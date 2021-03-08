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Трансляция
С конца
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16:05
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
16:00
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Зенитом».