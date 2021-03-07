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Отомстить за разгром в Кубке: «Урал» принимает «Уфу». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Урал» — «Уфа». ОНЛАЙН

«Урал» принимает «Уфу» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды уже встречались четыре дня назад в рамках 1/8 финала Кубка страны, и «Уфа» одержала разгромную победу со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   07 марта 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Уфа
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Бизоза 14'
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
44 (з)   Владимир Рыков
4 (з)   Стефан Страндберг
15 (з)   Денис Кулаков
13 (п)   Игорь Калинин
6 (п)   Рафал Аугустыняк
18 (п)   Бранко Йовичич
58 (п)   Отман Эль-Кабир
5 (п)   Андрей Егорычев
9 (н)   Павел Погребняк
17 (н)   Юлдрен Ибрахимай
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Константин Плиев
11 (з)   Неманья Милетич
33 (з)   Александр Сухов
24 (п)   Филип Мрзляк
10 (п)   Остон Урунов
8 (п)   Парфе Бизоза 14'
75 (н)   Тимур Жамалетдинов
18 (н)   Комнен Андрич
Запасной состав
28 (в)   Иван Коновалов
22 (з)   Арсен Адамов
25 (з)   Иван Кузьмичев
21 (п)   Вячеслав Подберёзкин
19 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Эрик Бикфалви
8 (п)   Роман Емельянов
30 (п)   Алексей Евсеев
40 (п)   Рамазан Гаджимурадов
95 (п)   Чингиз Магомадов
20 (н)   Андрей Панюков
55 (н)   Артём Максименко
1 (в)   Алексей Чернов
3 (з)   Павел Аликин
27 (з)   Олег Дзантиев
4 (з)   Алексей Никитин
22 (п)   Артём Голубев
7 (п)   Дмитрий Сысуев
57 (н)   Вячеслав Кротов
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 4
  • 4
Удары
100%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 7
Трансляция
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'31
Атака «Урала» левым флангом, Калинин навесил в центр штрафной, но Погребняку помешали пробить. И прозвучал свисток арбитра — офсайд.
'29
Егорычев поборолся в чужой штрафной и сделал скидку в центр — Погребняк не успел к мячу.
'27
Уфимцы перешли из обороны в атаку, Жамалетдинов получил пас перед штрафной и пробил в верхний угол — Годзюр в падении перевёл мяч в перекладину!
'25
Опасно! Эль-Кабир с фланга вырезал подачу во вратарскую, Егорычев сделал скидку дальше, а мяч после рикошета попал в штангу!
'23
По владению мячом преимущество у «Урала» — 60% на 40%. А по ударам равенство — 4:4.
'21
Калинин сыграл в стенку с Эль-Кабиром и вырезал подачу в штрафную, Погребняк в касание запустил мяч на трибуну.
'20
Эль-Кабир с углового навесил на дальнюю штангу, Страндберг пошёл в борьбу и сфолил в атаке.
'18
Эль-Кабир набрал скорость, накрутил двух защитников, но далековато отпустил мяч.
'16
«Уфа», оставшись в меньшинстве, продолжает разыгрывать мяч на чужой половине поля.
'14
Удаление у «Уфы»! Бизоза наступил на колено лежавшему на газоне Погребняку. Лапочкин показал прямую красную карточку.
'13
Бизоза рванул в свободную зону, дошёл до штрафной и плотно пробил! Рыков успел заблокировать.
'12
Уральцы провели атаку по центру, Егорычев сделал проникающую передачу в штрафную, но не дошёл мяч до Погребняка. Отбилась «Уфа».
'10
Плиев забежал по правому флангу и мягко навесил в штрафную, Жамалетдинов в борьбе с защитником несильно пробил в руки Годзюру.
'8
Аугустыняк совершил силовой приём и пробил с дальней дистанции — мяч порвался с ноги и улетел на трибуну.
'6
Жамалетдинов с правого края дошёл до лицевой и сделал передачу на линию штрафной, Милетича в касание запустил мяч выше перекладины!
'4
Аугустыняк сделал заброс из глубины, Погребняк пошёл в борьбу, но не сумел зацепиться за мяч.
'2
Активное начало от «Уфы». Жамалетдинов высоко выпрыгнул и пробил головой после подачи с фланга — мяч улетел в сторону.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи прошла минута молчания в память о Юрии Альбертовиче Розанове.
'0
Матч «Урал» – «Уфа» пройдет без использования офсайдных линий VAR из-за неготовности стадиона.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Урал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.