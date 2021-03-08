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Подняться со дна: «Арсенал» принимает «Локомотив». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Арсенал» — «Локомотив». ОНЛАЙН

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) идущий предпоследним тульский «Арсенал» принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   08 марта 14:00   |  2 тайм
Арсенал
0:0
Локомотив
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Ткачёв 49'
Рыбчинский 8'
Мухин 40'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Нигматуллин
92 (з)   Николай Рассказов
8 (з)   Гиа Григалава
5 (з)   Тарас Бурлак
4 (з)   Роберт Бауэр
20 (п)   Горан Чаушич
70 (п)   Георги Костадинов
7 (п)   Александр Ломовицкий
11 (п)   Сергей Ткачёв 49'
10 (п)   Эванс Кангва
48 (н)   Евгений Луценко
1 (в)   Маринато Гильерме
27 (з)    Мурило
3 (з)    Пабло
31 (з)   Мацей Рыбусь
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский 8'
76 (п)   Максим Мухин 40'
7 (п)   Гжегож Крыховяк
69 (п)   Даниил Куликов
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
25 (н)   Франсуа Камано
88 (н)   Виталий Лисакович
Запасной состав
36 (в)   Михаил Левашов
50 (в)   Егор Шамов
3 (з)   Артём Сокол
23 (п)   Игорь Горбатенко
18 (п)   Валерий Громыко
44 (п)   Кингз Кангва
82 (п)   Даниил Хлусевич
21 (п)   Игорь Коновалов
15 (п)   Юрий Ковалёв
28 (п)   Владислав Пантелеев
19 (н)   Лука Джорджевич
13 (н)   Кирилл Панченко
77 (в)   Антон Коченков
60 (в)   Андрей Савин
74 (з)   Артур Чёрный
4 (з)   Виталий Лысцов
37 (з)   Станислав Магкеев
45 (з)   Александр Сильянов
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
6 (п)   Дмитрий Баринов
38 (п)   Николай Титков
92 (н)   Михаил Агеев
19 (н)   Антонио Эдер
9 (н)   Фёдор Смолов
Удары
67%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 8
Удары
33%
По воротам: 9
В створ: 1
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 13
Трансляция
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'50
Рыбчинский не смог правым краем развить атаку «Локомотива», в итоге нарушив правила.
'48
Ткачёв за опасную игру получил «горчичник» — Мухину досталось ногой по лицу!
'46
Возобновилась наша встреча! Второй тайм. Без замен в перерыве обошлись команды.
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме было много борьбы, несколько опасных моментов, но до голов дело так и не дошло — 0:0. Ждём более содержательного футбола от команд во второй 45-минутке!
'45+1
Одну минуту Кирилл Левников накинул к первому тайму!
'45
Камано на дриблинге сместился в лицевую и прострелил в район вратарской хозяев — мимо партнёров проскочил мяч!
'44
Ломовицкий готов был нанести удар из штрафной «Локомотива», но подыграл рукой! Повтор показал, что мяч попал в грудь Александру.
'42
Григалава протолкнул мяч в штрафную гостей, но там партнёров не оказалось.
'40
Мухин за серию мелких фолов получил всё-таки жёлтую карточку — Ткачёв «помог» полузащитнику «Локомотива».
'39
Камано воспользовался падением защитника, ворвался правым краем в штрафную «Арсенала» и отдал на Лисаковича, но того накрыли при попытке удара!
'37
Рыбчинский завалил Ломовицкого, забыв, видимо, про свою жёлтую карточку! Кирилл Левников не рискнул оставить «Локомотив» в меньшинстве!
'35
Камано пострадал на фланге, получив по ногам от Бауэра, но рефери тут фола не заметил.
'33
Гильерме парировал удар Ломовицкого из пределов штрафной, после чего судья дал свисток — офсайд!
'32
«Локомотив» заметно больше владеет мячом — 31% на 69%. Хотя в последние минуты «Арсенал» отодвинул игру от своих ворот.
'30
Мухин ударил в спину Ткачёва. Успел полузащитник «Локомотива» извиниться, что, возможно, спасло его от карточки.
'29
«Арсенал», между прочим, команда, которая в этом сезоне больше всех пропустила в первом тайме — 16 мячей в пассиве!
'28
Камано испортил перспективную гостевую контратаку, выполнив слишком сильную передачу на ход Лисаковичу — Нигматуллин первым оказался на мяче.
'26
Ломовицкий откликнулся за заброс из глубины, но не уследил за линией обороны «Локомотива» — офсайд зафиксирован.
'24
Камано развернул атаку на Рыбчинского, который получил мяч у штрафной, чуть улучшил позицию и нанёс удар — в сторону от ворот!
'22
Эванс Кангва прессинговал оборону «Локомотива», но Рыбусь вышел из-под этого давления.
'20
Рассказов опередил Крыховяка при борьбе за мяч в штрафной «Арсенала», после чего Гжегож упал на газон, но без фола со стороны защитника.
'19
Рыбусь неудачно выполнил штрафной удар — не сумел перекинуть тульскую стенку!
'18
Крыховяк у штрафной хозяев грамотно поставил корпус, заставив Ткачёва сфолить со спины — опасный стандарт!
'17
Ломовицкий с левого фланга забросил мяч на край гостевой штрафной, где Бауэр положил корпус и пробил с лёта — в защитника!
'16
«Арсенал» плотно обороняется, не позволяя «Локомотиву» приблизиться к воротам.
'14
Жемалетдинов пасом через центр пытался разрезать оборону хозяев, но Камано за мячом не успел.
'12
Ткачёв пошёл в рискованный подкат у края штрафной «Арсенала», но сумел сыграть в мяч!
'11
Григалава неловко сыграл у тульской штрафной, позволив Камано подхватить мяч и пробить низом — промах!
'9
Момент! Ткачёв обработал мяч за штрафной «Локомотива» и пробил с левой — в перекладину!
'8
После углового гостей пошла контратака хозяев, в которой Рыбчинский вынужден был фолить на жёлтую карточку, прихватив Кангва.
'7
Крыховяк зарядил с дальней дистанции, мяч пошёл с отскоком от газона, но Нигматуллин контролировал ситуацию!
'5
Жемалетдинов на скорости ушёл в лицевую и выполнил мягкую подачу во вратарскую «Арсенала» — над головами партнёров!
'3
Бурлак на фланге довольно грубо встретил Камано, заехав тому по ногам.
'1
Дан свисток к началу матча! «Арсенал» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.