Отомстить за разгром в Кубке: «Урал» принимает «Уфу». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Урал» — «Уфа». ОНЛАЙН

07.03.2021, 14:00

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«Урал» принимает «Уфу» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды уже встречались четыре дня назад в рамках 1/8 финала Кубка страны, и «Уфа» одержала разгромную победу со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.