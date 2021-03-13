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Оторваться от зоны стыков: «Урал» принимает «Ротор». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Урал» — «Ротор». ОНЛАЙН

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбургский «Урал» на своем поле принимает волгоградский «Ротор». В данный момент «шмели» занимают 12-е место в таблице — последнее перед зоной стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   13 марта 12:00   |  перерыв
Урал
0:0
Ротор
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
93 (з)   Алексей Герасимов
4 (з)   Стефан Страндберг
15 (з)   Денис Кулаков
13 (п)   Игорь Калинин
19 (п)   Даниэль Мишкич
6 (п)   Рафал Аугустыняк
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (п)   Эрик Бикфалви
5 (п)   Андрей Егорычев
9 (н)   Павел Погребняк
93 (в)   Йосип Чондрич
33 (з)   Соломон Кверквелия
4 (з)   Олег Кожемякин
28 (з)   Азат Байрыев
70 (п)   Дмитрий Шомко
17 (п)   Евгений Песегов
14 (п)   Иван Маевский
13 (п)   Сергей Макаров
20 (п)   Илья Жигулёв
7 (п)   Николай Кипиани 40'
23 (н)   Андрес Понсе
Запасной состав
28 (в)   Иван Коновалов
22 (з)   Арсен Адамов
21 (п)   Вячеслав Подберёзкин
8 (п)   Роман Емельянов
30 (п)   Алексей Евсеев
40 (п)   Рамазан Гаджимурадов
18 (п)   Бранко Йовичич
95 (п)   Чингиз Магомадов
20 (н)   Андрей Панюков
17 (н)   Юлдрен Ибрахимай
55 (н)   Артём Максименко
22 (в)   Игорь Обухов
34 (в)   Никита Репин
25 (з)   Данил Степанов
77 (п)   Зурико Давиташвили
99 (п)   Владимир Медведь
11 (п)   Сергей Серченков
96 (н)    Фламарион 40'
21 (н)   Георгий Арабидзе
72 (н)   Камиль Муллин
Удары
100%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 7
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 5
Трансляция
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'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Были шансы отличиться у обеих команд в первой половине встречи, но они ими пока не воспользоваться. Тем не менее, есть надежда, что второй тайм будет более результативным.
'44
Егорычев перестарался в борьбе за мяч в чужой штрафной против Маевского и арбитр зафиксировал фол в атаке.
'42
Егорычев отпасовал у чужой штрафной на Бикфалви, но тот чуть замешкался и в итоге отправил мяч в ближайшего защиника.
'40
Вынужденная замена у «Ротора». Вместо Кипиани вышел на поле бразилец Фламарион.
'38
Погребняк упал сейчас на газон в чужой штрафной в борьбе с защитником, но никакого фола арбитр не зафиксировал.
'36
Погребняк перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной и нарушил правила против Кожемякина.
'34
Эль-Кабир отпасовал у чужой штрафной на Бикфалви, но тот затем в борьбе с несколькими соперниками лишился мяча.
'32
Песегов попытался обострить игру передачей низом с правого фланга атаки в чужую штрафную на Понсе, но того опередил голкипер.
'29
И снова больше контролируют мяч футболисты «Урала», но при этом не стоит забывать о уже нескольких опасных контратаках «Ротора».
'27
После подачи с фланга имел возможность для удара головой Погребняк, но немного не дотянулся до мяча.
'25
Егорычев пробил с острого угла из пределов штрафной после подачи с фланга, но отправил мяч прямо в Чондрича!
'23
Красивый момент у «Ротора»! После подачи с правого фланга пробил в падении через себя Жигулев, но отправил мяч мимо цели!
'20
Бикфалви вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр на Погребняка, но тому в борьбе с защитником так и не удалось нанести завершающий удар.
'18
Повреждение получил Герасимов. Пауза у нас в игре.
'16
Эль-Кабир неожиданно для всех решился на удар со штрафного с левого фланга атаки, но послал мяч слабо и прямо в руки Чондричу.
'15
Отман Эль-Кабир взял игру на себя на левом фланге атаки и был остановлен фолом со стороны Кипиани. Может быть опасный стандарт.
'13
Егорычев опасно пробил с линии чужой штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Чондрича.
'11
Перекладина! После подачи с правого фланга пробил головой Андрес Понсе, но отправил мяч в перекладину ворот!
'9
Преимущество постепенно перешло к «Уралу» в нашем матче, тогда как гости вынуждены в основном обороняться.
'7
Кулаков навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Бикфалви, но тот в борьбе с защитником так и не сумел нанести удар головой.
'5
Отман Эль-Кабир прошел вперед по левому флангу аатаки, навесил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'3
Лучше контролируют мяч футболисты «Ротора» на стартовых минутах нашего матча. Пока что в основном атакуют гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Урал» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.