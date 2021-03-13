- 160383 просмотра Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России
- 138374 просмотра В Донбассе возобновились бои
- 81007 просмотров Участники «Евровидения» оценили шансы Манижи на победу с песней на русском языке
- 78497 просмотров Онищенко раскритиковал иностранцев, бесплатно вакцинирующихся в московских ТЦ
- 67757 просмотров Евросоюз согласовал новые санкции против России
- 63603 просмотра «Аvia.pro»: Россия ударила по террористам в Сирии «Искандером»
- 45014 просмотров Констанция, Абдулов и встреча с Де Ниро: как сложилась судьба Ирины Алферовой
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
18:45
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19.00 по московскому времени.