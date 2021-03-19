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«Химки» выигрывают в Казани у «Рубина». LIVE

РПЛ. 23-й тур. «Рубин» — «Химки». LIVE

«Рубин» принимает на своем поле «Химки» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
23-й тур  |   19 марта 19:00   |  2 тайм
Рубин
1:2
Химки
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Деспотович 19'
Деспотович 42'
Зотов 45+2'
Кварацхелия 53'
Мирзов 20' (пен)
Могилевец 28'
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Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
77 (з)   Илья Самошников
2 (з)   Карл Старфельт
5 (з)   Филип Уремович
31 (з)   Георгий Зотов 45'
28 (п)   Оливер Абильгор
21 (п)   Хвича Кварацхелия 53'
25 (п)   Денис Макаров
20 (п)   Олег Шатов
9 (н)   Джордже Деспотович 19' 42'
14 (н)   Михаил Костюков
22 (в)   Илья Лантратов
3 (з)   Филип Дагерстоль
15 (з)   Егор Данилкин
6 (з)   Дмитрий Тихий
4 (з)   Брайан Идову
25 (з)   Александр Филин
87 (п)   Кирилл Боженов
8 (п)   Денис Глушаков 56'
28 (п)   Павел Могилевец 28'
11 (п)   Резиуан Мирзов 20'
45 (н)   Мохамед Конате
Запасной состав
66 (в)   Никита Янович
1 (в)   Никита Медведев
4 (з)   Силвие Бегич
87 (п)   Солтмурад Бакаев
84 (п)   Степан Суриков
12 (п)   Александр Зуев
57 (п)   Мишель Пухаев
38 (п)   Леон Мусаев
8 (п)   Дарко Йевтич
35 (в)   Егор Генералов
1 (в)   Дмитрий Хомич
2 (з)   Арсений Логашов
42 (з)   Михаил Тихонов
21 (п)   Илья Камышев 56'
44 (п)   Илья Кухарчук
10 (н)   Камран Алиев
9 (н)   Максим Глушенков
19 (н)   Сенин Себай
80 (н)   Максим Жумабеков
Удары
60%
По воротам: 6
В створ: 3
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 2
  • 11
Удары
40%
По воротам: 8
В створ: 2
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 8
Трансляция
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'56
Первая замена в матче — Камышев вместо Глушакова.
'55
У Глушакова проблемы с нижней частью спины. Оказывают ему помощь.
'53
Кварацхелия прихватил Мирзова за футболку, срывая атаку «Химок». Это жёлтая.
'52
Идову навесил со стандарта к углу штрафной, где чётко сыграл Самошников, выбивший мяч головой.
'50
Уремович слишком сильный навес на Кварацхелию выполнил, не оставив Хвиче шансов зацепиться за мяч.
'48
Дагерстоль навесил с фланга в штрафную, Боженов принял мяч, но обработать не успел — Самошников помешал.
'46
Замен в перерыве не произошло, прежние составы у обеих команд.
'46
Возвращаются на поле игроки.
'45+3
Отправляются отдыхать футболисты. Очень интересный тайм получился, много моментов было, да и голов более чем достаточно. «Химки» чуть лучше использовали свои шансы, плюс пенальти им помог, конечно. Посмотрим, как сложится вторая половина матча, а пока отдохнём немного.
'45+3
Глушаков навесил со стандарта в центр штрафной, началась небольшая суматоха, но в итоге казанцы отбились.
'45+2
Зотов сбил Идову в грубом подкате и получил «горчичник».
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'44
Дюпин решился на рискованный выход за пределы штрафной на правый фланг. Если бы прошла передача на Конате, он бы убегал к пустым воротам, но голкиперу удалось её прервать, после чего «Рубинр» перехватил мяч.
'42
ГОЛ! Шатов разыграл ещё один угловой с Зотовым и навесил к углу вратарской, Костюков пяткой переправил мяч ближе к воротам, и Деспотович мощным ударом правой ногой пробил Лантратова!
'41
После розыгрыша «Рубином» углового прошёл навес на Уремовича, которому в борьбе с двумя защитниками не удалось пробить по воротам.
'39
Контролируют казанцы мяч последние пару минут, но к своей штрафной «Химки» их не пускают.
'37
Мирзов с фланга навесил к углу вратарской, Абильгор сыграл на перехвате и едва не срезал мяч в свои ворота — рядом со штангой покатился мяч, который при этом успел перехватить Дюпин!
'35
Опять Идову выбил мяч головой после подачи от угла поля.
'34
Самошников с левого фланга сместился к центру и резко пробил под перекладину — Лантратов среагировал и сумел перевести на угловой!
'32
Сейчас хорошая по точности передача прошла у Костюкова на Макарова, но тот опять был в положении «вне игры».
'30
Сорвался мяч у ноги Костюкова и улетел далеко за пределы поля, когда он пытался навесить на партнёра.
'28
ГОЛ! Мирзов перехватил мяч на фланге после неудачного выбивания в исполнении Уремовича, прошёл чуть вперёд и выполнил передачу на ход Могилевцу, который сместился к штрафной и нанёс хлёсткий удар в угол ворот, забив с рикошетом от штанги!
'26
Макаров получил мяч у линии штрафной после подачи Шатова и навесил к углу вратарской, Кварацхелия нанёс опасный удар в касание — чуть выше перекладины!
'24
Угловой на левом фланге заработали хозяева. Шатов навесил на линию вратарской, Идову уверенно выбил мяч головой.
'22
Абильгор выполнил навес на Макарова, который на правом фланге был в небольшом офсайде.
'20
ГОЛ! Мирзов резко пробил с «точки» в правый нижний угол ворот, а Дюпин прыгнул в другую сторону.
'19
И Слуцкому была показана карточка за слишком бурную реакцию на назначение 11-метрового.
'19
Да, Деспотович сыграл рукой, прыгая после удара Резиуана со штрафного! Пенальти и карточка для Джордже.
'18
Удар Мирзова со штрафного приняла на себя «стенка». Но у VAR есть вопросы по этому эпизоду.
'17
Уремович сбил Конате совсем рядом со штрафной, внутри её дуги.
'15
Глушаков навесил в штрафную, Боженов там обработал мяч и пробил в правый угол, но его удар был заблокирован.
'13
Кварацхелия столкнулся с Могилевцем на входе в штрафную и упал. Арбитр показывает, что нужно продолжать игру.
'11
Боженов обработал мяч после навеса из глубины поля, но оказался в небольшом офсайде.
'9
А сейчас успешно прорвался в штрафную с левого фланга Мирзов и резко пробил в дальний угол — над перекладиной получилось!
'7
Мирзов сыграл в «стенку» с партнёром у чужой штрафной, после чего потерял мяч, пытаясь обыграть защитника.
'5
Угловой заработали казанцы, но ничего опасного с него не создали — Идову спокойно выбил мяч.
'3
Макаров справа навесил в штрафную, Костюков в прыжке пробил головой — мяч полетел хоть и под перекладину, но слабо, и Лантратов легко его поймал.
'1
Матч начался.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Рубин» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.