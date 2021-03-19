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Трансляция
С конца
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'63
Нобоа подготовил удар с дальней дистанции, но исполнил неудачно — мяч прокатился мимо створа.
'62
'61
Хорошую атаку с ходу провели тамбовчане, но с подачей Алиева в штрафную сочинцы справились — Миладинович безупречно сыграл на втором этаже.
'59
Нобоа со стандарта загрузил мяч в штрафную гостей, Миладинович выскочил из-за спин защитников, но под удар с лёта не подстроился.
'57
Продолжают сочинцы атаковать, а тамбовчан, видимо, на второй тайм уже не хватает.
'55
'54
Миладинович очень хотел заработать угловой, но не сумел отыграться от гостевого защитника.
'52
А теперь уже Нобоа зарядил в защитника, но при попытке из-за тамбовской штрафной.
'50
Руденко здорово набежал на мяч и пробил с ходу из пределов штрафной — в спину защитника!
'48
«Сочи» начинает второй тайм, как и старт первого — с контроля над мячом.
'46
Стартовал второй тайм нашего матча!
'46
'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Тамбов» не удержал ничью до конца первого тайма, получив гол в свои ворота в компенсированное время — Антон Заболотный использовал подачу с фланга, 1:0. Ждём вторую 45-минутку!
'45+2
'45
Одна минута добавлена к первому тайму!
'43
Перспективно смотрелась атака хозяев, но Юсупов забрался всё-таки в положение вне игры.
'41
Нобоа здорово сыграл в подыгрыше, позволив Руденко зарядить из-за штрафной — мимо цели!
'39
Юсупов сместился с правого фланга в центр и пробил несильно низом — Сямук на месте!
'37
Отличный кросс слева прошёл в штрафную гостей, где Заболотный выбрал правильную позицию, но удар головой цели не достиг — над перекладиной!
'35
Шахов получил повреждение. Нужна помощь врачей. Пауза в игре.
'33
Опасный сочинский ответ! После фланговой подачи в штрафную Заболотный скинул мяч к линии вратарской, откуда Руденко пробил головой — прямо во вратаря!
'31
'30
Какой шанс! Бавин перехватил мяч у Нобоа, далее Климова вывели по центру к воротам «Сочи», но удар пришёлся чуть мимо створа!
'29
Ещё пару подач прошло в штрафную «Тамбова», но мяч продолжает игнорировать Заболотного, летая над его головой.
'28
60% на 40% — преимущество «Сочи» по владению мячом. Пока это превосходство мало влияет на создание моментов у ворот.
'26
'25
Миладинович слева навесил мяч в штрафную «Тамбова», но Заболотному не дали пробить головой.
'24
Широко хозяева пробовали атаковать, но заброс из глубины в направлении Терехова не прошёл — мяч улетел за лицевую.
'22
Руденко в противоборстве с Шаховым упал на газон, но рефери не зафиксировал фол у штрафной «Тамбова».
'21
Пока «Сочи» не предлагает тех скоростей, из-за которых у «Тамбова» пойдут проблемы в обороне.
'19
Цаллагов не дал тамбовчанам выйти в атаку, грамотно сфолив в центре поля на Климове.
'17
Кайков с центра поля исполнил навес к штрафной хозяев, где Климову не удалось зацепиться за мяч.
'15
Новосельцев с правого фланга прострелил во вратарскую «Тамбова», где мяч ждал только Сямук.
'13
'12
'10
Сочинцы зевнули пару хороших атак соперника, но теперь вернули мяч под свой контроль.
'9
Карапузов угрожал воротам «Сочи»! Рикошет по пути мог помочь гостям, но голкипер среагировал на этот удар!
'7
А это было неплохо! Карп завершил атаку «Тамбова» плотным ударом в касание из-за штрафной — Николай Заболотный вытащил мяч из-под перекладины!
'6
Первый опасный момент! Простой заброс Юсупова к левому краю гостевой штрафной привёл к удару Терехова — мимо дальнего угла ворот!
'5
Нобоа красиво обработал мяч и попытался с лёта пробить от радиуса штрафной «Тамбова» — блокирована атака!
'3
Антон Заболотный низом прострелил в направлении Жоаозиньо, но защитники «Тамбова» внимательно сыграли по позиции.
'2
'1
Алиев слева прострелил в штрафную «Сочи», но мяч до партнёров не добрался!
'1
Дан свисток к началу матча! «Тамбов» разыграл мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Сочи» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.