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Трансляция
С конца
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'56
'55
У Глушакова проблемы с нижней частью спины. Оказывают ему помощь.
'53
'52
Идову навесил со стандарта к углу штрафной, где чётко сыграл Самошников, выбивший мяч головой.
'50
Уремович слишком сильный навес на Кварацхелию выполнил, не оставив Хвиче шансов зацепиться за мяч.
'48
Дагерстоль навесил с фланга в штрафную, Боженов принял мяч, но обработать не успел — Самошников помешал.
'46
Замен в перерыве не произошло, прежние составы у обеих команд.
'46
Возвращаются на поле игроки.
'45+3
Отправляются отдыхать футболисты. Очень интересный тайм получился, много моментов было, да и голов более чем достаточно. «Химки» чуть лучше использовали свои шансы, плюс пенальти им помог, конечно. Посмотрим, как сложится вторая половина матча, а пока отдохнём немного.
'45+3
Глушаков навесил со стандарта в центр штрафной, началась небольшая суматоха, но в итоге казанцы отбились.
'45+2
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'44
Дюпин решился на рискованный выход за пределы штрафной на правый фланг. Если бы прошла передача на Конате, он бы убегал к пустым воротам, но голкиперу удалось её прервать, после чего «Рубинр» перехватил мяч.
'42
'41
После розыгрыша «Рубином» углового прошёл навес на Уремовича, которому в борьбе с двумя защитниками не удалось пробить по воротам.
'39
Контролируют казанцы мяч последние пару минут, но к своей штрафной «Химки» их не пускают.
'37
Мирзов с фланга навесил к углу вратарской, Абильгор сыграл на перехвате и едва не срезал мяч в свои ворота — рядом со штангой покатился мяч, который при этом успел перехватить Дюпин!
'35
Опять Идову выбил мяч головой после подачи от угла поля.
'34
Самошников с левого фланга сместился к центру и резко пробил под перекладину — Лантратов среагировал и сумел перевести на угловой!
'32
Сейчас хорошая по точности передача прошла у Костюкова на Макарова, но тот опять был в положении «вне игры».
'30
Сорвался мяч у ноги Костюкова и улетел далеко за пределы поля, когда он пытался навесить на партнёра.
'28
'26
Макаров получил мяч у линии штрафной после подачи Шатова и навесил к углу вратарской, Кварацхелия нанёс опасный удар в касание — чуть выше перекладины!
'24
Угловой на левом фланге заработали хозяева. Шатов навесил на линию вратарской, Идову уверенно выбил мяч головой.
'22
Абильгор выполнил навес на Макарова, который на правом фланге был в небольшом офсайде.
'20
'19
И Слуцкому была показана карточка за слишком бурную реакцию на назначение 11-метрового.
'19
'18
'17
Уремович сбил Конате совсем рядом со штрафной, внутри её дуги.
'15
Глушаков навесил в штрафную, Боженов там обработал мяч и пробил в правый угол, но его удар был заблокирован.
'13
Кварацхелия столкнулся с Могилевцем на входе в штрафную и упал. Арбитр показывает, что нужно продолжать игру.
'11
Боженов обработал мяч после навеса из глубины поля, но оказался в небольшом офсайде.
'9
А сейчас успешно прорвался в штрафную с левого фланга Мирзов и резко пробил в дальний угол — над перекладиной получилось!
'7
Мирзов сыграл в «стенку» с партнёром у чужой штрафной, после чего потерял мяч, пытаясь обыграть защитника.
'5
Угловой заработали казанцы, но ничего опасного с него не создали — Идову спокойно выбил мяч.
'3
Макаров справа навесил в штрафную, Костюков в прыжке пробил головой — мяч полетел хоть и под перекладину, но слабо, и Лантратов легко его поймал.
'1
Матч начался.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Рубин» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.