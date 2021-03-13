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Обойти «Зенит»: ЦСКА гостит у «Арсенала». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Арсенал» — ЦСКА. ОНЛАЙН

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» принимает московский ЦСКА. В случае победы армейцы, по крайней мере, временно обгонят в таблице петербургский «Зенит» и выйдут на первое место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   13 марта 14:00   |  1 тайм
Арсенал
0:0
ЦСКА
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
50 (в)   Егор Шамов
90 (з)   Александр Довбня
8 (з)   Гиа Григалава
92 (з)   Николай Рассказов
4 (з)   Роберт Бауэр
70 (п)   Георги Костадинов
82 (п)   Даниил Хлусевич
20 (п)   Горан Чаушич
28 (п)   Владислав Пантелеев
7 (п)   Александр Ломовицкий
48 (н)   Евгений Луценко
35 (в)   Игорь Акинфеев
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес 24'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
7 (п)   Ильзат Ахметов
22 (п)   Константин Марадишвили
8 (п)   Никола Влашич
20 (п)   Константин Кучаев
19 (п)   Бактиёр Зайнутдинов
11 (н)   Чидера Эджуке
32 (н)   Хосе Саломон
Запасной состав
36 (в)   Михаил Левашов
1 (в)   Артур Нигматуллин
5 (з)   Тарас Бурлак
14 (з)   Анри Хагуш
3 (з)   Артём Сокол
23 (п)   Игорь Горбатенко
18 (п)   Валерий Громыко
10 (п)   Эванс Кангва
21 (п)   Игорь Коновалов
15 (п)   Юрий Ковалёв
19 (н)   Лука Джорджевич
13 (н)   Кирилл Панченко
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
42 (з)   Георгий Щенников 24'
62 (з)   Вадим Карпов
5 (з)   Виктор Васин
88 (п)   Эмиль Бохинен
98 (п)   Иван Обляков
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наир Тикнизян
9 (н)   Фёдор Чалов
99 (н)   Илья Шкурин
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 4
Трансляция
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'23
Очень серьёзная травма у Фернандеса. Как показал повтор, Ломовицкий наступил ногой на голову Марио. Бразильца унесли на носилках.
'21
Ломовицкий нарушил правила на Марио Фернандесе, пытаясь замкнуть дальнюю штангу после подачи Хлусевича.
'20
Кучаев упал рядом со штрафной «Арсенала», но без нарушения правил.
'19
Зайнутдинов подключился к очередной фланговой атаке ЦСКА и прострелом заработал аут.
'16
Туляки заработали угловой, но ничего из этого не извлекли. Григалава накричал на арбитра, требуя ещё один корнер.
'14
Эджуке ускорился по своей левой бровке и выдал неудачную диагональ на Влашича. Хорват спас мяч, но потерял пространство для манёвра.
'12
Похоже, замена готовится у «Арсенала». Костадинов получил мышечную травму. Игорь Коновалов начал переодеваться.
'10
Эджуке легко ушёл от двоих соперников и ошибся с пасом на Влашича у края штрафной «Арсенала».
'9
Зайнутдинов жёстко вступил в отбор и попросту срубил Бауэра. Обошлось без карточки.
'6
У Влашича не получился навес с углового, Дивеев в попытке спасти атаку врезался в соперника и нарушил правила.
'5
Влашич ускорился по флангу к лицевой линии и заработал угловой.
'3
Довбня пришёл в чужую штрафную на стандарт, выиграл подбор и с линии штрафной пробил мимо цели.
'2
Ломовицкий сделал подножку Марио Фернандесу. Неуступчивое начало встречи. Никто не хочет отдавать инициативу.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Арсенал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.