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Трансляция
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19:35
Матч начнется в 20.00 мск.
19:30
В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.