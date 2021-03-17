'45+11

Прозвучал свисток на перерыв! Уже в дебюте первого тайма рефери отменил гол «Ротора» — Гогуа оказался в офсайде, а через пару минут «Ростов» упустил отличный шанс — Соу не реализовал пенальти, который сам и заработал. Но нули на табло не продержались до перерыва — Гигович ближе к концовке тайма забил свой первый мяч за жёлто-синих, 0:1! Впереди вторая половина матча!