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Устоять против Слуцкого: «Уфа» принимает «Рубин». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Уфа» — «Рубин». ОНЛАЙН

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» принимает казанский «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22-й тур  |   14 марта 14:00   |  1 тайм
Уфа
0:1
Рубин
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Камилов 20'
Голубев 33'
Абильгор 29'
Макаров 30'
Кварацхелия 42'
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Константин Плиев
11 (з)   Неманья Милетич
32 (з)   Мориц Бауэр
22 (п)   Артём Голубев 33'
29 (п)   Владислав Камилов 20'
75 (н)   Тимур Жамалетдинов
57 (н)   Вячеслав Кротов
18 (н)   Комнен Андрич
22 (в)   Юрий Дюпин
5 (з)   Филип Уремович
31 (з)   Георгий Зотов
77 (з)   Илья Самошников
2 (з)   Карл Старфельт
28 (п)   Оливер Абильгор 29'
21 (п)   Хвича Кварацхелия 42'
20 (п)   Олег Шатов
25 (п)   Денис Макаров 30'
9 (н)   Джордже Деспотович
14 (н)   Михаил Костюков
Запасной состав
81 (в)   Иван Кукушкин
16 (в)   Юрий Шафинский
3 (з)   Павел Аликин
27 (з)   Олег Дзантиев
2 (з)   Григорий Морозов
4 (з)   Алексей Никитин
10 (п)   Остон Урунов
19 (п)   Олег Иванов
7 (п)   Дмитрий Сысуев
1 (в)   Никита Медведев
66 (в)   Никита Янович
4 (з)   Силвие Бегич
87 (п)   Солтмурад Бакаев
38 (п)   Леон Мусаев
57 (п)   Мишель Пухаев
84 (п)   Степан Суриков
19 (н)   Иван Игнатьев
Удары
0%
По воротам: 5
В створ: 0
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 8
Удары
100%
По воротам: 5
В створ: 3
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 0
  • 7
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'42
ГОЛ
'33
Голубев получил карточку за грубый подкат.
'32
Камилов после подбора запустил мяч в небеса.
'30
ГОЛ! Макаров подхватил мяч, убрал под левую и из-за пределов штрафной нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку — Беленов не дотянулся! Во втором туре подряд Денис красиво забивает!
'29
Абильгор за срыв атаки получил карточку.
'28
Контратака казанцев! Шатов сделал пас в штрафную, Хвича принял мяч и хлёстким ударом запустил мяч на трибуну.
'26
Милетич на фланге продавил защитника и прострелил во вратарскую! Андрич тянулся, но не успел к мячу.
'24
Жамалетдинов откликнулся на подачу с фланга и пробил головой, но не дошёл мяч до ворот.
'22
Хвича взял инициативу на себя, дошёл до лицевой и прострелил, но не дошёл мяч до партнёров.
'20
Камилов принял Зотова на бедро, сорвав атаку казанцев. Жёлтая карточка.
'19
Камилов и Костюков столкнулись в борьбе в центре поля. Но обошлось без серьёзных повреждений.
'17
Шатов со штрафного выполнил подачу в руки Беленову.
'16
Макаров получил пас на ход, сместился к центру и получил по ногам от Йокича в 25 метрах от ворот.
'14
Зотов подключился к атаке, дошёл до лицевой и навесил — уфимцы вновь выиграли борьбу в воздухе.
'12
Момент! Абильгор поборолся и сделал скидку головой, Старфельт из вратарской пытался подрезать мяч в дальний угол — Беленов среагировал!
'10
Много владеет мячом команда Леонида Слуцкого. С преимуществом «Рубина» проходят стартовые минуты.
'8
Самошникова сбили на левом фланге. Шатов выполнил подачу во вратарскую — уфимцы выиграли борьбу и отбились.
'6
Милетич из глубины сделал заброс в чужую штрафную — Уремович выиграл позицию и вынес мяч в сторону.
'4
Два угловых подряд для «Рубина». Уфимцы справились с подачами Шатова.
'3
Макаров забежал по флангу, убрал защитника и прострелил низом — уфимцы вынесли мяч в сторону.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Уфа» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.