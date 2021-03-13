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Трансляция
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16:15
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16.30 по московскому времени.