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Трансляция
С конца
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'31
Атака «Урала» левым флангом, Калинин навесил в центр штрафной, но Погребняку помешали пробить. И прозвучал свисток арбитра — офсайд.
'29
Егорычев поборолся в чужой штрафной и сделал скидку в центр — Погребняк не успел к мячу.
'27
Уфимцы перешли из обороны в атаку, Жамалетдинов получил пас перед штрафной и пробил в верхний угол — Годзюр в падении перевёл мяч в перекладину!
'25
Опасно! Эль-Кабир с фланга вырезал подачу во вратарскую, Егорычев сделал скидку дальше, а мяч после рикошета попал в штангу!
'23
По владению мячом преимущество у «Урала» — 60% на 40%. А по ударам равенство — 4:4.
'21
Калинин сыграл в стенку с Эль-Кабиром и вырезал подачу в штрафную, Погребняк в касание запустил мяч на трибуну.
'20
Эль-Кабир с углового навесил на дальнюю штангу, Страндберг пошёл в борьбу и сфолил в атаке.
'18
Эль-Кабир набрал скорость, накрутил двух защитников, но далековато отпустил мяч.
'16
«Уфа», оставшись в меньшинстве, продолжает разыгрывать мяч на чужой половине поля.
'14
'13
Бизоза рванул в свободную зону, дошёл до штрафной и плотно пробил! Рыков успел заблокировать.
'12
Уральцы провели атаку по центру, Егорычев сделал проникающую передачу в штрафную, но не дошёл мяч до Погребняка. Отбилась «Уфа».
'10
Плиев забежал по правому флангу и мягко навесил в штрафную, Жамалетдинов в борьбе с защитником несильно пробил в руки Годзюру.
'8
Аугустыняк совершил силовой приём и пробил с дальней дистанции — мяч порвался с ноги и улетел на трибуну.
'6
Жамалетдинов с правого края дошёл до лицевой и сделал передачу на линию штрафной, Милетича в касание запустил мяч выше перекладины!
'4
Аугустыняк сделал заброс из глубины, Погребняк пошёл в борьбу, но не сумел зацепиться за мяч.
'2
Активное начало от «Уфы». Жамалетдинов высоко выпрыгнул и пробил головой после подачи с фланга — мяч улетел в сторону.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи прошла минута молчания в память о Юрии Альбертовиче Розанове.
'0
Матч «Урал» – «Уфа» пройдет без использования офсайдных линий VAR из-за неготовности стадиона.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Урал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.