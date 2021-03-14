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Трансляция
С конца
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'20
Гости заработали штрафной в 35 метрах от ворот. Пруцев сделал слишком сильный заброс — партнёры не добрались до мяча.
'18
Сочинцы организовали атаку левым флангом. Чорлука здорово сыграл, перехватив прострел в центр штрафной.
'16
По владению мячом большое преимущество у «Локомотива» — 73% на 27%. Пока что гости вынуждены в основном обороняться.
'14
Здорово в касание разыграли москвичи. Куликов вошёл в штрафную с левого края и прострелил — Мевля перехватил мяч.
'12
Новосельцев в борьбе за мяч заехал по лицу Камано. Небольшая пауза возникла.
'11
Москвичи провели атаку правым флангом, Куликов ушёл от защитника и прострелил низом, но не дошёл мяч до Жемалетдинова.
'9
Заика подключился к атаке и вырезал подачу в центр штрафной — Чорлука высоко выпрыгнул и вынес мяч в сторону.
'7
'5
Хорошо ходит мяч у «Локомотива» на первых минутах. Вся игра идёт на половине поля гостей.
'4
Куликов забежал по правому флангу и выкатил мяч в штрафную, но сочинцы накрыли удар Жамалетдинова. Отбились гости.
'2
Лисакович влетел в штрафную с левого края, полез в обыгрыш, но упустил мяч за лицевую.
'1
Матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.