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Приблизиться к «Зениту»: ЦСКА против «Ахмата». LIVE

РПЛ. 21-й тур. ЦСКА - «Ахмат». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   06 марта 14:00   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Ахмат
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Илья Помазун
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
5 (з)   Виктор Васин
2 (з)   Марио Фернандес
19 (п)   Бактиёр Зайнутдинов
20 (п)   Константин Кучаев
22 (п)   Константин Марадишвили
7 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
11 (н)   Чидера Эджуке
32 (н)   Хосе Саломон
88 (в)   Гиорги Шелия
15 (з)   Андрей Семёнов
24 (з)   Максим Ненахов
96 (з)   Марат Быстров
8 (з)   Мирослав Богосавац
20 (з)   Зоран Нижич
59 (п)   Евгений Харин
11 (п)    Исмаэл
23 (п)   Антон Швец
7 (п)   Бернард Бериша
3 (н)   Георгий Мелкадзе
Запасной состав
49 (в)   Владислав Тороп
62 (з)   Вадим Карпов
42 (з)   Георгий Щенников
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наир Тикнизян
46 (н)   Владислав Яковлев
9 (н)   Фёдор Чалов
99 (н)   Илья Шкурин
42 (в)   Александр Мелихов
38 (з)   Никита Кармаев
55 (з)   Александр Пуцко
6 (п)   Амир Адуев
10 (п)   Халид Кадыров
14 (п)   Артём Полярус
99 (п)   Лечи Садулаев
9 (н)   Габриэль Янку
29 (н)   Владимир Ильин
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Трансляция
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'5
У Влашича не получился удар пяткой после прострела Фернандеса.
'4
Мелкадзе забрался в положение вне игры, открываясь на длинный заброс.
'2
«Ахмат» ответил прорывом Бериши с прострелом на ближнюю штангу, но оборона ЦСКА вовремя перекрыла все зоны и перехватила передачу.
'1
Эджуке упал в штрафной «Ахмата»! Но ничего запрещённого не было.
'1
Игра началась!
'0
Минута молчания в память об известном комментаторе Юрии Розанове.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.