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Сохранить лидерство: «Зенит» бьется с «Ахматом». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Зенит» — «Ахмат». ОНЛАЙН

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» принимает грозненский «Ахмат». В случае победы сине-бело-голубые удержат первое место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   13 марта 16:30   |  Матч не начался
Зенит
0:0
Ахмат
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
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16:15

Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16.30 по московскому времени.