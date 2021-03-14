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Трансляция
С конца
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'42
'33
'32
Камилов после подбора запустил мяч в небеса.
'30
'29
'28
Контратака казанцев! Шатов сделал пас в штрафную, Хвича принял мяч и хлёстким ударом запустил мяч на трибуну.
'26
Милетич на фланге продавил защитника и прострелил во вратарскую! Андрич тянулся, но не успел к мячу.
'24
Жамалетдинов откликнулся на подачу с фланга и пробил головой, но не дошёл мяч до ворот.
'22
Хвича взял инициативу на себя, дошёл до лицевой и прострелил, но не дошёл мяч до партнёров.
'20
'19
Камилов и Костюков столкнулись в борьбе в центре поля. Но обошлось без серьёзных повреждений.
'17
Шатов со штрафного выполнил подачу в руки Беленову.
'16
Макаров получил пас на ход, сместился к центру и получил по ногам от Йокича в 25 метрах от ворот.
'14
Зотов подключился к атаке, дошёл до лицевой и навесил — уфимцы вновь выиграли борьбу в воздухе.
'12
Момент! Абильгор поборолся и сделал скидку головой, Старфельт из вратарской пытался подрезать мяч в дальний угол — Беленов среагировал!
'10
Много владеет мячом команда Леонида Слуцкого. С преимуществом «Рубина» проходят стартовые минуты.
'8
Самошникова сбили на левом фланге. Шатов выполнил подачу во вратарскую — уфимцы выиграли борьбу и отбились.
'6
Милетич из глубины сделал заброс в чужую штрафную — Уремович выиграл позицию и вынес мяч в сторону.
'4
Два угловых подряд для «Рубина». Уфимцы справились с подачами Шатова.
'3
Макаров забежал по флангу, убрал защитника и прострелил низом — уфимцы вынесли мяч в сторону.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Уфа» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.