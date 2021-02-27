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Зенит Ростов

Вынужденная замена вратаря: «Зенит» проигрывает «Ростову». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Зенит» — «Ростов». ОНЛАЙН

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидер турнирной таблицы «Зенит» принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
20-й тур  |   27 февраля 16:30   |  2 тайм
Зенит
0:1
Ростов
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Ловрен 54'
Норманн 16'
Поярков 18'
Соу 29'
Соу 44'
Альмквист 45+2'
Осипенко 56'
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Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков 52'
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Деян Ловрен 54'
15 (з)   Вячеслав Караваев
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)    Вендел
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба
30 (в)   Сергей Песьяков
55 (з)   Максим Осипенко 56'
71 (з)   Николай Поярков 18'
34 (з)   Алексей Козлов
21 (п)   Георгий Махатадзе
17 (п)   Матиас Норманн 16'
15 (п)   Данил Глебов
5 (п)   Деннис Хаджикадунич
11 (н)   Понтус Альмквист 45'
20 (н)   Али Соу 29' 44'
99 (н)   Дмитрий Полоз
Запасной состав
99 (в)   Андрей Лунёв 52'
71 (в)   Даниил Одоевский
2 (з)   Дмитрий Чистяков
94 (з)   Данила Хотулёв
54 (з)   Саба Сазонов
4 (з)   Данил Круговой
18 (п)   Юрий Жирков
21 (п)   Александр Ерохин
19 (п)   Алексей Сутормин
17 (п)   Андрей Мостовой
92 (н)   Даниил Шамкин
36 (н)   Станислав Крапухин
77 (в)   Максим Рудаков
2 (з)   Хайтам Алеесами
29 (з)   Александр Мухин
22 (з)   Александр Павловец
3 (з)   Томас Рукас
4 (з)   Денис Терентьев
19 (п)   Хорен Байрамян
8 (п)   Армин Гигович
26 (п)   Александр Саплинов
23 (п)   Роман Тугарев
13 (н)   Владимир Обухов
90 (н)   Максим Турищев
Удары
71%
По воротам: 11
В створ: 5
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 2
Удары
29%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 8
Трансляция
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'58

Ловрен исполнил удар со штрафного в дальний угол ворот, но там уже находился Песьяков и уверенно забрал мяч в руки.

'56

Осипенко получил прямую красную карточку за откровенный фол против Азмуна почти на линии своей штрафной!

'54

Ловрен получил желтую карточку за отмашку от Норманна в чужой штрафной.

'52

Вынужденная замена у «Зенита». Вышел на поле Лунев вместо Кержакова.

'50

Кержаков получил повреждение. Пауза у нас в игре.

'48

Вендел получил передачу пяткой от Оздоева на линии чужой штрафной и на силу пробил, но успел его заблокировать защитник.

'46

Начался второй тайм!

'45+2

Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно сенсационно после весьма случайного гола Соу ведет в счете «Ростов» к перерыву. Тем интереснее игра ожидает нас во второй половине встречи.

'45+2

Альмквист получил желтую карточку за грубую игру.

'44

Гол! 0:1! Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу и от груди нападающего игровой снаряд залетел в ворота!

'41

Дуглас Сантос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из защитников «Ростова».

'39

Разыграли угловой футболисты «Ростова» с передачей от Норманна на Пояркова, но тот в результате выпустил мяч за лицевую линию поля.

'38

Алмквист получил пас на левом краю чужой штрафной и при попытке прострелить в центр угодил в Ловрена, а мяч ушел на угловой.

'36

Норманн продвинулся вперед от центра поля, решился на удар метров с 30-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.

'33

После удачного для себя рикошета Соу вышел на ударную позицию на линии чужой штрафной, но пробил с выгодной позиции прямо в Кержакова!

'31

Вендел навесил с левого фланга атаки во вратарскую, но Песьяков кулаками отбил мяч подальше в поле.

'29

Соу получил желтую карточку за фол против Барриоса на чужой половине поля.

'26

После заброса в штрафную «Ростова» Азмун сумел опередить Песьякова и прострелил во вратарскую, где Дзюбе не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу!

'24

Угловой заработали гости на правом фланге атаки. Но после подачи с угла поля вернувшийся в оборону Дзюба выиграл верховое единоборство у Соу.

'22

Караваев испонлил опасную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, но мяч был сброшен защитником в руки Песьякову.

'20

Довольно жестко действуют футболисты «Ростова» в первом тайме нашего матча. Уже две желтые карточки получили гости и наверняка рискуют получить еще.

'18

Поярков получил желтую карточку за грубый фол против Караваева в центре поля.

'17

Азмун красиво пробил слета в падении из центра штрафной после скидки головой от Дзюбы, но Песьяков в прыжке выручил свою команду!

'16

Норманн получил желтую карточку за грубый фол против Вендела в центре поля.

'16

Дуглас Сантос попытался войти в чужую штрафную с левого фланга атаки после стеночки с Азмуном, но довольно быстро лишился мяча.

'14

Ракицкий исполнил заброс от центра поля на правый край штрафной, но там Караваева сумел опередить Песьяков.

'12

Дзюба попытался головой сбросить мяч на Азмуна в чужой штрафной, но надежно сыграл на перехвате в этом моменте Осипенко.

'10

Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в оснвном находится поблизости от центра поля.

'8

Разыграли угловой футболисты «Зенита», после чего мяч оказался в руках у Песьякова.

'7

Подача была исполнена на Дзюбу во вратарскую, но вовремя вышел из ворот Песьяков и кулаками вынес мяч на угловой.

'5

Удивительно, но с первых минут матча пока что больше атакует гостевая команда. Довольно активен «Ростов» на чужой половине поля.

'3

Поярков подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке навесить в центр угодил в Караваева и мяч ушел в аут.

'1

Матч начался!

0'

Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.