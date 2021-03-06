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Ротор Химки

«Химки» Глушакова гостят у «Ротора». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Ротор» — «Химки». ОНЛАЙН

Волгоградский «Ротор» принимает «Химки» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   06 марта 16:30   |  1 тайм
Ротор
0:0
Химки
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Песегов 31'
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Подробная статистика матча
Основные составы
93 (в)   Йосип Чондрич
27 (з)   Седрик Гогуа
4 (з)   Олег Кожемякин
70 (п)   Дмитрий Шомко
7 (п)   Николай Кипиани
13 (п)   Сергей Макаров
17 (п)   Евгений Песегов 31'
20 (п)   Илья Жигулёв
77 (п)   Зурико Давиташвили
14 (п)   Иван Маевский
23 (н)   Андрес Понсе
22 (в)   Илья Лантратов
25 (з)   Александр Филин
15 (з)   Егор Данилкин
6 (з)   Дмитрий Тихий
4 (з)   Брайан Идову
3 (з)   Филип Дагерстоль
21 (п)   Илья Камышев
87 (п)   Кирилл Боженов
8 (п)   Денис Глушаков
11 (п)   Резиуан Мирзов
28 (п)   Павел Могилевец
Запасной состав
34 (в)   Никита Репин
22 (в)   Игорь Обухов
25 (з)   Данил Степанов
28 (з)   Азат Байрыев
33 (з)   Соломон Кверквелия
11 (п)   Сергей Серченков
8 (п)   Олег Алейник
99 (п)   Владимир Медведь
21 (н)   Георгий Арабидзе
96 (н)    Фламарион
72 (н)   Камиль Муллин
35 (в)   Егор Генералов
1 (в)   Дмитрий Хомич
2 (з)   Арсений Логашов
42 (з)   Михаил Тихонов
10 (н)   Камран Алиев
9 (н)   Максим Глушенков
80 (н)   Максим Жумабеков
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 3
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 1
Трансляция
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'34
Момент! Жигулёв навесил с углового, Кожемякин поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу — Гогуа из убойной позиции не попал в створ!
'33
Жигулёв сделал передачу в штрафную, Давиташвили пробил верхом и заработал угловой.
'31
Песегов сфолил на карточку в центре поля, сбив в подкате Дагерстоля.
'29
Кипиани забежал по флангу и прострелил на ближнюю штангу — Лантратов в падении забрал мяч.
'28
Шомко с фланга сделал перевод в штрафную, Идову выставил ногу и накрыл удар Кипиани. И чуть позже прозвучал свисток арбитра — офсайд.
'26
Гогуа снёс Глушакова в 27 метрах от ворот. Мирзов со штрафного попытался пробить в дальнюю девятку — мяч пролетел над перекладиной!
'23
Глушаков сыграл на подборе и тут же сделал передачу в штрафную на Мирзова, который забрался в офсайд.
'21
По владению мячом — 50% на 50%. И по ударам в створ — 0:0. Равная игра идёт.
'19
Мирзов технично убрал защитника, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — Гогуа перехватил мяч.
'17
Тихому опять досталось. На этот раз Понсе подтолкнул соперника в спину, пытаясь добраться до мяча.
'15
«Ротор» оживился и стал больше времени проводить на чужой половине поля. Но не хватает ударов по воротам.
'13
Жигулёв в подкате в центре поля снёс Тихого, помешав «Химкам» развить быструю атаку.
'11
Шомко промчался по флангу и прострелил в штрафную, Понсе сделал скидку на Давиташвили, который запустил мяч на трибуну!
'9
Хорошо ходит мяч у «Химок». Волгоградцы вынуждены большими силами отойти к собственной штрафной.
'7
Боженов забежал по флангу и мягко навесил во вратарскую! Гогуа выпрыгнул выше всех и смахнул мяч в сторону.
'5
Атака гостей по центру, Мирзов открылся перед штрафной, но потерял мяч в борьбе с двумя соперниками.
'3
Давиташвили разогнал атаку хозяев. Кипиани получил пас в штрафной, но завозился и потерял мяч.
'1
Матч начался! «Химки» разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи прошла минута молчания в память о Юрии Альбертовиче Розанове и легенде «Ротора» Александре Никитине.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ротор» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.