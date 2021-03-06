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Трансляция
С конца
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'49
Заболотный использовал заброс к правому краю штрафную, неплохо пробив с полулёта — мимо дальнего угла ворот!
'47
Соу протолкнул мяч в лицевую, далее выполнил подачу во вратарскую «Сочи», но слишком высокую — над головой Альмквиста!
'46
На «Ростов-Арене» начался второй тайм матча! Никаких замен!
'45+1
Казарцев отправил команды на перерыв! «Ростов» на правах хозяев активнее провёл первую половину тайма, создав несколько опасных моментов у ворот Джанаева, а уже затем «Сочи» более остро атаковал, отправив мяч в ростовские ворота в одном из моментов, но рефери этот гол отменил — положение «вне игры» помешало измениться счёту на табло, 0:0. Впереди вторая половина южного дерби!
'45
Альмквист в борьбе с Набиуллиным упал на подступах к штрафной «Сочи», но судья посчитал, что здесь всё было чисто!
'42
Нервная концовка тайма! Василию Казарцеву приходится много разговаривать с игроками!
'40
'39
Момент! Песьяков на выходе в прыжке не смог далеко отбить мяч, Терехов подобрал и пробил — точно в цель! Но этот гол рефери быстро отменил — мяч отрикошетил в цель от лежащего на линии ворот Миладиновича, который находился в офсайде!
'38
Цаллагов дождался паса Юсупова, пробив в касание из ростовской штрафной — в ногу Козлова!
'37
'36
Небольшую паузу взяли команды. В центре поля преимущественно держится мяч.
'34
Нобоа загрузил мяч в штрафную «Ростова», где Козлов не дал Заболотному, находящемуся в офсайде, пробить головой.
'32
Долгую атаку затеяли сочинцы, но всё завершилось банально — положение вне игры зафиксировал лайнсмен.
'30
Постоянно на ногах находятся наставники команд! Точечные подсказы, конечно, необходимы.
'28
'27
Соу получил мяч на радиусе штрафной, продавил защитника и покатил на Альмквиста, но тог после обработки не сумел нанести удар — Джанаев в ногах соперника забрал мяч!
'26
«Сочи» в последние минуты больше атакует, заставляя «Ростов» ещё и нарушать правила.
'24
Опасно! Нобоа выполнил подачу в штрафную «Ростова», Новосельцев головой продолжил на угол вратарской, где Заболотный принял мяч на грудь и пробил — в дальнюю штангу!
'23
Альмквист получил повреждение после столкновения с Нобоа — игровой момент.
'23
Заболотный головой скинул мяч в штрафную «Ростова», но там хозяева разобрались.
'22
Поярков от угла поля совершил навес в штрафную «Сочи», где Хаджикадуничу не удалось добраться головой до мяча!
'20
Позволили Заболотному принять мяч в штрафной хозяев, но загнал Антон себя в лицевую, где вся острота атаки ушла.
'19
Не проходят пока у сочинцев длинные передачи. Набиуллин исполнил вертикальный пас в направлении Заболотного, но того не подпустили к мячу.
'17
Нобоа у ростовской штрафной на замахе убрал защитника и нанёс удар — выше перекладины!
'15
Справились сочинцы с подачей Махатадзе от угла поля. Пытались гости выйти в быструю контратаку, но соперник успел сесть в оборону.
'14
Продолжает «Ростов» предлагать сопернику своё позиционное нападение. Новосельцев не дал пройти подаче на дальнюю штангу, в падении выбив мяч на угловой.
'12
Полоз получил мяч в штрафной «Сочи», пошёл обыгрывать Миладиновича — и прогадал!
'10
Жоаозиньо со стандарта закрутил мяч на дальнюю штангу — над головой Юсупова!
'8
Сочинцы вынуждены в обороне пережидать стартовую активность ростовчан.
'6
Первый опасный момент в игре! Гигович слева прострелил в штрафную «Сочи», Махатадзе протолкнул мяч на Соу, с ударом которого Джанаев справился!
'5
На заснеженном поле приходится играть командам, но все в равных условиях.
'3
Прошли первые забросы к штрафной «Сочи», но к моментам у ворот Джанаева это не привело.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ростов» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.