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Трансляция
С конца
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'50
Вильена с углового навесил в штрафную, мяч после рикошета прилетел к Сычёву.
'48
Краснодарцы продолжают разыгрывать мяч перед чужой штрафной.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после 45 минут. «Быки» вышли вперёд после шикарного гола Кабелла со штрафного. Краснодарцы имели ощутимое преимущество, владея мячом 82% времени. Хозяева старались при возможности контратаковать, но моментов у ворот Бабурина не возникало.
'44
Классон принял мяч в штрафной, развернулся и пробил в ближний угол — Сычёв отразил на угловой.
'42
Момент! Классон поборолся и сделал скидку в штрафную, но Денисов помешал Сулейманову пробить из убойной позиции!
'40
Карапузов устроил забег по флангу, убрал на замахе Ионова и пробил в дальний угол — мяч пролетел рядом со штангой!
'38
Чернов подключился к атаке и сделал перевод к штрафной, но не дошёл мяч до Классона. Отбились хозяева.
'36
Совсем перестал держаться мяч у «Тамбова». Краснодарцы активно идут вперёд, стараясь найти свободные зоны в обороне соперника.
'34
Сулейманов вырезал подачу с фланга — хозяева выиграли борьбу и вынесли мяч.
'32
'29
Краснодарцы продолжают разыгрывать мяч перед чужой штрафной. Инициатива за гостями.
'27
'26
'25
Бавин ударил Ионова по ногам. Штрафной — до ворот метров 25.
'23
Кабелла забежал по левому флангу и сделал перевод в штрафную, Вильена принял мяч, но хозяева успели его заблокировать.
'21
Чернов подкараулил отскок возле штрафной и плотно пробил — мяч улетел на трибуну.
'19
Краснодарцы накоротке сыграли в пас перед штрафной, Вильена пробил низом — мяч после рикошета прошёл рядом со штангой!
'17
Контратака «Тамбова»! Архипов по центру влетел в штрафную, но далековато отпустил мяч и упустил возможность для удара.
'16
Шанс у «Тамбова»! Карапузов навесил с углового, Терехов высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'14
Краснодарцы отбились и убежали в контратаку! Ионов подхватил мяч, по центру убежал один на один и пробил низом — Сычев ногой отразил мяч!
'12
Классон сделал перевод к штрафной на Ионова, который забрался в офсайд.
'10
Архипов получил повреждение в борьбе за мяч. Небольшая пауза возникла.
'8
Атакам «Тамбова» правым флангом, Карапузов пробил с острого угла — Бабурин начеку.
'6
Заброс к штрафной «Тамбова», Классон подстроился и пробил низом — Сычев в падении забрал мяч.
'4
Карапузов на скорости убежал по флангу, собрал на себя двух соперников и прострелил — краснодарцы перехватили мяч.
'2
Ионов с правого края дошёл до штрафной и сделал передачу в центр, но Вильене помешали пробить по воротам.
'1
Матч стартовал! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.