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Тамбов Краснодар

«Краснодар» в гостях обыгрывает «Тамбов». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Тамбов» — «Краснодар». ОНЛАЙН

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   14 марта 16:30   |  2 тайм
Тамбов
0:1
Краснодар
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Карапузов 32'
Кабелла 26'
Кабелла 27'
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Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Виталий Сычёв
3 (з)   Александр Денисов
13 (з)   Виталий Шахов
24 (з)   Денис Кайков
7 (п)   Азер Алиев
23 (п)   Владислав Карапузов 32'
14 (п)   Юрий Бавин
81 (п)   Владимир Кабахидзе
31 (п)   Никита Дроздов
19 (п)   Антон Терехов
9 (н)   Артём Архипов
12 (в)   Егор Бабурин
18 (з)   Евгений Чернов
2 (з)   Егор Сорокин
28 (з)   Игорь Смольников
11 (п)   Алексей Ионов
31 (п)   Кайо Панталеан
52 (п)   Тонни де
8 (п)   Юрий Газинский
7 (п)   Реми Кабелла 26' 27'
16 (п)   Виктор Классон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов 46'
Запасной состав
30 (в)   Родион Сямук
26 (з)   Фарход Васиев
2 (з)   Морис Нусуев
55 (з)   Илья Мартынов
17 (з)   Зураб Гигашвили
77 (п)   Саид-Али Ахмаев
87 (п)   Тигран Аванесян
4 (п)   Кэтэлин Карп
8 (п)   Дмитрий Герман
10 (н)   Евгений Чабанов
5 (н)   Александр Еркин
18 (н)   Кирилл Климов
1 (в)   Евгений Городов
77 (п)   Руслан Камболов
14 (п)   Кристоффер Олссон
47 (п)   Даниил Уткин
10 (н)    Вандерсон 46'
20 (н)   Евгений Марков
Удары
20%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
20%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 8
Удары
80%
По воротам: 9
В створ: 4
Владение мячом
80%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 6
Трансляция
С начала С конца
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'50
Вильена с углового навесил в штрафную, мяч после рикошета прилетел к Сычёву.
'48
Краснодарцы продолжают разыгрывать мяч перед чужой штрафной.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Вандерсон в перерыве заменил Сулейманова.
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после 45 минут. «Быки» вышли вперёд после шикарного гола Кабелла со штрафного. Краснодарцы имели ощутимое преимущество, владея мячом 82% времени. Хозяева старались при возможности контратаковать, но моментов у ворот Бабурина не возникало.
'44
Классон принял мяч в штрафной, развернулся и пробил в ближний угол — Сычёв отразил на угловой.
'42
Момент! Классон поборолся и сделал скидку в штрафную, но Денисов помешал Сулейманову пробить из убойной позиции!
'40
Карапузов устроил забег по флангу, убрал на замахе Ионова и пробил в дальний угол — мяч пролетел рядом со штангой!
'38
Чернов подключился к атаке и сделал перевод к штрафной, но не дошёл мяч до Классона. Отбились хозяева.
'36
Совсем перестал держаться мяч у «Тамбова». Краснодарцы активно идут вперёд, стараясь найти свободные зоны в обороне соперника.
'34
Сулейманов вырезал подачу с фланга — хозяева выиграли борьбу и вынесли мяч.
'32
Карапузов наступил на ногу Кабелла и получил карточку.
'29
Краснодарцы продолжают разыгрывать мяч перед чужой штрафной. Инициатива за гостями.
'27
ГОЛ! Шикарный удар со штрафного получился у Кабелла! Реми подошёл к мячу и уложил его поверх стенки в ближнюю девятку! Красота!
'26
Кабелла поспешил и разыграл мяч без свистка. Жёлтая карточка.
'25
Бавин ударил Ионова по ногам. Штрафной — до ворот метров 25.
'23
Кабелла забежал по левому флангу и сделал перевод в штрафную, Вильена принял мяч, но хозяева успели его заблокировать.
'21
Чернов подкараулил отскок возле штрафной и плотно пробил — мяч улетел на трибуну.
'19
Краснодарцы накоротке сыграли в пас перед штрафной, Вильена пробил низом — мяч после рикошета прошёл рядом со штангой!
'17
Контратака «Тамбова»! Архипов по центру влетел в штрафную, но далековато отпустил мяч и упустил возможность для удара.
'16
Шанс у «Тамбова»! Карапузов навесил с углового, Терехов высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'14
Краснодарцы отбились и убежали в контратаку! Ионов подхватил мяч, по центру убежал один на один и пробил низом — Сычев ногой отразил мяч!
'12
Классон сделал перевод к штрафной на Ионова, который забрался в офсайд.
'10
Архипов получил повреждение в борьбе за мяч. Небольшая пауза возникла.
'8
Атакам «Тамбова» правым флангом, Карапузов пробил с острого угла — Бабурин начеку.
'6
Заброс к штрафной «Тамбова», Классон подстроился и пробил низом — Сычев в падении забрал мяч.
'4
Карапузов на скорости убежал по флангу, собрал на себя двух соперников и прострелил — краснодарцы перехватили мяч.
'2
Ионов с правого края дошёл до штрафной и сделал передачу в центр, но Вильене помешали пробить по воротам.
'1
Матч стартовал! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.