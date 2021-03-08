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Трансляция
С конца
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'50
Рыбчинский не смог правым краем развить атаку «Локомотива», в итоге нарушив правила.
'48
'46
Возобновилась наша встреча! Второй тайм. Без замен в перерыве обошлись команды.
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме было много борьбы, несколько опасных моментов, но до голов дело так и не дошло — 0:0. Ждём более содержательного футбола от команд во второй 45-минутке!
'45+1
Одну минуту Кирилл Левников накинул к первому тайму!
'45
Камано на дриблинге сместился в лицевую и прострелил в район вратарской хозяев — мимо партнёров проскочил мяч!
'44
Ломовицкий готов был нанести удар из штрафной «Локомотива», но подыграл рукой! Повтор показал, что мяч попал в грудь Александру.
'42
Григалава протолкнул мяч в штрафную гостей, но там партнёров не оказалось.
'40
'39
Камано воспользовался падением защитника, ворвался правым краем в штрафную «Арсенала» и отдал на Лисаковича, но того накрыли при попытке удара!
'37
Рыбчинский завалил Ломовицкого, забыв, видимо, про свою жёлтую карточку! Кирилл Левников не рискнул оставить «Локомотив» в меньшинстве!
'35
Камано пострадал на фланге, получив по ногам от Бауэра, но рефери тут фола не заметил.
'33
Гильерме парировал удар Ломовицкого из пределов штрафной, после чего судья дал свисток — офсайд!
'32
«Локомотив» заметно больше владеет мячом — 31% на 69%. Хотя в последние минуты «Арсенал» отодвинул игру от своих ворот.
'30
Мухин ударил в спину Ткачёва. Успел полузащитник «Локомотива» извиниться, что, возможно, спасло его от карточки.
'29
«Арсенал», между прочим, команда, которая в этом сезоне больше всех пропустила в первом тайме — 16 мячей в пассиве!
'28
Камано испортил перспективную гостевую контратаку, выполнив слишком сильную передачу на ход Лисаковичу — Нигматуллин первым оказался на мяче.
'26
Ломовицкий откликнулся за заброс из глубины, но не уследил за линией обороны «Локомотива» — офсайд зафиксирован.
'24
Камано развернул атаку на Рыбчинского, который получил мяч у штрафной, чуть улучшил позицию и нанёс удар — в сторону от ворот!
'22
Эванс Кангва прессинговал оборону «Локомотива», но Рыбусь вышел из-под этого давления.
'20
Рассказов опередил Крыховяка при борьбе за мяч в штрафной «Арсенала», после чего Гжегож упал на газон, но без фола со стороны защитника.
'19
Рыбусь неудачно выполнил штрафной удар — не сумел перекинуть тульскую стенку!
'18
Крыховяк у штрафной хозяев грамотно поставил корпус, заставив Ткачёва сфолить со спины — опасный стандарт!
'17
Ломовицкий с левого фланга забросил мяч на край гостевой штрафной, где Бауэр положил корпус и пробил с лёта — в защитника!
'16
«Арсенал» плотно обороняется, не позволяя «Локомотиву» приблизиться к воротам.
'14
Жемалетдинов пасом через центр пытался разрезать оборону хозяев, но Камано за мячом не успел.
'12
Ткачёв пошёл в рискованный подкат у края штрафной «Арсенала», но сумел сыграть в мяч!
'11
Григалава неловко сыграл у тульской штрафной, позволив Камано подхватить мяч и пробить низом — промах!
'9
Момент! Ткачёв обработал мяч за штрафной «Локомотива» и пробил с левой — в перекладину!
'8
'7
Крыховяк зарядил с дальней дистанции, мяч пошёл с отскоком от газона, но Нигматуллин контролировал ситуацию!
'5
Жемалетдинов на скорости ушёл в лицевую и выполнил мягкую подачу во вратарскую «Арсенала» — над головами партнёров!
'3
Бурлак на фланге довольно грубо встретил Камано, заехав тому по ногам.
'1
Дан свисток к началу матча! «Арсенал» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.