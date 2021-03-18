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Трансляция
С конца
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'63
'61
'59
Мрзляк забежал по флангу и навесил в штрафную! Пабло высоко выпрыгнул, не пустив Урунова к мячу.
'57
Камано с фланга сделал заброс в штрафную, Крыховяк тянулся, но достал мяч уже за пределами поля.
'55
Уфимцы здорово разыграли по центру, Урунов сделал скидку на радиус штрафной — Иванов в касание пробил выше перекладины!
'53
'52
Смолов пошёл активно разминаться. Увидим скоро Фёдора на поле?
'50
«Локомотив» забрал мяч под свой контроль. Но нет продвижения вперёд.
'48
Ответ «Уфы»! Морозов влетел в штрафную, на паузе убрал соперника, но москвичи успели накрыть его удар.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'45+5
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм остался без забитых мячей, но несколько хороших моментов у ворот команды создали. Будем надеяться, что во второй 45-минутке с реализацией проблем не будет! А пока отдохнём!
'45+5
Рашид Рахимов за излишние эмоции получил жёлтую карточку!
'45+4
Рефери сам изучил повтор, но не усмотрел фола со стороны защитника «Уфы»!
'45+3
Живоглядов справа вырезал передачу в центр штрафной «Уфы», где Жемалетдинов выскочил на мяч, но в борьбе с Табидзе упал! VAR занялся этим моментом!
'45
Одну минуту рефери добавил к первому тайму.
'44
Поднялся Чорлука! Избежал «Локомотив» вынужденной замены, хотя хорват ещё прихрамывает.
'43
Мрзляк не хотел, но наступил Чорлуке на ногу! Нужна капитану «Локомотива» помощь врачей.
'41
Урунов на скорости забрался в штрафную «Локомотива», но удар с ходу не получился — мяч свалился с ноги!
'40
Гильерме у самой перекладины добрался до мяча после фланговой подачи, отскок получился на Морозова, но его удар в касание заблокировали!
'38
Жемалетдинов подобрал мяч в штрафной «Уфы» и пробил с полулёта — в двух метрах от ближней штанги!
'36
Чуть успокоилась игра после серии интересных моментов у ворот.
'33
Урунов увлёкся финтами в центре поля, но не подарил мяч сопернику, оставив без контратаки.
'31
Продержались нули на табло полчаса, хотя моментов у ворот команды создали предостаточно.
'29
Опасно! Кротов от лицевой забросил мяч на дальний угол вратарской, откуда Иванов головой пробил мимо Гильерме, но вратаря «Локо» на «ленточке» подстраховал Пабло!
'29
Отвечают хозяева своим полумоментом! Иванов не подстроился под удар после прострела в штрафную «Локомотива»!
'27
И ещё момент! Крыховяк от края штрафной низом прострелил к линии вратарской, Лисакович в подкате протолкнул мяч мимо вратаря — рядышком со штангой!
'26
Момент! Лисакович в касание классно скинул мяч на Камано, который прорвался в штрафную «Уфы» и пробил с носка — Беленов потащил!
'25
Мрзляк откровенно сзади двинул Живоглядова по ногам, но избежал предупреждения.
'23
Провела «Уфа» позиционную атаку, но до момента у ворот Гильерме дело так и не дошло.
'20
Рыбусь от угла поля выполнил подачу в уфимскую штрафную, но верховую борьбу за мяч нарушил Беленов, забравший мяч в руки.
'19
Жемалетдинов на рывке ушёл в лицевую и попытался прострелить к воротам «Уфы» — угловой.
'17
'15
Активно Лисакович действуют на правом краю атаки, заставляя уфимцев за счёт подстраховки накрывать форварда «Локомотива».
'13
Лисакович от лицевой простреливал во вратарскую, но там уфимцы разобрались, выбив мяч подальше от ворот.
'12
Кротов получил шанс пробить из пределов штрафной «Локомотива» — Иванов передачей в касание обострил атаку «Уфы» — удар из-под защитника пришёлся мимо ближнего угла ворот!
'10
Жемалетдинов по центру покатил мяч в штрафную хозяев, но Лисакович ждал передачи в ноги.
'8
Камано с правого фланга вырезал передачу к вратарской «Уфы», где Лисакович в касание переправил мяч в ворота, но из положения вне игры! Никаких споров — всё слишком очевидно!
'6
Кротов в центре поля подтолкнул Мухина в спину, но быстро извинился.
'4
Прошёл первый кросс в штрафную гостей, но на дальней штанге никого из уфимцев не оказалось.
'2
Справляется «Уфа» с первыми забросами в свою штрафную. «Локомотив» сразу забрал мяч под свой контроль.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Уфа» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.