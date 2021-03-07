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Спартак Краснодар

Вернуться в топ-3: «Спартак» сражается с «Краснодаром». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар». ОНЛАЙН

«Спартак» принимает «Краснодар» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. В случае победы красно-белые поднимутся на третье место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   07 марта 19:00   |  Матч не начался
Спартак
0:0
Краснодар
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Андрей Мешков (Москва, Россия)
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Трансляция
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18:35

Начало матча запланировано на 19.00 мск.

18:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» принимает «Краснодар» в рамках 21-го тура РПЛ.