- 245012 просмотров Норвежца Клебо заподозрили в злоупотреблении терапевтическими исключениями
- 136895 просмотров Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России
- 135012 просмотров В Донбассе возобновились бои
- 72934 просмотра Участники «Евровидения» оценили шансы Манижи на победу с песней на русском языке
- 65465 просмотров Евросоюз согласовал новые санкции против России
- 59105 просмотров На Украине заявили о доработке плана урегулирования конфликта в Донбассе
- 43119 просмотров «Аvia.pro»: Россия ударила по террористам в Сирии «Искандером»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'56
Соу скинул мяч под удар Глебову, но его попытку от радиуса штрафной химчане заблокировали!
'54
Валерий Карпин уже подготавливает первые ростовские замены. Пора вмешаться!
'52
Идову слева покатил мяч на угол вратарской «Ростова», но Глушаков не придумал острого продолжения.
'51
Глебов устремился в штрафную хозяев после заброса из глубины, но мяч достался Лантратову.
'49
'48
Пенальти! Мирзов вошёл в штрафную «Ростова», где получил по ногам от Тугарева!
'47
Глебов забросил мяч в штрафную хозяев, Тугарев пытался сделать скидку на Соу, но того перекрыли.
'46
Начался второй тайм! Ждём голов от стартового матча 22-го тура РПЛ!
'46
'45
Ничего Сергей Лапочкин не добавил к первому тайму! Перерыв! «Химки» владели игровым преимуществом первые 15 минут игры, а уже затем «Ростов» забрал инициативу, создав несколько моментов у ворот Лантратова, но в этих голевых шансах гостей подвела точность, 0:0.
'44
Поярков от углового флажка доставил мяч к воротам, ростовчане дружно от линии штрафной рванули вперёд, но химчане этот заготовленный розыгрыш разрушили!
'43
Махатадзе с правого фланга исполнил кросс в штрафную «Химок», где Соу пытался пробить с лёта, но мяч на ногу не поймал!
'41
Камышев в штрафной гостей перестарался в верховом противоборстве, нарушив правила на Глебове.
'40
Глушаков со стандарта навесил мяч в штрафную «Ростова», где Соу здорово сыграл головой.
'39
Вновь Мирзов отвечал за атаку «Химок», но на этот раз обороне «Ростова» не пришлось бежать за соперником — хватило отмашки от лайнсмена.
'37
Мирзов организовал ещё одну атаку химчан, но пас на Конате к границе чужой штрафной выполнил неудобный — в пятку форварду!
'35
Мирзов с левого фланга сместился в центр, но потерял мяч у угла штрафной «Ростова», приукрасив момент своим падением на газон.
'33
Тугарев с лёта неплохо пробил от радиуса штрафной «Химок» — в метре от штанги!
'31
'30
«Ростов» заработал ещё один угловой. Подача Махатадзе во вратарскую внесла небольшую сумятицу, но химчане всё-таки отбились.
'29
Алеесами не проиграл позицию, заставив Конате сфолить у гостевой штрафной.
'28
Ростовский корнер привёл к удару Глебова с подбора — и тут неточно!
'27
Идову подарил «Ростову» первый угловой, в простой ситуации выбив мяч за лицевую.
'25
Соу получил небольшой свободный коридор, продвинулся к линии штрафной химчан и пробил с ходу — выше цели!
'24
Дагерстоль завалил Махатадзе в центре поля. Пока рефери фиксирует лишь мелкие фолы.
'22
«Ростов» посидел в обороне, создал опасный момент в контратаке, а теперь гости пробуют перехватить инициативу.
'20
Опаснейший момент! Поярков совершил скоростной рейд по левому краю, далее выполнил подачу в штрафную «Химок», мяч отскочил на Махатадзе, который из выгодной позиции пробил рядышком со штангой! Лантратов тут уже выступал в роли зрителя, провожая мяч взглядом!
'19
Прошёл обостряющий кросс справа к воротам «Ростова», но к мячу у вратарской первым успел Козлов!
'17
Стартовый отрезок игры уже позади. Пока без опасных моментов у ворот.
'15
Осипенко пытался выполнить диагональную передачу, но попал мячом в спину арбитра! Сергей Лапочкин — главный рефери нашего матча.
'13
Глушаков от угла поля исполнил навес в центр гостевой штрафной, где Данилкин добрался до мяча головой, но удар опасным не получился.
'12
Конате пробил через себя, но не так эффективно — мяч полетел в сторону от ворот «Ростова».
'11
Право на первый угловой получили «Химки», но с подачей Боженова на ближнюю штангу ростовчане разобрались — Соу помог на втором этаже.
'9
Данилкин в центре поля грамотно сфолил на Соу, помешав гостям разогнать атаку.
'8
Конате рванул после заброса в штрафную «Ростова», но бороться за мяч не пришлось — положение вне игры зафиксировано.
'6
«Химки» в своей фланговой атаке доставили мяч в чужую штрафную, где отскок получился прямо в руки Песьякову.
'4
Альмквист получил заброс на левый край ростовской атаки, но подача в штрафную не нашла партнёров.
'2
Соу по центру рвался в атаку, но не смог отклеиться от защитника, а удар из-за штрафной опасным не вышел.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Химки» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.