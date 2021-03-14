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Борьба за еврокубки: «Локомотив» против «Сочи». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Локомотив» — «Сочи». ОНЛАЙН

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» принимает «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   14 марта 19:00   |  1 тайм
Локомотив
0:0
Сочи
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Рыбчинский 6'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
31 (з)   Мацей Рыбусь
3 (з)    Пабло
14 (з)   Ведран Чорлука
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский 6'
76 (п)   Максим Мухин
7 (п)   Гжегож Крыховяк
69 (п)   Даниил Куликов
88 (н)   Виталий Лисакович
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
25 (н)   Франсуа Камано
35 (в)   Сослан Джанаев
45 (з)   Иван Миладинович
23 (з)   Миха Мевля
25 (з)   Иван Новосельцев
13 (з)   Сергей Терехов
27 (з)   Кирилл Заика
6 (п)   Артур Юсупов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
7 (п)   Данил Пруцев
22 (п)    Жоаозиньо
17 (н)   Марко Дуганджич
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
60 (в)   Андрей Савин
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
27 (з)    Мурило
4 (з)   Виталий Лысцов
37 (з)   Станислав Магкеев
45 (з)   Александр Сильянов
38 (п)   Николай Титков
6 (п)   Дмитрий Баринов
92 (н)   Михаил Агеев
9 (н)   Фёдор Смолов
19 (н)   Антонио Эдер
1 (в)   Денис Адамов
12 (в)   Николай Заболотный
3 (з)   Эльмир Набиуллин
87 (з)   Данила Прохин
73 (п)   Егор Пруцев
10 (н)   Максим Барсов
79 (н)   Александр Руденко
98 (н)   Эрик Варданян
Удары
%
По воротам: 3
В створ:
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
Трансляция
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'20
Гости заработали штрафной в 35 метрах от ворот. Пруцев сделал слишком сильный заброс — партнёры не добрались до мяча.
'18
Сочинцы организовали атаку левым флангом. Чорлука здорово сыграл, перехватив прострел в центр штрафной.
'16
По владению мячом большое преимущество у «Локомотива» — 73% на 27%. Пока что гости вынуждены в основном обороняться.
'14
Здорово в касание разыграли москвичи. Куликов вошёл в штрафную с левого края и прострелил — Мевля перехватил мяч.
'12
Новосельцев в борьбе за мяч заехал по лицу Камано. Небольшая пауза возникла.
'11
Москвичи провели атаку правым флангом, Куликов ушёл от защитника и прострелил низом, но не дошёл мяч до Жемалетдинова.
'9
Заика подключился к атаке и вырезал подачу в центр штрафной — Чорлука высоко выпрыгнул и вынес мяч в сторону.
'7
Рыбчинский сфолил на карточку, прихватив соперника в центре поля. Дмитрий пропустит следующую игру.
'5
Хорошо ходит мяч у «Локомотива» на первых минутах. Вся игра идёт на половине поля гостей.
'4
Куликов забежал по правому флангу и выкатил мяч в штрафную, но сочинцы накрыли удар Жамалетдинова. Отбились гости.
'2
Лисакович влетел в штрафную с левого края, полез в обыгрыш, но упустил мяч за лицевую.
'1
Матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.