеки, сместился к центру и пробил верхом — Бабурин в красивом броске перевёл на угловой!
'33
Классон за срыв атаки получил карточку.
'32
Захарян вошёл в штрафную с правого края и пробил — мяч пролетел выше перекладины.
'31
Шикарный момент у «Динамо»! Варела оказался один перед воротами, но из убойной позиции пробил выше перекладины!
'30
«Краснодар» временно вдевятером. Вандерсону оказывают помощь за пределами поля.
'29
Варела в подкате прыгнул в ноги Вандерсону и получил карточку.
'27
А по владению мячом всё ещё преимущество у «Краснодара» — 57% на 43%.
'25
После удаления Кайо игра перешла под контроль «Динамо».
'23
Лесовой забежал по флангу и вырезал подачу в штрафную — Вильена опередил соперника и вынес мяч на угловой.
'21
Литвинов вышел вместо Кабелла. Реми раздосадован этим решением и прямиком отправился в раздевалку.
'20
Фомин со штрафного пробил верхом — мяч прилетел в голову Газинскому и отскочил на угловой.
'18
Удаление у «Краснодара»! Москвичи ответили контратакой, Моро сделал классную передачу к штрафной, где Кайо сзади ударил Грулёва по ногам. Это вторая жёлтая карточка для защитника «быков».
'15
Краснодарцы продолжают держать мяч на чужой половине поля. Территория за «быками».
'13
Газинский после скидки партнёра пробил с дальней дистанции! Рикошет и угловой.
'12
Грулёв пробил по мячу после свистка и получил карточку.
'11
ГОЛ! Краснодарцы провели атаку левым флангом, Вандерсон дошёл до лицевой и прострелил — Шунин ошибся на выходе, Вильена подобрал мяч и поразил полупустые ворота!
'10
Шиманьски со штрафного вырезал подачу на дальнюю штангу, Ордец пробил головой, но не попал по воротам!
'8
Кайо не успел к мячу и наступил на ногу Шиманьскому. Жёлтая карточка.
'7
Вандерсон набрал скорость, ворвался в штрафную и пробил низом — динамовцы заблокировали.
'6
Вильена освободился от опеки и пробил с дальней дистанции! Шунин уверенно забрал мяч.
'4
Кабелла рванул в свободную зону и прострелил во вратарскую, но не дошёл мяч до партнёра.
'2
Краснодарцы сразу активно пошли вперёд, Ордец подставил ногу под прострел с фланга — угловой будет.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.