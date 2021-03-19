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В борьбе за Лигу чемпионов: «Сочи» обыгрывает безнадежный «Тамбов». LIVE

РПЛ. 23-й тур. «Сочи» — «Тамбов». LIVE

«Сочи» принимает на своем поле «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23-й тур  |   19 марта 19:00   |  2 тайм
Сочи
2:0
Тамбов
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Новосельцев 26'
Заболотный 31'
Заболотный 45+2'
Терехов 55'
Мевля 62'
Шахов 2'
Климов 12'
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Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Николай Заболотный
45 (з)   Иван Миладинович
23 (з)   Миха Мевля 62'
25 (з)   Иван Новосельцев 26'
13 (з)   Сергей Терехов 55'
27 (з)   Кирилл Заика
22 (п)    Жоаозиньо 13'
6 (п)   Артур Юсупов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
16 (п)   Кристиан Нобоа
9 (н)   Антон Заболотный 31' 45'
30 (в)   Родион Сямук
26 (з)   Фарход Васиев 46'
13 (з)   Виталий Шахов 2'
24 (з)   Денис Кайков
3 (з)   Александр Денисов
4 (п)   Кэтэлин Карп
8 (п)   Дмитрий Герман
7 (п)   Азер Алиев
23 (п)   Владислав Карапузов
14 (п)   Юрий Бавин
18 (н)   Кирилл Климов 12'
Запасной состав
1 (в)   Денис Адамов
35 (в)   Сослан Джанаев
87 (з)   Данила Прохин
3 (з)   Эльмир Набиуллин
24 (з)   Эмануэль Маммана
7 (п)   Данил Пруцев
79 (н)   Александр Руденко 13'
10 (н)   Максим Барсов
98 (н)   Эрик Варданян
17 (н)   Марко Дуганджич
35 (в)   Виталий Сычёв
55 (з)   Илья Мартынов
2 (з)   Морис Нусуев
19 (п)   Антон Терехов 46'
77 (п)   Саид-Али Ахмаев
87 (п)   Тигран Аванесян
31 (п)   Никита Дроздов
81 (п)   Владимир Кабахидзе
9 (н)   Артём Архипов
10 (н)   Евгений Чабанов
37 (н)   Роман Минаев
Удары
67%
По воротам: 14
В створ: 4
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 8
Удары
33%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 7
Трансляция
С начала С конца
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'63
Нобоа подготовил удар с дальней дистанции, но исполнил неудачно — мяч прокатился мимо створа.
'62
Мевля за опасную игру получил жёлтую карточку!
'61
Хорошую атаку с ходу провели тамбовчане, но с подачей Алиева в штрафную сочинцы справились — Миладинович безупречно сыграл на втором этаже.
'59
Нобоа со стандарта загрузил мяч в штрафную гостей, Миладинович выскочил из-за спин защитников, но под удар с лёта не подстроился.
'57
Продолжают сочинцы атаковать, а тамбовчан, видимо, на второй тайм уже не хватает.
'55
ГОЛ! Сямук ошибся с первым пасом, подарив мяч хозяевам, Юсупов в касание забросил в штрафную, где Нобоа тонко скинул на Терехова, которому оставалось лишь переправить мяч в открытый угол ворот!
'54
Миладинович очень хотел заработать угловой, но не сумел отыграться от гостевого защитника.
'52
А теперь уже Нобоа зарядил в защитника, но при попытке из-за тамбовской штрафной.
'50
Руденко здорово набежал на мяч и пробил с ходу из пределов штрафной — в спину защитника!
'48
«Сочи» начинает второй тайм, как и старт первого — с контроля над мячом.
'46
Стартовал второй тайм нашего матча!
'46
Антон Терехов заменил Васиева — ход «Тамбова».
'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Тамбов» не удержал ничью до конца первого тайма, получив гол в свои ворота в компенсированное время — Антон Заболотный использовал подачу с фланга, 1:0. Ждём вторую 45-минутку!
'45+2
ГОЛ! Новосельцев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной, где Заболотный сыграл на опережение и головой пробил в угол ворот — мяч от рук вратаря перевалился за «ленточку»!
'45
Одна минута добавлена к первому тайму!
'43
Перспективно смотрелась атака хозяев, но Юсупов забрался всё-таки в положение вне игры.
'41
Нобоа здорово сыграл в подыгрыше, позволив Руденко зарядить из-за штрафной — мимо цели!
'39
Юсупов сместился с правого фланга в центр и пробил несильно низом — Сямук на месте!
'37
Отличный кросс слева прошёл в штрафную гостей, где Заболотный выбрал правильную позицию, но удар головой цели не достиг — над перекладиной!
'35
Шахов получил повреждение. Нужна помощь врачей. Пауза в игре.
'33
Опасный сочинский ответ! После фланговой подачи в штрафную Заболотный скинул мяч к линии вратарской, откуда Руденко пробил головой — прямо во вратаря!
'31
Антон Заболотный был не прав при борьбе в воздухе — ещё одна жёлтая карточка.
'30
Какой шанс! Бавин перехватил мяч у Нобоа, далее Климова вывели по центру к воротам «Сочи», но удар пришёлся чуть мимо створа!
'29
Ещё пару подач прошло в штрафную «Тамбова», но мяч продолжает игнорировать Заболотного, летая над его головой.
'28
60% на 40% — преимущество «Сочи» по владению мячом. Пока это превосходство мало влияет на создание моментов у ворот.
'26
Новосельцев в верховом единоборстве локтем заехал в голову Алиеву — бесспорная жёлтая карточка.
'25
Миладинович слева навесил мяч в штрафную «Тамбова», но Заболотному не дали пробить головой.
'24
Широко хозяева пробовали атаковать, но заброс из глубины в направлении Терехова не прошёл — мяч улетел за лицевую.
'22
Руденко в противоборстве с Шаховым упал на газон, но рефери не зафиксировал фол у штрафной «Тамбова».
'21
Пока «Сочи» не предлагает тех скоростей, из-за которых у «Тамбова» пойдут проблемы в обороне.
'19
Цаллагов не дал тамбовчанам выйти в атаку, грамотно сфолив в центре поля на Климове.
'17
Кайков с центра поля исполнил навес к штрафной хозяев, где Климову не удалось зацепиться за мяч.
'15
Новосельцев с правого фланга прострелил во вратарскую «Тамбова», где мяч ждал только Сямук.
'13
А у «Сочи» вынужденная замена! Жоаозиньо, прихрамывая, покинул поле. Руденко экстренно подняли с лавки.
'12
Климов отмахнулся от Миладиновича, за что получил жёлтую карточку.
'10
Сочинцы зевнули пару хороших атак соперника, но теперь вернули мяч под свой контроль.
'9
Карапузов угрожал воротам «Сочи»! Рикошет по пути мог помочь гостям, но голкипер среагировал на этот удар!
'7
А это было неплохо! Карп завершил атаку «Тамбова» плотным ударом в касание из-за штрафной — Николай Заболотный вытащил мяч из-под перекладины!
'6
Первый опасный момент! Простой заброс Юсупова к левому краю гостевой штрафной привёл к удару Терехова — мимо дальнего угла ворот!
'5
Нобоа красиво обработал мяч и попытался с лёта пробить от радиуса штрафной «Тамбова» — блокирована атака!
'3
Антон Заболотный низом прострелил в направлении Жоаозиньо, но защитники «Тамбова» внимательно сыграли по позиции.
'2
Шахов на скорости врезался в Антона Заболотного — быстрая жёлтая карточка!
'1
Алиев слева прострелил в штрафную «Сочи», но мяч до партнёров не добрался!
'1
Дан свисток к началу матча! «Тамбов» разыграл мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Сочи» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.