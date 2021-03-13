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Отомстить за вылет из Кубка: «Спартак» сражается с «Динамо». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

«Динамо» принимает «Спартак» в московском дерби в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошлая встреча команд состоялась в 1/8 финала Кубка России, и тогда красно-белые потерпели поражение (0:2). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
22-й тур  |   13 марта 19:00   |  Матч не начался
Динамо М
0:0
Спартак
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
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18:45

Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19.00 по московскому времени.