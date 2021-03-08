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Рубин Зенит

Не повторить ошибку «Спартака»: «Зенит» против «Рубина». LIVE

РПЛ. 21-тур. «Рубин» — «Зенит». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» приехал к казанскому «Рубину» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   08 марта 16:30   |  Матч не начался
Рубин
0:0
Зенит
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Трансляция
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16:05

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Зенитом».