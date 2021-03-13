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Трансляция
С конца
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'23
Очень серьёзная травма у Фернандеса. Как показал повтор, Ломовицкий наступил ногой на голову Марио. Бразильца унесли на носилках.
'21
Ломовицкий нарушил правила на Марио Фернандесе, пытаясь замкнуть дальнюю штангу после подачи Хлусевича.
'20
Кучаев упал рядом со штрафной «Арсенала», но без нарушения правил.
'19
Зайнутдинов подключился к очередной фланговой атаке ЦСКА и прострелом заработал аут.
'16
Туляки заработали угловой, но ничего из этого не извлекли. Григалава накричал на арбитра, требуя ещё один корнер.
'14
Эджуке ускорился по своей левой бровке и выдал неудачную диагональ на Влашича. Хорват спас мяч, но потерял пространство для манёвра.
'12
Похоже, замена готовится у «Арсенала». Костадинов получил мышечную травму. Игорь Коновалов начал переодеваться.
'10
Эджуке легко ушёл от двоих соперников и ошибся с пасом на Влашича у края штрафной «Арсенала».
'9
Зайнутдинов жёстко вступил в отбор и попросту срубил Бауэра. Обошлось без карточки.
'6
У Влашича не получился навес с углового, Дивеев в попытке спасти атаку врезался в соперника и нарушил правила.
'5
Влашич ускорился по флангу к лицевой линии и заработал угловой.
'3
Довбня пришёл в чужую штрафную на стандарт, выиграл подбор и с линии штрафной пробил мимо цели.
'2
Ломовицкий сделал подножку Марио Фернандесу. Неуступчивое начало встречи. Никто не хочет отдавать инициативу.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Арсенал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.