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Турнирное значение игры вполне очевидно. Накануне «Зенит» сыграл вничью, а ЦСКА вообще уступил. Сегодня «Спартак» может опередить армейцев в турнирной таблице, а от питерцев сократить отставание до трех очков. Это будет означать полноценное участие в чемпионской гонке!
«Рубин» сейчас с 28 очками только десятый, но это обманчивое положение. Стоит казанцам выиграть сегодня, и они достанут московский «Локомотив», который после вчерашней победы над ЦСКА с 31 очком расположился на шестой строчке!
Ну что ж, главное событие сегодня — возвращение Квинси Промеса! И Тедеско сразу же ставит голландца в старт на левый фланг. Видимо, схему 4-4-2 именно под него и наигрывали. Ну и стоит отметить камбэк в старт Александра Соболева. Ну а из основных игроков первой части сезона в основе сегодня нет Алекса Крала и Джордана Ларссона.
У «Рубина» в целом основное на данный момент сочетание. Отмечаем, что, как и его брат у красно-белых, в казанском запасе воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев.
А вот стартовый состав «Рубина» Леонида Слуцкого:
Дюпин — Зуев, Уремович, Старфельт, Самошников — Абильгор, Мусаев, Шатов — Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско:
Максименко — Маслов, Жиго, Джикия, Айртон — Мозес, Зобнин, Хендрикс, Промес — Соболев, Понсе.
Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Добрый воскресный день! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин». Российский футбол вернулся!