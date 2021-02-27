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Ловрен исполнил удар со штрафного в дальний угол ворот, но там уже находился Песьяков и уверенно забрал мяч в руки.
Кержаков получил повреждение. Пауза у нас в игре.
Вендел получил передачу пяткой от Оздоева на линии чужой штрафной и на силу пробил, но успел его заблокировать защитник.
Начался второй тайм!
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно сенсационно после весьма случайного гола Соу ведет в счете «Ростов» к перерыву. Тем интереснее игра ожидает нас во второй половине встречи.
Дуглас Сантос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из защитников «Ростова».
Разыграли угловой футболисты «Ростова» с передачей от Норманна на Пояркова, но тот в результате выпустил мяч за лицевую линию поля.
Алмквист получил пас на левом краю чужой штрафной и при попытке прострелить в центр угодил в Ловрена, а мяч ушел на угловой.
Норманн продвинулся вперед от центра поля, решился на удар метров с 30-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.
После удачного для себя рикошета Соу вышел на ударную позицию на линии чужой штрафной, но пробил с выгодной позиции прямо в Кержакова!
Вендел навесил с левого фланга атаки во вратарскую, но Песьяков кулаками отбил мяч подальше в поле.
После заброса в штрафную «Ростова» Азмун сумел опередить Песьякова и прострелил во вратарскую, где Дзюбе не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу!
Угловой заработали гости на правом фланге атаки. Но после подачи с угла поля вернувшийся в оборону Дзюба выиграл верховое единоборство у Соу.
Караваев испонлил опасную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, но мяч был сброшен защитником в руки Песьякову.
Довольно жестко действуют футболисты «Ростова» в первом тайме нашего матча. Уже две желтые карточки получили гости и наверняка рискуют получить еще.
Азмун красиво пробил слета в падении из центра штрафной после скидки головой от Дзюбы, но Песьяков в прыжке выручил свою команду!
Дуглас Сантос попытался войти в чужую штрафную с левого фланга атаки после стеночки с Азмуном, но довольно быстро лишился мяча.
Ракицкий исполнил заброс от центра поля на правый край штрафной, но там Караваева сумел опередить Песьяков.
Дзюба попытался головой сбросить мяч на Азмуна в чужой штрафной, но надежно сыграл на перехвате в этом моменте Осипенко.
Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в оснвном находится поблизости от центра поля.
Разыграли угловой футболисты «Зенита», после чего мяч оказался в руках у Песьякова.
Подача была исполнена на Дзюбу во вратарскую, но вовремя вышел из ворот Песьяков и кулаками вынес мяч на угловой.
Удивительно, но с первых минут матча пока что больше атакует гостевая команда. Довольно активен «Ростов» на чужой половине поля.
Поярков подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке навесить в центр угодил в Караваева и мяч ушел в аут.
Матч начался!
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.