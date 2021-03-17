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Гонка за титулом: ЦСКА принимает «Зенит». LIVE

РПЛ. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит». ОНЛАЙН

В главном матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит», с которым борется за чемпионский титул. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
23-й тур  |   17 марта 20:00   |  Матч не начался
ЦСКА
0:0
Зенит
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
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Трансляция
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19:35

Матч начнется в 20.00 мск.

19:30

В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.