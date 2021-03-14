'45

Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после 45 минут. «Быки» вышли вперёд после шикарного гола Кабелла со штрафного. Краснодарцы имели ощутимое преимущество, владея мячом 82% времени. Хозяева старались при возможности контратаковать, но моментов у ворот Бабурина не возникало.