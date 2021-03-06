'45+1

Казарцев отправил команды на перерыв! «Ростов» на правах хозяев активнее провёл первую половину тайма, создав несколько опасных моментов у ворот Джанаева, а уже затем «Сочи» более остро атаковал, отправив мяч в ростовские ворота в одном из моментов, но рефери этот гол отменил — положение «вне игры» помешало измениться счёту на табло, 0:0. Впереди вторая половина южного дерби!