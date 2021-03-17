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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'46
'45+11
Прозвучал свисток на перерыв! Уже в дебюте первого тайма рефери отменил гол «Ротора» — Гогуа оказался в офсайде, а через пару минут «Ростов» упустил отличный шанс — Соу не реализовал пенальти, который сам и заработал. Но нули на табло не продержались до перерыва — Гигович ближе к концовке тайма забил свой первый мяч за жёлто-синих, 0:1! Впереди вторая половина матча!
'45+11
Жигулёв после розыгрыша стандарта пробил в направлении ближнего угла ворот — промах!
'45+10
Козлов у края штрафной «Ростова» нарушил правила — опасный стандарт! Осипенко вернулся в игру!
'45+8
Придержал «Ростов» замену! Возможно и разбегается Осипенко!
'45+6
Носилки вынесли на поле. Капитан «Ростова» эту игру продолжить не может. Валерий Карпин готовил замену.
'45+5
Осипенко получил повреждение. Врачи приглашены на поле.
'45+3
Понсе грамотно подставился под фол, требовал ещё и карточку для соперника, но рефери ограничился свистком.
'45+1
Пять минут добавлено к первому тайму.
'45
Кирилл Левников внимательно изучил повтор, но не украл гол у «Ростова»! На центр!
'43
VAR смотрит голевую атаку «Ростова»! Борьба Осипенко в воздухе вызывает вопросы!
'41
'40
Гигович в атаке с ходу покатил мяч в штрафную «Ротора», откуда Соу из борьбы пробил в касание — в ближнюю штангу!
'38
Жигулёв решил добавить атаке «Ротора» удар из-за штрафной — мяч полетел в сторону от ворот.
'36
«Ротор» больше левым флангом атакует, но не сказать, что это помогает создавать моменты у ворот Песьякова.
'34
У Шомко не прошёл кросс в штрафную «Ростова», а затем Дмитрий сфолил на фланге.
'32
Соу левым краем прорывался в штрафную «Ротора», но в борьбе всё-таки упустил мяч за лицевую.
'30
'29
Чондрич прочитал заброс в штрафную хозяев, опередив Тугарева при выходе из ворот!
'27
Гогуа жёстко встретил Байрамяна в центре поля. Судья ограничился свистком.
'25
Давиташвили классно прокинул мяч мимо Козлова, проскочил в штрафную «Ростова» и нанёс удар — получилось в партнёра по команде!
'23
Осипенко исполнил подачу в центр штрафной «Ротора», где Соу выиграл верх и пробил головой — над перекладиной!
'21
'19
Жигулёв не подобрал ногу для удара, упустив шанс зарядить с линии штрафной «Ростова».
'17
Продолжают волгоградцы контролировать мяч, но по-прежнему не проходят попытки обострения.
'15
«Ротор» держит мяч на своей половине поля, но пока не спешит двигать атаку к чужой штрафной.
'13
Практически каждый свисток арбитра игроки воспринимают в штыки.
'10
Событийным получился стартовый отрезок матча: отменённый гол «Ротора» и нереализованный пенальти «Ростова».
'8
'7
На «точку» указал Кирилл Левников! Гогуа всё-таки сфолил в штрафной «Ротора»!
'7
Рефери сам отправился смотреть повтор! Очень похоже на пенальти! Ждём решения!
'6
А теперь уже момент в штрафной хозяев! Соу в борьбе с Гогуа упал на газон! Пенальти?
'4
Гол «Ротора» не засчитан! Гогуа оказался в небольшом офсайде!
'2
После розыгрыша стандарта от флажка волгоградцы исполнили подачу в штрафную, Гогуа замкнул дальнюю штангу, но судья гол отменил! Вне игры? VAR изучает повтор.
'1
Дан свисток к началу матча! «Ротор» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ротор» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.