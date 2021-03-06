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Южное дерби: «Ростов» принимает «Сочи». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Ростов» — «Сочи». ОНЛАЙН

«Ростов» принимает «Сочи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   06 марта 19:00   |  2 тайм
Ростов
0:0
Сочи
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Гигович 28'
Хаджикадунич 37'
Заболотный 40'
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Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
71 (з)   Николай Поярков
2 (з)   Хайтам Алеесами
34 (з)   Алексей Козлов
5 (п)   Деннис Хаджикадунич 37'
8 (п)   Армин Гигович 28'
15 (п)   Данил Глебов
21 (п)   Георгий Махатадзе
11 (н)   Понтус Альмквист
20 (н)   Али Соу
99 (н)   Дмитрий Полоз
35 (в)   Сослан Джанаев
25 (з)   Иван Новосельцев
13 (з)   Сергей Терехов
3 (з)   Эльмир Набиуллин
23 (з)   Миха Мевля
45 (з)   Иван Миладинович
22 (п)    Жоаозиньо
6 (п)   Артур Юсупов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
16 (п)   Кристиан Нобоа
9 (н)   Антон Заболотный 40'
Запасной состав
77 (в)   Максим Рудаков
22 (з)   Александр Павловец
3 (з)   Томас Рукас
4 (з)   Денис Терентьев
25 (п)   Кирилл Фольмер
26 (п)   Александр Саплинов
23 (п)   Роман Тугарев
90 (н)   Максим Турищев
13 (н)   Владимир Обухов
1 (в)   Денис Адамов
12 (в)   Николай Заболотный
87 (з)   Данила Прохин
18 (п)   Никита Бурмистров
7 (п)   Данил Пруцев
73 (п)   Егор Пруцев
10 (н)   Максим Барсов
17 (н)   Марко Дуганджич
79 (н)   Александр Руденко
Удары
50%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 7
Удары
50%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 4
Трансляция
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'49
Заболотный использовал заброс к правому краю штрафную, неплохо пробив с полулёта — мимо дальнего угла ворот!
'47
Соу протолкнул мяч в лицевую, далее выполнил подачу во вратарскую «Сочи», но слишком высокую — над головой Альмквиста!
'46
На «Ростов-Арене» начался второй тайм матча! Никаких замен!
'45+1
Казарцев отправил команды на перерыв! «Ростов» на правах хозяев активнее провёл первую половину тайма, создав несколько опасных моментов у ворот Джанаева, а уже затем «Сочи» более остро атаковал, отправив мяч в ростовские ворота в одном из моментов, но рефери этот гол отменил — положение «вне игры» помешало измениться счёту на табло, 0:0. Впереди вторая половина южного дерби!
'45
Альмквист в борьбе с Набиуллиным упал на подступах к штрафной «Сочи», но судья посчитал, что здесь всё было чисто!
'42
Нервная концовка тайма! Василию Казарцеву приходится много разговаривать с игроками!
'40
Заболотный за грубый фол в атаке получил жёлтую карточку! Небольшие разборки приключились!
'39
Момент! Песьяков на выходе в прыжке не смог далеко отбить мяч, Терехов подобрал и пробил — точно в цель! Но этот гол рефери быстро отменил — мяч отрикошетил в цель от лежащего на линии ворот Миладиновича, который находился в офсайде!
'38
Цаллагов дождался паса Юсупова, пробив в касание из ростовской штрафной — в ногу Козлова!
'37
Хаджикадунич в верховом единоборстве локтем заехал в ухо Заболотному — жёлтая карточка не заставила себя долго ждать.
'36
Небольшую паузу взяли команды. В центре поля преимущественно держится мяч.
'34
Нобоа загрузил мяч в штрафную «Ростова», где Козлов не дал Заболотному, находящемуся в офсайде, пробить головой.
'32
Долгую атаку затеяли сочинцы, но всё завершилось банально — положение вне игры зафиксировал лайнсмен.
'30
Постоянно на ногах находятся наставники команд! Точечные подсказы, конечно, необходимы.
'28
Гигович грубо встретил Цаллагова — первая жёлтая карточка в матче!
'27
Соу получил мяч на радиусе штрафной, продавил защитника и покатил на Альмквиста, но тог после обработки не сумел нанести удар — Джанаев в ногах соперника забрал мяч!
'26
«Сочи» в последние минуты больше атакует, заставляя «Ростов» ещё и нарушать правила.
'24
Опасно! Нобоа выполнил подачу в штрафную «Ростова», Новосельцев головой продолжил на угол вратарской, где Заболотный принял мяч на грудь и пробил — в дальнюю штангу!
'23
Альмквист получил повреждение после столкновения с Нобоа — игровой момент.
'23
Заболотный головой скинул мяч в штрафную «Ростова», но там хозяева разобрались.
'22
Поярков от угла поля совершил навес в штрафную «Сочи», где Хаджикадуничу не удалось добраться головой до мяча!
'20
Позволили Заболотному принять мяч в штрафной хозяев, но загнал Антон себя в лицевую, где вся острота атаки ушла.
'19
Не проходят пока у сочинцев длинные передачи. Набиуллин исполнил вертикальный пас в направлении Заболотного, но того не подпустили к мячу.
'17
Нобоа у ростовской штрафной на замахе убрал защитника и нанёс удар — выше перекладины!
'15
Справились сочинцы с подачей Махатадзе от угла поля. Пытались гости выйти в быструю контратаку, но соперник успел сесть в оборону.
'14
Продолжает «Ростов» предлагать сопернику своё позиционное нападение. Новосельцев не дал пройти подаче на дальнюю штангу, в падении выбив мяч на угловой.
'12
Полоз получил мяч в штрафной «Сочи», пошёл обыгрывать Миладиновича — и прогадал!
'10
Жоаозиньо со стандарта закрутил мяч на дальнюю штангу — над головой Юсупова!
'8
Сочинцы вынуждены в обороне пережидать стартовую активность ростовчан.
'6
Первый опасный момент в игре! Гигович слева прострелил в штрафную «Сочи», Махатадзе протолкнул мяч на Соу, с ударом которого Джанаев справился!
'5
На заснеженном поле приходится играть командам, но все в равных условиях.
'3
Прошли первые забросы к штрафной «Сочи», но к моментам у ворот Джанаева это не привело.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ростов» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.