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Спартак Рубин

Воспользоваться осечками лидеров: «Спартак» против «Рубина». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Спартак» — «Рубин». ОНЛАЙН

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в Москве играет с казанским «Рубином». В случае победы красно-белые выйдут на второе место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   28 февраля 14:00   |  Матч не начался
Спартак
0:0
Рубин
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
39 (з)   Павел Маслов
4 (п)   Йоррит Хендрикс
47 (п)   Роман Зобнин
8 (п)   Виктор Мозес
7 (н)   Александр Соболев
24 (н)   Квинси Промес
19 (н)   Эсекьель Понсе
22 (в)   Юрий Дюпин
5 (з)   Филип Уремович
77 (з)   Илья Самошников
2 (з)   Карл Старфельт
25 (п)   Денис Макаров
12 (п)   Александр Зуев
20 (п)   Олег Шатов
28 (п)   Оливер Абильгор
38 (п)   Леон Мусаев
21 (п)   Хвича Кварацхелия
9 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
29 (з)   Илья Кутепов
54 (п)   Наиль Умяров
10 (п)   Зелимхан Бакаев
33 (п)   Алекс Крал
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
1 (в)   Никита Медведев
66 (в)   Никита Янович
4 (з)   Силвие Бегич
31 (з)   Георгий Зотов
87 (п)   Солтмурад Бакаев
8 (п)   Дарко Йевтич
57 (п)   Мишель Пухаев
84 (п)   Степан Суриков
19 (н)   Иван Игнатьев
Трансляция
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13:55

Турнирное значение игры вполне очевидно. Накануне «Зенит» сыграл вничью, а ЦСКА вообще уступил. Сегодня «Спартак» может опередить армейцев в турнирной таблице, а от питерцев сократить отставание до трех очков. Это будет означать полноценное участие в чемпионской гонке!

«Рубин» сейчас с 28 очками только десятый, но это обманчивое положение. Стоит казанцам выиграть сегодня, и они достанут московский «Локомотив», который после вчерашней победы над ЦСКА с 31 очком расположился на шестой строчке!

13:50

Ну что ж, главное событие сегодня — возвращение Квинси Промеса! И Тедеско сразу же ставит голландца в старт на левый фланг. Видимо, схему 4-4-2 именно под него и наигрывали. Ну и стоит отметить камбэк в старт Александра Соболева. Ну а из основных игроков первой части сезона в основе сегодня нет Алекса Крала и Джордана Ларссона.

У «Рубина» в целом основное на данный момент сочетание. Отмечаем, что, как и его брат у красно-белых, в казанском запасе воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев.

13:45

А вот стартовый состав «Рубина» Леонида Слуцкого:

Дюпин — Зуев, Уремович, Старфельт, Самошников — Абильгор, Мусаев, Шатов — Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

13:40

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско:

Максименко — Маслов, Жиго, Джикия, Айртон — Мозес, Зобнин, Хендрикс, Промес — Соболев, Понсе.

13:35

Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

13:30

Добрый воскресный день! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин». Российский футбол вернулся!