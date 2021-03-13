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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Были шансы отличиться у обеих команд в первой половине встречи, но они ими пока не воспользоваться. Тем не менее, есть надежда, что второй тайм будет более результативным.
'44
Егорычев перестарался в борьбе за мяч в чужой штрафной против Маевского и арбитр зафиксировал фол в атаке.
'42
Егорычев отпасовал у чужой штрафной на Бикфалви, но тот чуть замешкался и в итоге отправил мяч в ближайшего защиника.
'40
'38
Погребняк упал сейчас на газон в чужой штрафной в борьбе с защитником, но никакого фола арбитр не зафиксировал.
'36
Погребняк перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной и нарушил правила против Кожемякина.
'34
Эль-Кабир отпасовал у чужой штрафной на Бикфалви, но тот затем в борьбе с несколькими соперниками лишился мяча.
'32
Песегов попытался обострить игру передачей низом с правого фланга атаки в чужую штрафную на Понсе, но того опередил голкипер.
'29
И снова больше контролируют мяч футболисты «Урала», но при этом не стоит забывать о уже нескольких опасных контратаках «Ротора».
'27
После подачи с фланга имел возможность для удара головой Погребняк, но немного не дотянулся до мяча.
'25
Егорычев пробил с острого угла из пределов штрафной после подачи с фланга, но отправил мяч прямо в Чондрича!
'23
Красивый момент у «Ротора»! После подачи с правого фланга пробил в падении через себя Жигулев, но отправил мяч мимо цели!
'20
Бикфалви вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр на Погребняка, но тому в борьбе с защитником так и не удалось нанести завершающий удар.
'18
Повреждение получил Герасимов. Пауза у нас в игре.
'16
Эль-Кабир неожиданно для всех решился на удар со штрафного с левого фланга атаки, но послал мяч слабо и прямо в руки Чондричу.
'15
Отман Эль-Кабир взял игру на себя на левом фланге атаки и был остановлен фолом со стороны Кипиани. Может быть опасный стандарт.
'13
Егорычев опасно пробил с линии чужой штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Чондрича.
'11
Перекладина! После подачи с правого фланга пробил головой Андрес Понсе, но отправил мяч в перекладину ворот!
'9
Преимущество постепенно перешло к «Уралу» в нашем матче, тогда как гости вынуждены в основном обороняться.
'7
Кулаков навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Бикфалви, но тот в борьбе с защитником так и не сумел нанести удар головой.
'5
Отман Эль-Кабир прошел вперед по левому флангу аатаки, навесил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'3
Лучше контролируют мяч футболисты «Ротора» на стартовых минутах нашего матча. Пока что в основном атакуют гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Урал» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.