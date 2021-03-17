Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Ротор Ростов

Странные решения судей: «Ростов» обыгрывает «Ротор». LIVE

РПЛ. 23-й тур. «Ротор» — «Ростов». ОНЛАЙН

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» гостит у волгоградского «Ротора». Подозреваемый в допинге нападающий ростовчан Владимир Обухов не полетел с командой на эту встречу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23-й тур  |   17 марта 18:00   |  2 тайм
Ротор
0:1
Ростов
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Макаров 22'
Соу 8' (незабитый пенальти)
Гигович 41'
Глебов 49'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Основные составы
93 (в)   Йосип Чондрич
27 (з)   Седрик Гогуа
4 (з)   Олег Кожемякин
70 (п)   Дмитрий Шомко
13 (п)   Сергей Макаров 22'
20 (п)   Илья Жигулёв
77 (п)   Зурико Давиташвили
14 (п)   Иван Маевский
23 (н)   Андрес Понсе
72 (н)   Камиль Муллин
96 (н)    Фламарион
30 (в)   Сергей Песьяков
55 (з)   Максим Осипенко 46'
34 (з)   Алексей Козлов
2 (з)   Хайтам Алеесами
8 (п)   Армин Гигович 41'
21 (п)   Георгий Махатадзе 46'
19 (п)   Хорен Байрамян
23 (п)   Роман Тугарев
5 (п)   Деннис Хаджикадунич
15 (п)   Данил Глебов 49'
20 (н)   Али Соу 8'
Запасной состав
22 (в)   Игорь Обухов
34 (в)   Никита Репин
83 (з)   Дмитрий Вершков
33 (з)   Соломон Кверквелия
25 (з)   Данил Степанов
28 (з)   Азат Байрыев
11 (п)   Сергей Серченков
8 (п)   Олег Алейник
7 (п)   Николай Кипиани
99 (п)   Владимир Медведь
17 (п)   Евгений Песегов
77 (в)   Максим Рудаков
71 (з)   Николай Поярков 46'
22 (з)   Александр Павловец
3 (з)   Томас Рукас
4 (з)   Денис Терентьев
26 (п)   Александр Саплинов 46'
25 (п)   Кирилл Фольмер
76 (п)   Данила Сухомлинов
99 (н)   Дмитрий Полоз
11 (н)   Понтус Альмквист
90 (н)   Максим Турищев
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'46
Начался второй тайм!
'46
Полоз вошёл в игру, заменив Тугарева.
'46
Поярков заменил Осипенко.
'46
Тройную замену провёл «Ростов»! Саплинов вместо Махатадзе.
'45+11
Прозвучал свисток на перерыв! Уже в дебюте первого тайма рефери отменил гол «Ротора» — Гогуа оказался в офсайде, а через пару минут «Ростов» упустил отличный шанс — Соу не реализовал пенальти, который сам и заработал. Но нули на табло не продержались до перерыва — Гигович ближе к концовке тайма забил свой первый мяч за жёлто-синих, 0:1! Впереди вторая половина матча!
'45+11
Жигулёв после розыгрыша стандарта пробил в направлении ближнего угла ворот — промах!
'45+10
Козлов у края штрафной «Ростова» нарушил правила — опасный стандарт! Осипенко вернулся в игру!
'45+8
Придержал «Ростов» замену! Возможно и разбегается Осипенко!
'45+6
Носилки вынесли на поле. Капитан «Ростова» эту игру продолжить не может. Валерий Карпин готовил замену.
'45+5
Осипенко получил повреждение. Врачи приглашены на поле.
'45+3
Понсе грамотно подставился под фол, требовал ещё и карточку для соперника, но рефери ограничился свистком.
'45+1
Пять минут добавлено к первому тайму.
'45
Кирилл Левников внимательно изучил повтор, но не украл гол у «Ростова»! На центр!
'43
VAR смотрит голевую атаку «Ростова»! Борьба Осипенко в воздухе вызывает вопросы!
'41
ГОЛ! Разыграли ростовчане корнер через передачу накоротке, далее прошла подача в штрафную, где хозяева заблокировали сразу два удара Хаджикадунича, но уже отскок на Гиговича привёл к расстрелу ворот!
'40
Гигович в атаке с ходу покатил мяч в штрафную «Ротора», откуда Соу из борьбы пробил в касание — в ближнюю штангу!
'38
Жигулёв решил добавить атаке «Ротора» удар из-за штрафной — мяч полетел в сторону от ворот.
'36
«Ротор» больше левым флангом атакует, но не сказать, что это помогает создавать моменты у ворот Песьякова.
'34
У Шомко не прошёл кросс в штрафную «Ростова», а затем Дмитрий сфолил на фланге.
'32
Соу левым краем прорывался в штрафную «Ротора», но в борьбе всё-таки упустил мяч за лицевую.
'30
Вынужденная замена у «Ротора». Давиташвили, прихрамывая, покинул поле. Серченков вошёл в игру.
'29
Чондрич прочитал заброс в штрафную хозяев, опередив Тугарева при выходе из ворот!
'27
Гогуа жёстко встретил Байрамяна в центре поля. Судья ограничился свистком.
'25
Давиташвили классно прокинул мяч мимо Козлова, проскочил в штрафную «Ростова» и нанёс удар — получилось в партнёра по команде!
'23
Осипенко исполнил подачу в центр штрафной «Ротора», где Соу выиграл верх и пробил головой — над перекладиной!
'21
Макаров в грубом подкате сбил Гиговича — жёлтая карточка.
'19
Жигулёв не подобрал ногу для удара, упустив шанс зарядить с линии штрафной «Ростова».
'17
Продолжают волгоградцы контролировать мяч, но по-прежнему не проходят попытки обострения.
'15
«Ротор» держит мяч на своей половине поля, но пока не спешит двигать атаку к чужой штрафной.
'13
Практически каждый свисток арбитра игроки воспринимают в штыки.
'10
Событийным получился стартовый отрезок матча: отменённый гол «Ротора» и нереализованный пенальти «Ростова».
'8
Чондрич справился с ударом Соу, в прыжке отразив мяч! Не реализовал «Ростов» пенальти!
'7
На «точку» указал Кирилл Левников! Гогуа всё-таки сфолил в штрафной «Ротора»!
'7
Рефери сам отправился смотреть повтор! Очень похоже на пенальти! Ждём решения!
'6
А теперь уже момент в штрафной хозяев! Соу в борьбе с Гогуа упал на газон! Пенальти?
'4
Гол «Ротора» не засчитан! Гогуа оказался в небольшом офсайде!
'2
После розыгрыша стандарта от флажка волгоградцы исполнили подачу в штрафную, Гогуа замкнул дальнюю штангу, но судья гол отменил! Вне игры? VAR изучает повтор.
'1
Дан свисток к началу матча! «Ротор» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ротор» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.