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Трансляция
С конца
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'5
У Влашича не получился удар пяткой после прострела Фернандеса.
'4
Мелкадзе забрался в положение вне игры, открываясь на длинный заброс.
'2
«Ахмат» ответил прорывом Бериши с прострелом на ближнюю штангу, но оборона ЦСКА вовремя перекрыла все зоны и перехватила передачу.
'1
Эджуке упал в штрафной «Ахмата»! Но ничего запрещённого не было.
'1
Игра началась!
'0
Минута молчания в память об известном комментаторе Юрии Розанове.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.