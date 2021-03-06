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Трансляция
С конца
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'34
Момент! Жигулёв навесил с углового, Кожемякин поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу — Гогуа из убойной позиции не попал в створ!
'33
Жигулёв сделал передачу в штрафную, Давиташвили пробил верхом и заработал угловой.
'31
'29
Кипиани забежал по флангу и прострелил на ближнюю штангу — Лантратов в падении забрал мяч.
'28
Шомко с фланга сделал перевод в штрафную, Идову выставил ногу и накрыл удар Кипиани. И чуть позже прозвучал свисток арбитра — офсайд.
'26
Гогуа снёс Глушакова в 27 метрах от ворот. Мирзов со штрафного попытался пробить в дальнюю девятку — мяч пролетел над перекладиной!
'23
Глушаков сыграл на подборе и тут же сделал передачу в штрафную на Мирзова, который забрался в офсайд.
'21
По владению мячом — 50% на 50%. И по ударам в створ — 0:0. Равная игра идёт.
'19
Мирзов технично убрал защитника, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — Гогуа перехватил мяч.
'17
Тихому опять досталось. На этот раз Понсе подтолкнул соперника в спину, пытаясь добраться до мяча.
'15
«Ротор» оживился и стал больше времени проводить на чужой половине поля. Но не хватает ударов по воротам.
'13
Жигулёв в подкате в центре поля снёс Тихого, помешав «Химкам» развить быструю атаку.
'11
Шомко промчался по флангу и прострелил в штрафную, Понсе сделал скидку на Давиташвили, который запустил мяч на трибуну!
'9
Хорошо ходит мяч у «Химок». Волгоградцы вынуждены большими силами отойти к собственной штрафной.
'7
Боженов забежал по флангу и мягко навесил во вратарскую! Гогуа выпрыгнул выше всех и смахнул мяч в сторону.
'5
Атака гостей по центру, Мирзов открылся перед штрафной, но потерял мяч в борьбе с двумя соперниками.
'3
Давиташвили разогнал атаку хозяев. Кипиани получил пас в штрафной, но завозился и потерял мяч.
'1
Матч начался! «Химки» разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи прошла минута молчания в память о Юрии Альбертовиче Розанове и легенде «Ротора» Александре Никитине.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ротор» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.